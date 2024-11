Detaily brutality v Košiciach. Policajti klamali, obvinený sa snažil manipulovať svedkov, zistila inšpekcia

Zurian: V prípade košického policajta pracujeme s viacerými verziami motívu útoku Video Zdroj: ta3

Policajti o prípade klamali

Najspornejšie boli prvé dva dni, teda 5. a 6. november, kedy sa celý prípad odohral. Policajti totiž uviedli verziu, ktorá sa nezhodovala s výsledkami preventívno-bezpečnostnej pitvy. Niečo iné mali v záznamoch aj zdravotníci. Šéf ÚIS Branislav Zurian po bezpečnostnom výbore v parlamente informoval, že inšpekcia dostala z operačného strediska správu o úmrtí osoby krátko pred jedenástou 7. novembra, keďže pitva potvrdila násilnú smrť. ÚIS preto vyslal dve hliadky – jednu do nemocnice a druhú na obvodné oddelenie.

„Priamo v nemocnici bola vykonaná obhliadka tela zomretého a následne súdna pitva. Druhá časť policajtov vykonávala prvotné úkony na obvodnom oddelení,“ informoval Zurian.

Prvý rozpor podľa šéfa ÚIS vznikol medzi záznamom hliadky a rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). „Podľa údajov zdravotníkov mala osoba pred policajtmi utekať v čase, keď sa ju snažili zadržať, padla pri tom a zranila si tvár. Na druhej strane bol úradný záznam hliadky, ktorá nič také netvrdila,“ skonštatoval. Policajti naopak v zázname tvrdili, že zadržaný muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, s nimi odišiel z obchodu na oddelenie, kde zaspal, dobrovoľne

„Po niekoľkých minútach ho nevedeli prebrať a zavolali zdravotníkov,“ uviedol Zurian. Preto zriadili tretí tím, ktorý šiel do obchodného domu. „Kamerové záznamy potvrdili skutočnosť, že došlo k násilnému konaniu zo strany policajta voči osobe v tzv. sanitárnej miestnosti,“ povedal šéf ÚIS.

Bezdomovec sa predtým prechádzal medzi regálmi, vzal si fľašu alkoholu, otvoril ju a napil sa z nej. Pracovníci SBS ho ihneď zadržali a čakali na príchod policajtov. „Po príchode jeden z policajtov, dnes obvinený, túto osobu hneď napadol – udrel ju do brucha. Keď osoba padla, začal ju udierať do tváre a hlavy,“ opísal incident Zurian. Dobitý bezdomovec po nejakom čase vstal a spolu s policajtmi odišiel. Nie je jasné, či v bitke policajti pokračovali aj v cele. Tam však mal odpadnúť a už v bezvedomí ho mali prevziať záchranári. Na druhý deň zomrel.

Šutaj Eštok a Solák ku kauze zabitia muža košickým policajtom Video Zdroj: tasr

Odlišné verzie a ovplyvňovanie svedkov

Inú verziu podali policajti, niečo iné mali. Prezident Policajného zboru Ľubimír Solák sa pred médiá postavil po viac ako týždni odo dňa, kedy sa polícia začala prípadom zaoberať a dva dni po jeho medializácii. Oznámenie o osobe podozrivej z krádeže prišlo 5. novembra v poobedňajších hodinách a hliadka išla situáciu ihneď preveriť. O tom, že policajti klamali, sa dozvedel dva dni po skutku po spomínanej pitve.

Dvojica policajtov vo svojej verzii tvrdila, že hliadka prišla na miesto, podozrivého muža preverili a odviezli ho na obvodné oddelenie v košickej časti Nad jazerom. „Po pätnástich minútach osoba, ktorá bola silne pod vplyvom alkoholu, nereagovala na komunikáciu policajtov, takže boli privolaní zdravotníci, ktorí osobu previezli do nemocnice,“ opísal Solák informácie od policajtov.

„Hliadka napísala, že neboli použité donucovacie prostriedky, osoba nekládla odpor a bola predvedená len z dôvodu, že bola podozrivá z krádeže,“ uviedol. Na druhý deň po prevoze do nemocnice dostali policajti informáciu, že muž zomrel. V zázname uviedli, že postupovali štandardne ďalej. Až 7. novembra ráno po pitve, ktorá ukázala, že muž zomrel násilnou smrťou, prišli v polícii na to, že niečo nesedí. Záznamy zdravotníkov hovorili o tom, že muž spadol, keď utekal pred policajtmi. „Tam bola prvá nezrovnalosť, kde bolo identifikované, že jedna alebo druhá strana nehovorí pravdu,“ informoval Solák. Prípad odovzdali ÚIS.

