Štát je o krok bližšie k nákupu moderných radarov. Kde ich chcú inštalovať a kedy pribudnú na cestách?

Ministerstvo vnútra koncom augusta spustilo nový tender na nákup takmer 300 radarov a analytických kamier v hodnote 64,7 milióna eur. Predošlé verejné obstarávanie zrušil šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas), podľa neho bolo neprehľadné a zle nastavené. Kritizoval najmä to, že účastníci obchodnej súťaže podali vyše 500 námietok voči podmienkam stanoveným v tendri.

Minister avizoval, že nové verejné obstarávanie zohľadní doručené pripomienky; zrýchliť výber dodávateľa meračov mali aj zmeny zákona o verejnom obstarávaní. Prvá súťaž totiž trvala od septembra 2023 až do januára 2024 a za päť mesiacov jej víťaz nebol vybraný. Nový tender pôvodne rátal so zbieraním ponúk do polovice septembra, no termín sa dvakrát posúval. Ani k polovici novembra súťaž zrejme nebola ukončená.

Na príslušnom portáli totiž nie je zverejnený výsledok vyhodnotenia predložených ponúk. Ukázalo sa však, že ani nové verejné obstarávanie nebolo nastavené úplne jasne. Ministerstvo totiž muselo odpovedať na desiatky otázok od uchádzačov, ktorí žiadali o vysvetlenie podmienok pre správne spracovanie ponuky. Rezort vnútra však situáciu vidí optimisticky. V stanovisku pre Pravdu uviedol, že vyhodnocovanie ponúk už prebieha a ak dopadne úspešne, zmluvu s úspešným uchádzačom podpíšu do konca roka.

Čo chcú nakúpiť?

Automatizácia pokút pre nezodpovedných vodičov je súčasťou plánu obnovy; Brusel má na tento systém prispieť takmer polovicou sumy, teda 30 miliónmi eur. Inštalácia kamier a radarov popri cestách má zvýšiť bezpečnosť premávky. Ďalšou výhodou má byť efektívnejšie a rýchlejšie vymáhanie pokút od nezodpovedných vodičov.

„Vďaka automatizácii systému sa výrazne zjednoduší spracovanie dôkazov a záznamov o priestupkoch a zároveň sa vytvorí priestor na opatrenia, ktoré obmedzia možnosti ovplyvňovania a pozmeňovania záznamov v konaniach, čo prispeje k obmedzeniu korupcie,“ opisuje ďalšie výhody rezort.

V prvej etape, ktorá má byť podľa plánu ukončená do júla 2026, by popri cestách malo pribudnúť 213 stacionárnych a 18 úsekových radarov. Umiestnené budú primárne na takzvaných cestách smrti, teda na miestach, kde je najväčší počet dopravných nehôd, vysvetlil rezort pre Pravdu. Za najväčšiu výhodu považuje nákup práve úsekových radarov, ktoré podľa ministerstva vnútra sú moderným a efektívnym nástrojom na monitorovanie rýchlosti na cestách.

„Namiesto merania okamžitej rýchlosti v jednom bode merajú priemernú rýchlosť na úseku, čo dokáže eliminovať správanie vodiča, ktorý by chcel spomaliť len pred cestným rýchlomerom a následne by opäť neprimerane zrýchlil,“ opísal rezort v stanovisku.

Pokuty aj za nezapnutý pás?

Kde tieto radary budú umiestnené, zatiaľ nie je známe. Minister Šutaj Eštok však naznačil, že úsekové merače chce nasadiť najmä pri tuneloch. „Pretože ak sa stane nehoda v tuneli, je veľmi komplikované opäť sfunkčniť premávku,“ vysvetlil šéf rezortu vnútra. Na Slovensku je momentálne prejazdných 12 tunelov a vo výstavbe je ďalších päť. Jednoduchý výpočet teda ukazuje, že 18 úsekových radarov stačí na to, aby bol aspoň jeden nainštalovaný pri každom tuneli.

