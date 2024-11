Smrť muža v Košiciach: Zachraňovali ho lekári, no následkom zranení podľahol. Obvinený policajt ide do väzby, svedči proti nemu kolega

Smrť 48-ročného muža z Košíc, ktorého po zadržaní brutálne zbili policajti, otriasla Slovenskom. Policajná inšpekcia už obvinila príslušníka polície a súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Ide pritom o policajta s 20-ročnými skúsenosťami. Prípad je o to závažnejší, že k brutálnemu konaniu policajtov v Košiciach dochádza už druhýkrát v priebehu tohto roku.

Košického policajta obvineného zo zabitia poslal súd do väzby Video

Opozícia aj verejnosť oprávnenú otázku, či nejde o systémové zlyhanie štátu. Aký bol priebeh tragickej udalosti, ako ministerstvo vnútra a polícia chcú predísť ďalším prípadom policajného násilia a sú tieto opatrenia efektívne? Pravda prináša odpovede na najdôležitejšie otázky o policajnom násilí.

Ako došlo k úmrtiu?

Meno obete policajného násilia nebolo oficiálne zverejnené. Je však známe, že 48-ročný muž v utorok 5. novembra popoludní nakupoval v jednom z košických hypermarketov. Príslušníci SBS mali podozrenie, že sa snaží ukradnúť fľašu alkoholu. Údajne išlo o človeka bez domova, ktorý už mal na konte niekoľko priestupkov a trestných činov za krádeže.

Esbéeskári odviedli muža do miestnosti pre bezpečnostnú službu a privolali políciu. Následne ho odovzdali dvojčlennej policajnej hliadke. Podľa informácií Aktualít dvaja policajti so zadržaným mužom prišli do kontaktu v špeciálnej miestnosti, ktorá je monitorovaná kamerami. Služobne starší policajt napadol muža a zbil ho. Mladší príslušník Policajného zboru (PZ) agresívnejšieho kolegu vo fyzickom útoku nezastavil. Príslušníci SBS v tom čase v miestnosti neboli.

Dvojica policajtov potom zbitého muža naložila do služobného auta a odviezla ho na Obvodné oddelenie PZ v Košiciach – Nad jazerom. Nie je známe, či k opakovanému zbitiu nedošlo počas jazdy autom alebo priamo v priestoroch policajného oddelenia. Faktom však je, že zadržanému mužovi na oddelení prišlo zle a policajti ho ani nestihli vypočuť. V priestoroch oddelenia muž upadol do bezvedomia následkom úderov do hlavy. Až vtedy mu vraj policajti zavolali záchranku.

Záchranári prišli na miesto okolo piatej podvečer. „Ošetrili muža, ktorého s bližšie neurčeným zranením hlavy transportovali do Univerzitnej nemocnice v Košiciach,“ potvrdil hovorca operačného strediska záchrannej služby Andrej Hirjak. Ešte v ten istý večer 5. novembra zbitého muža operovali. Mal viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela. Lekári zistili aj opuch mozgu. Operáciou sa však nepodarilo muža zachrániť, pacient zomrel v nemocnici v stredu 6. novembra.

V prípade úmrtí, ktoré mohli byť spôsobené násilím, sa vždy nariaďuje súdna pitva. Lekári pri nej zisťujú príčiny smrti, ako aj to, či si zranenia mohol človek spôsobiť sám alebo došlo k násiliu. Policajná inšpekcia sa o zbití a následnom úmrtí zadržaného dozvedela až po pitve, prípadom sa začala zaoberať vo štvrtok 7. novembra. Prípad vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) nahlásil šéf Krajského riaditeľstva PZ Košice, ktorý zistil nejasnosti. Dvaja policajti, ktorí zasahovali v obchode, sa podľa informácií Aktualít k incidentu sami neprihlásili.

Budú policajtov stíhať?