Kritika smerovala aj k tomu, že obvinený policajt zostal ešte necelé dva dni v službe. Podľa Zuriana mal však v tom čase voľno a bolo pred víkendom. Potvrdil, že sa 45-ročný Marek, starší z dvojice policajtov, snažil ovplyvňovať svedkov. „Bolo zistené, že policajt chodí po obchodnom centre v čase, keď vyšetrovatelia ÚIS vykonávali obhliadku sanitárnej miestnosti. Policajt za nimi prišiel už v civile, zaklopal na miestnosť a pod legendou sa snažil komunikovať s pracovníkom SBS,“ povedal. Zrejme sa snažil získať kamerové záznamy. Keď potom prišiel 11. novembra do práce, zadržali ho.

Košického policajta obvineného zo zabitia poslal súd do väzby Video Zdroj: tasr

Druhý policajt a frustrácia v zbore

Policajta obvinili zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zabitia a súd v stredu rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Zurian nepovažuje za chybu, že nebol ihneď väzobne stíhaný, lebo v tom čase nemali procesne zadokumentované kamerové záznamy. „Robili sme všetko preto, aby sa nestalo to, že bude hovoriť, že k útoku došlo ešte v čase pred príchodom do obchodného domu,“ vysvetľoval šéf ÚIS s tým, že sa robilo aj trasovanie stôp policajtov a bezdomovca.

Druhý policajt, ktorý sa celému skutku prizeral je ešte stále v službe. „Druhý je zatiaľ prepustený na slobodu. Táto osoba zatiaľ nebola obvinená. Vyšetrovateľ a prokurátor konajú,“ dodal Zurian. Napriek tomu, že ho v pondelok v rámci akcie Exces zadržali spolu s jeho kolegom, prepustili ho bez obvinenia s tým, že spolupracuje a svedčí proti svojmu kolegovi. Poslanec Smeru a člen výboru Tibor Gašpar po výbore uviedol, že druhý policajt mal byť dávno prepustený zo zboru.

„To, že nezakročil, keď jeho kolega páchal trestný čin, je tá najzákladnejšia vec. Za to zrejme bude niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť,“ uviedol. Podľa opozičných poslancov Solák nevedel, že existuje paragraf, podľa ktorého je možné prepustiť aj druhého policajta, ktorý sa prizeral, ako jeho kolega umlátil muža a neskôr spolu s ním sfalšoval úradný záznam. Ľubomír Galko (Demokrati) ozrejmil, že mu to na výbore vysvetľoval práve Gašpar. „Pán Solák sa s prepáčením pozeral ako teliatko na nové vráta, keď mu Gašpar vysvetľoval, že už dávno bolo treba zakročiť,“ opísal poslanec.

Solák neskôr na tlačovke novinárom už hovoril, že druhého policajta prepustia zo zboru tiež. „Momentálne ešte v službe je, ale budeme ukončovať služobný pomer prepustením,“ uviedol. Čo sa týka motívu útoku, ÚIS pracuje s viacerými verziami.

Zurian uviedol, že frustrácia policajta medzi verziami aktuálne nie je. Policajný prezident však pripustil, že v policajnom zbore je frustrácia, no odmieta, že by vyplývala z toho, že politici zmenili Trestný zákon a že by pribúdalo priestupkov, ako sú krádeže. Pri tejto otázke sa k nemu nahol a niečo mu šepkal minister vnútra Šutaj Eštok. „Naozaj máme veľmi veľa práce, je to spôsobené nedostatkom policajtov,“ povedal Solák. „Ak sa bavíme, prečo sú policajti frustrovaní, za posledných desať rokov je tu podstav,“ dodal Šutaj Eštok.

Poslanec Smeru R. Glück: Je potrebné prijať jednotné stanovisko, že policajti nemôžu mlátiť ľudí Video Zdroj: ta3

Individuálne alebo systémové zlyhanie?