Ďalším prvkom systému by mali byť analytické kamery, ministerstvo vnútra chce zaobstarať 48 takýchto zariadení. Dokážu čítať evidenčné čísla prechádzajúcich vozidiel a ak niektoré z nich poruší pravidlá cestnej premávky, radar o tom odošle informáciu do systému ministerstva vnútra. Ten zistí majiteľa vozidla a k dopravnému priestupku priradí príslušnú sankciu. Rozhodnutie o uložení pokuty potom príde majiteľovi vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti domov poštou.

Chytré kamery na začiatku budú kontrolovať len niektoré typy porušení; okrem prekročenia rýchlosti by mali odhaľovať jazdu na červenú a tiež, či vodič zastavil pri dopravnej značke STOP. „Ambíciou je, aby systém dokázal detegovať aj iné porušenia pravidiel cestnej premávky, ako napríklad držanie a obsluhovanie telefónu za volantom, jazdu v protismere, porušenie zákazu predbiehania iného vozidla, porušenie vojdenia na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať v jazde za ňou, a chýbajúce zapnuté bezpečnostné pásy,“ uviedol rezort v stanovisku.

Ministerstvo predpokladá, že ak sa súťaž podarí uzavrieť do konca decembra, kamery by sa na cestách mohli objaviť najneskôr v druhej polovici budúceho roka.

Zvýši sa bezpečnosť?

Potrestanie „cestných pirátov“ a zvýšenie bezpečnosti na cestách je úplne na mieste. Na Slovensku totiž ročne evidujú vyše 250 obetí smrteľných dopravných nehôd a toto číslo sa dlhodobo nedarí znížiť. „Najčastejšou príčinou nehôd je stále nepozornosť na strane vodiča, neprimeraná rýchlosť a spôsob jazdy a nedodržiavanie dostatočného odstupu medzi vozidlami," informovala polícia na základe vlaňajších štatistík.

Štát chystá nasadenie siete radarov po celom Slovensku už takmer desať rokov a doteraz nedokázal tento plán naplniť. Podobný zámer ešte v roku 2016 predstavil vtedajší šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák (Smer). Megatender za 140 miliónov eur však musel zrušiť na naliehanie strany Andreja Danka, ktorá si to stanovila ako podmienku na vstup do vlády. „Jeho výsledkom by bola skôr šikana na cestách,“ argumentoval vtedy predseda SNS.

Podľa štúdie Medzinárodného dopravného fóra má inštalácia radarov potenciál znížiť nehodovosť o 13 až 70 percent. Odborníci však upozorňujú, že samotné nasadenie rýchlomerov nezmení situáciu na cestách. Napríklad nezabráni vodičom šoférovať pod vplyvom alkoholu, zdôrazňuje dopravný analytik Jozef Drahovský. Preto by štát mal podľa neho pozerať na modernejšie typy radarov, ktoré dokážu odhaliť viac typov dopravných priestupkov a problémových vodičov.

„Dnešné technické zariadenia vedia nielen merať rýchlosť, ale aj kontrolovať bezpečný odstup medzi vozidlami, čo je častejšia príčina nehôd než samotná vyššia rýchlosť. Dokážu tiež kontrolovať predpísané osvetlenie vozidla a viaceré ďalšie parametre vrátane zaplatenia povinného zmluvného poistenia. Preto viazať verejné obstarávanie len na meranie rýchlosti nie je šťastné,“ upozorňuje expert.

Podobné merače sa chystajú nasadiť už aj vo Francúzsku. Z vyše štyroch tisíc radarov, ktoré dohliadajú na premávku na tamojších cestách, by najmenej 500 malo tvoriť radary novej generácie, ktoré dokážu zaznamenať hneď niekoľko priestupkov súčasne. Nejde len o prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, ale aj o používanie telefónu počas jazdy, nepoužitie bezpečnostných pásov a nedodržanie bezpečnej vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla. Na aktualizáciu radarov a inštaláciu nových vyčlenila krajina 46,3 milióna eur.