Verejnosť sa o brutálnom incidente dozvedela až o týždeň neskôr. Ministerstvo vnútra 12. novembra popoludní spätne informovalo, že ÚIS spolu s košickými kukláčmi zadržali dvoch policajtov pre obzvlášť závažný zločin zabitia. Akcia sa konala priamo na policajnom oddelení. Inšpekcia vraj vyšetruje dvoch policajtov – služobne mladšieho, ktorý údajne zadržaného nebil, a služobne staršieho, ktorý v Policajnom zbore SR slúži takmer 25 rokov a fyzicky útočil na obeť.

Policajtov zadržali v pondelok 11. novembra, jedného z nich po vypočutí prepustili, ďalšieho obvinili zo smrti zadržaného, hrozí mu trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Mladší kolega z hliadky svedčí proti obvinenému policajtovi a spolupracuje s ÚIS.

Foto: MV SR polícia, košice, akcia exces, policajt ÚIS spolu s košickým kukláčmi 11. novembra 2024 realizovali akciu s krycím názvom Exces, v rámci ktorej zadržali dvoch policajtov. Jeden z nich čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu zabitia zadržaného muža.

Prezídium PZ, ministerstvo vnútra ani krajské riaditeľstvo polície v Košiciach neodpovedali na otázky Pravdy k podrobnostiam vyšetrovania. Nevysvetlili teda, prečo po policajtov prišli takmer týždeň po udalosti a či boli svedkami fyzických útokov aj ďalší policajti. Tiež sa nevyjadrili k otázke, prečo bol 48-ročný podozrivý muž zadržaný a prevezený na policajné oddelenie. Podľa medializovaných informácií ho totiž podozrievali z krádeže tovaru v obchode, čo je podľa Trestného zákona priestupok.

„Vo veci ÚIS naďalej vykonáva procesné úkony, vzhľadom na to nie je momentálne možné vo veci poskytnúť ďalšie informácie, treba vyčkať na výsledky a závery vyšetrovania,“ odpísal rezort vnútra na otázky. Krajské riaditeľstvo polície v Košiciach doplnilo, že vedenie je v kontakte s rodinou zabitého muža.

V stredu obvinený policajt predstúpil pred mestský súd v Košiciach, ktorý rozhodol o jeho väzobnom stíhaní a umiestnení do kolúznej väzby. Prokurátor podal návrh na väzbu z obavy, že obvinený by mohol na slobode mariť vyšetrovanie a ovplyvňovať svedkov, sudca návrhu vyhovel. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený sa voči nemu odvolal.

Ako na smrť zadržaného reagoval minister?

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) sa k téme najprv vyjadril len stručným statusom na sociálnej sieti, v ktorom skonštatoval, že zákon platí rovnako pre každého, vrátane policajtov, a ubezpečil, že udalosť bude spravodlivo vyšetrená. V stredu pred rokovaním vlády sa vyjadril podrobnejšie. Šutaj Eštok uviedol, že takéto problémy sa v Policajnom zbore objavujú a vyzdvihol fungovanie kontrolných mechanizmov, vďaka ktorým sa incident podarilo odhaliť. Prioritou je podľa neho prevencia.

Minister vnútra: Ak porušil zákon policajt, musí niesť následky za svoje činy Video Zdroj: FB/Matúš Šutaj Eštok

K prípadu sa v stredu vyjadrilo aj policajné prezídium. „Ochrana života má najvyššiu prioritu, preto je neakceptovateľné, aby príslušníci PZ akýmkoľvek spôsobom zneužívali svoje právomoci. Našou úlohou je občanov chrániť,“ uviedlo prezídium. Prezident Policajného zboru SR Ľubomír Solák dal pokyn krajskému riaditeľovi v Košiciach, aby pripravil podklady, ktoré budú využité na preškolenie pri vykonávaní služobných zákrokov.

