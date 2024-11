Prípad policajného násilia: Šutaj Eštok aj polícia hovoria o vyvodení zodpovednosti. Súd rozhodne o väzbe pre policajta

Slovenskom včera otriasol ďalší prípad policajného násilia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) uviedol, že aktuálne prebieha vyšetrovanie a ak sa zistí pochybenie, budú vyvodené dôsledky nielen voči policajtovi, ale aj riadiacim pracovníkom. Podobné kroky avizuje aj Prezídium policajného zboru. Nad prípadom visí viacero otázok, minister nateraz odkazuje na výsledky vyšetrovania. Nejde o prvý prípad policajného násilia. Súd v Košiciach by mal rozhodnúť aj o väzobnom stíhaní policajta, ktorého obvinili zo zabitia zadržanej osoby.

Minister Šutaj Eštok vyzdvihol fungovanie kontrolných mechanizmov v rámci policajných štruktúr, vďaka ktorým sa incident podarilo odhaliť.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok: Ak porušil zákon policajt, musí niesť následky za svoje činy Video Zdroj: FB/Matúš Šutaj Eštok

Minister vnútra odkazuje na výsledky vyšetrovania

„Následne bleskovo konala inšpekcia pod vedením pána Zuriana,“ povedal. V minulosti policajta, ktorý v zbore pôsobil 25 rokov sa podľa ministra podobné prípady nevyskytli. „Nemám také informácie,“ uviedol s tým, že spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom a šéfom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislavom Zurianom bude o prípade informovať.

Čítajte viac Policajt v Košiciach dobil zadržaného na smrť. Neprijateľné, reagoval minister Šutaj Eštok

Nejde však o prvý medializovaný prípad, vyvodí minister zodpovednosť aj voči nadriadeným? „Určite zanalyzujeme, kde sa stal problém a či išlo o individuálne zlyhanie. Prebieha vyšetrovanie ÚIS a ak sa v rámci vyšetrovania ukáže, že išlo o zlyhanie nejakého nadriadeného, určite bude vyvodená zodpovednosť,“ reagoval minister vnútra. Na margo toho, prečo jeho konania nezastavil napríklad kolega policajta, Šutaj Eštok uviedol, aby sme si počkali na priebeh vyšetrovania. K detailom, prečo ÚIS zasiahla až po šiestich dňoch, sa plánuje minister vyjadriť po výbore. „Všetky kontrolné mechanizmy zafungovali tak, ako mali,“ povedal. Aj správanie kolegu by malo vyšetrovanie preveriť.

Šutaj Eštok uviedol, že takéto problémy sa v policajnom zbore objavujú a podobný prípad sa stal pred pár dňami takisto na východe Slovenska. Išlo o bezproblémového policajta, ktorý patril k jedným z tých najlepších. „Najprv zastrelil svoje trojmesačné dieťa, potom vzal život aj sebe. U tohto policajta neboli znaky, že by nespĺňal náležitosti z hľadiska psychologického náporu na prácu policajta. Rovnako je to aj v tomto prípade,“ povedal.

Foto: MV SR polícia, košice, akcia exces, policajt ÚIS spolu s košickým kukláčmi 11. novembra 2024 realizovali akciu s krycím názvom Exces, v rámci ktorej zadržali dvoch policajtov. Jeden z nich čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu zabitia zadržaného muža.

Prioritou je podľa neho prevencia, ale aj zavedenie telových kamier pre policajtov. „Môžem oznámiť, že už ku koncu tohto roka, ak sa to podarí, tak 1. decembra, bude implementovaný projekt pilotného riešenia, ktorý si myslím nasadíme na východnom Slovensku,“ povedal minister. O zámere kamery zaviesť ešte v roku 2015 hovoril vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar (Smer).

Psychotesty sú podľa Šutaja Eštoka dostatočné. „Na konci dňa je to to hlavné sito, cez ktoré policajti prepadajú, lebo sú nastavené pomerne prísne,“ uviedol. Pri nábore policajtov sa podľa neho zistilo, že z náročnosti psychotestov nemôžu upustiť, skôr sa pozerajú po iných možnostiach. „Môžeme sa zamyslieť nad tým, aby sme urobili aj námatkové testy,“ reagoval minister vnútra.

Prezídium vyvodí dôsledky

K prípadu sa v stredu vyjadrilo aj policajné prezídium. Neprimerané zásahy policajtov podľa nich nemajú a nesmú mať miesto v slovenskej polícii. „Ochrana života má najvyššiu prioritu, preto je neakceptovateľné, aby príslušníci Policajného zboru akýmkoľvek spôsobom zneužívali svoje právomoci. Našou úlohou je občanov chrániť,“ uviedlo prezídium.

Čítajte viac Tragédia na východe: Muž zastrelil mesačné dieťa a aj seba. Údajne išlo o policajta

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach zistil v uvedenom prípade nezrovnalosti, na základe ktorých ihneď kontaktoval ÚIS, uviedlo prezídium. „Vzhľadom na to, že v prípade prebieha vyšetrovanie ÚIS, je potrebné počkať na výsledky a závery vyšetrovania. Prezident Policajného zboru dal riaditeľovi KR PZ KE pokyn, aby pripravil podklady, ktoré budú využité na preškolenie vykonávania služobných zákrokov a používanie donucovacích prostriedkov v súlade so zásadami primeranosti, ako aj ďalších opatrení, ktoré z týchto podkladov vyplynú,“ dodalo prezídium s tým, že ak vyšetrovanie potvrdí, že k úmrtiu došlo v dôsledku neprimeraného zákroku, budú vyvodené okamžité dôsledky. Vo štvrtok by mal o situácii rokovať aj mimoriadny branno-bezpečnostný výbor. Návrh na prerokovanie bodu podal šéf brannobezpečnos­tného výboru Richard Glück (Smer), vyzvala ho k tomu opozícia.

Súd bude rozhodovať o väzbe pre policajta

Vyšetrovateľ ÚIS košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Marek A. mal počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Minister vnútra sa chce policajného prezidenta pýtať aj na ďalšie kroky, ktoré plánuje prijať, aby sa podobným situáciám predchádzalo.

Prípad bol medializovaný 12. novembra. V prípade mŕtveho muža išlo o recidivistu, ktorý žil roky na ulici a podľa šéfa vnútra spáchal viacero priestupkov. SBS-kári ho mali zadržať v obchode pri tom, ako sa pokúsil ukradnúť fľašu tvrdého alkoholu, privolali policajtov, ktorí ho mali zbiť už v na mieste v miestnosti pre bezpečnostnú službu, kde muža držali. Do bezvedomia upadol po prevoze na obvodné oddelenie. Po prevoze do nemocnice ho na druhý deň operovali a 6. novembra zraneniam podľahol.

Podľa zistení Markízy sa ÚIS o prípade dozvedel dva dni po incidente, po tom, čo lekári vykonali pitvu. Košický policajt skončil v putách a obvinili ho zo zabitia. Prokurátor chce mať policajta vo väzbe, aby neovplyvňoval svedkov. Košický súd by mal v najbližších hodinách rozhodnúť o tom, či ho budú vyšetrovať na slobode, alebo za mrežami.