Ani minister vnútra, ani vedenie polície zatiaľ nehovorili o vyvodení personálnej zodpovednosti za smrť zadržaného muža. Ide pritom už o druhý prípad brutálneho násilia košických policajtov voči občanom. V júni tohto roka policajti z rovnakého oddelenia zbili zadržaného muža na zadnom sedadle policajného auta. Po prevoze na oddelenie mu nasadili putá na nohy a zbili ho plastovou paličkou, následne vraj policajti muža touto palicou sexuálne zneužili. Policajná inšpekcia tento prípad ešte vyšetruje.

Ako často dochádza k policajnému násiliu?

ÚIS podľa zákona vyšetruje každý prípad, keď sa príslušník polície dopustí porušenia zákona. Pravidelne zverejňuje aj ročenky, v ktorých uvádza štatistiky o vyšetrovaní trestných činov spáchaných mužmi zákona. Z nich vyplýva, že ročne inšpekcia vyšetruje okolo desiatich trestných činov, pri ktorých policajti ohrozili zdravie alebo život iného človeka. Najčastejšie ide o dopravné nehody zapríčinené policajtmi, pri ktorých niekto zomrel alebo utrpel ťažké zranenia.

Rok 2023 2022 2021 2020 Počet trestných činov proti životu a zdraviu, spáchaných policajtmi 10 11 12 18 Z toho sú: dopravné nehody 5 prípadov 5 prípadov 6 prípadov 10 prípadov Ublíženie na zdraví 3 prípady 2 prípady 2 prípadov Vražda 1 prípad

Tieto údaje potvrdzuje aj Úrad verejného ochrancu práv. Ten prípady policajného násilia pozoruje aj z vlastnej iniciatívy a poškodeným pomáha s domáhaním sa spravodlivosti. Hovorca ombudsmana Branislav Gigac pre Pravdu uviedol, že každoročne Úrad ochrancu práv eviduje viacero sťažností obyvateľov na neprimerané zákroky policajtov.

„Prípadov, keď by mohlo dôjsť aj k úmrtiu osoby, je však veľmi málo. V roku 2024 konštatoval Verejný ochranca práv štyri prípady, v ktorých polícia porušila zákaz mučenia, ponižujúceho a neľudského zaobchádzania. Možno zhrnúť, že ročne je počet prípadov, v ktorých podávatelia namietajú neprimerané použitie sily policajtov, v nízkych desiatkach,“ uviedol Gigac.

Najznámejšie prípady policajného násilia na Slovensku Šikanovanie rómskych chlapcov v Košiciach (marec 2009). Zadržaní boli šiesti chlapci vo veku 11 až 17 rokov z dôvodu podozrenia z okradnutia dôchodkyne. Na chodbe policajnej stanice Košice-Juh policajti prinútili obvinených chlapcov vyzliecť sa donaha pod hrozbou trestu, pričom toto celé bolo zachytené na videu. Chlapci boli ďalej nútení navzájom sa bozkávať či fackovať pod hrozbou „kopačiek“.

Zadržaní boli šiesti chlapci vo veku 11 až 17 rokov z dôvodu podozrenia z okradnutia dôchodkyne. Na chodbe policajnej stanice Košice-Juh policajti prinútili obvinených chlapcov vyzliecť sa donaha pod hrozbou trestu, pričom toto celé bolo zachytené na videu. Chlapci boli ďalej nútení navzájom sa bozkávať či fackovať pod hrozbou „kopačiek“. Moldava nad Bodvou (2013). V rámci pátracej akcie policajtov boli napadnutí obyvatelia rómskej komunity. Oficiálny dôvod policajnej razie bolo pátranie po hľadaných osobách a predmetoch. Avšak podľa dotknutých obyvateľov a očitých svedkov policajti brutálne fyzicky napádali aj Rómov, ktorí predmetom pátracej akcie neboli.

V rámci pátracej akcie policajtov boli napadnutí obyvatelia rómskej komunity. Oficiálny dôvod policajnej razie bolo pátranie po hľadaných osobách a predmetoch. Avšak podľa dotknutých obyvateľov a očitých svedkov policajti brutálne fyzicky napádali aj Rómov, ktorí predmetom pátracej akcie neboli. Vrbnica (2015). Obdobný scenár sa odohral 2. apríla 2015 v obci Vrbnica (okres Michalovce). Podľa výpovede miestnych policajti Vrbničanov bili a terorizovali rodičov pred deťmi. Občania Vrbnice fyzické násilie dokazovali čerstvými modrinami a stopami po obušku na chrbte a zvyšku tela.

Obdobný scenár sa odohral 2. apríla 2015 v obci Vrbnica (okres Michalovce). Podľa výpovede miestnych policajti Vrbničanov bili a terorizovali rodičov pred deťmi. Občania Napadnutie Rómov v Milhosti (2019). Slovná potýčka medzi dvoma 19-ročnými Rómami a majiteľom pohostinstva prerástla do fyzického napádania, načo bola privolaná policajná hliadka. Tá Rómov vzala do Košíc a napokon sa s nimi mali vrátiť späť, pričom Rómov policajti cestou bili. Podľa svedectiev obetí policajti tiež fyzicky napadli aj dve Rómky, jednej z nich tiež priložili k hlave pištoľ.

Slovná potýčka medzi dvoma 19-ročnými Rómami a majiteľom pohostinstva prerástla do fyzického napádania, načo bola privolaná policajná hliadka. Tá Rómov vzala do Košíc a napokon sa s nimi mali vrátiť späť, pričom Rómov policajti cestou bili. Podľa svedectiev obetí policajti tiež fyzicky napadli aj dve Rómky, jednej z nich tiež priložili k hlave pištoľ. Znásilnenie muža v Košiciach (2024). Policajti zadržali muža, ktorého vraj začali biť už v aute. Pokračovali údajne aj na policajnej stanici, kde ho vraj škrtili, kopali na zemi, bili palicou po hlave, a potom ho ňou neskôr údajne sexuálne napadli.

Ako má byť násilie vyriešené?

Minister vnútra Šutaj Eštok zatiaľ na riešenie policajnej brutality navrhol zavedenie telových kamier pre policajtov. „Môžem oznámiť, že už ku koncu tohto roka, ak sa to podarí, tak 1. decembra, bude implementovaný projekt pilotného riešenia, ktorý, si myslím, nasadíme na východnom Slovensku,“ povedal minister.

Podobné riešenie pred pár týždňami navrhla aj skupina poslancov Národnej rady SR, ktorá vykonávala poslanecký prieskum na košickom policajnom oddelení pre násilný incident z júna. Apelovali na umiestnenie bezpečnostných kamier, prípadne aj na používanie telových kamier policajtmi. Opatrenia by podľa nich mohli pomôcť predísť podozreniam a tiež by mohli prispieť k tomu, aby sa samotní policajti cítili viac chránení, keďže by mali dôkazy o svojom správaní.

Prax z iných krajín podľa odborníka na bezpečnosť Martina Kraľoviča ukazuje, že telové kamery sú účinné a ich prítomnosť deeskaluje napätie na obidvoch stranách – aj u policajta, aj u priestupcu. „Nemusíme ísť ďaleko. Mestská polícia Bratislava už viac ako rok používa desiatky telových kamier,“ uviedol pre Pravdu. Policajti a policajtky podľa Kraloviča priznávajú, že keď majú na tele kameru, ktorá ich nahráva, dávajú si aj oni väčší pozor na to, ako sa správajú alebo čo rozprávajú. Oveľa menej si dovolí aj občan, ktorý je zároveň pokojnejší, pretože sa v okolí nachádza objektivizačný prvok.

Politológ z Trnavskej univerzity Jozef Lenč zdôrazňuje, že každý prípad násilia policajtov vedie k zvyšovaniu nedôvery ľudí v inštitúcie. Obzvlášť je dôležité, aby občania dôverovali mužom zákona, heslom ktorých je „pomáhať a chrániť“. „V prvom rade je táto dôvera dôležitou súčasťou dôvery v štát a politický systém, a súčasne táto dôvera determinuje aj správanie občanov voči štátu, no najmä k sebe navzájom,“ uzavrel.