Predsa výboru Richarda Glück (Smer) označil incident z Košíc za odsúdeniahodný. V porovnaní s opozíciou hovorí o vážnom individuálnom zlyhaní policajta. O systémovom probléme by sa dalo hovoriť podľa neho vtedy, ak by sa zo služobného spisu policajta preukázalo, že mal problém so správaním a bol už v minulosti agresívny. Útočiaci policajt bol podľa jeho slov v zbore 22 rokov a nikdy sa nedopustil násilných disciplinárnych konaní. Gašpar neskôr povedal, že je nariadená kontrola všetkých zákrokov obvineného policajta v minulosti.

„Minimálne viem, že budú kontrolované tie všetky zákroky, ktoré mal voči tomuto poškodenému, ktorého v zásade zabil nakoniec pri poslednom zákroku,“ priblížil.

S verziou, že ide o systémové zlyhanie nesúhlasí ani Gašpar, takisto sa prikláňa k tomu, že zatiaľ išlo o individuálne zlyhanie. „V Policajnom zbore je 20-tisíc policajtov a to je veľká masa ľudí na to, aby ste vedeli zaručiť, že ani jeden z nich nezlyhá. Ročne je trestne stíhaných okolo 150 policajtov,“ podotkol Gašpar. Ak by mal policajný prezident odstupovať za každé jedno zlyhanie, tak by musel do roka „odstupovať niekoľkokrát“.

Dôležité podľa Gašpara je sa zaoberať tým, zmeny v správaní policajta boli zistiteľné už pred incidentom a dalo sa mu predísť. Zaráža ho, že sa na výbore dostali k verzii, že frustráciu policajta zapríčinila novela Trestného zákona. „To je čistá politika, to musím odmietnuť,“ povedal. Z jeho pohľadu čelia policajti veľkej administratíve alebo nadčasom.

Podľa Glücka nie je vylúčené, že v prípade budú obvinené aj ďalšie osoby, vrátane mladšie z policajtov a tiež civilných osôb. „V každom prípade je potrebné prijať veľmi jasné a celospoločensky jednotné stanovisko o tom, že jednoducho policajti nemôžu mlátiť ľudí,“ vyjadril sa.

Glück sa vyjadril, že víta nielen inštalovanie telových kamier, ale aj kamier do vypočúvacích miestností. „Je to ochrana aj pre policajta aj pre toho občana, ktorý musí znášať obmedzenie osobnej slobody zo strany policajta,“ pokračoval. Kamery by mohli pomôcť aj podľa Gašpara. „Vtedy bude mať každý policajt zodpovednosť za svoj zákrok , lebo bude povinný zapnúť kameru,“ povedal s tým, že by tak bola pod kontrolou nielen polícia, ale aj občan.

Podľa Gašpara mali na rukách taktické rukavice obaja policajti, a to, že si ich nasadili považuje za normálne, keď policajt nevie, s kým bude mať v teréne dočinenia. „Za normálne nepovažujem to, že touto rukavicou útočil na hlavu.

Poslankyňa PS Z. Števulová: Dochádza k stereotypizovaniu ľudí, s ktorými policajti prichádzajú opakovane do kontaktu Video Zdroj: ta3

Odvoz obete nikoho nezaskočil

Bývalý policajný prezident a poslanec opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Jaroslav Spišiak povedal, že priame odpovede na jeho otázky na výbore nedostal. Napríklad mu nebolo jasné, aké opatrenia prijal policajný prezident alebo minister po incidente, ktorý sa stal ešte v júni na policajnom oddelení v Košiciach, a aké konkrétne opatrenia, ktoré prijali boli pri poslednom incidente porušené.

Lucia Plaváková podotkla, že nebolo jasné, či k násiliu nedošlo okrem sanitárnej miestnosti aj na policajnom oddelení, keďže tam neboli umiestnené kamery. Považuje za znepokojivé, že od policajnej bitky až po vzatie služobne staršieho policajta do väzby prešiel dlhý čas.

„Dokonca dva dni z toho, od momentu, kedy bola osoba zobratá do nemocnice obeť, tak dni následne bol daný policajt v službe. Až následne mal voľno. Zo znamená, že dva dni naďalej vykonával službu,“ skonštatovala. Za veľký otáznik považuje aj to, že ak obeť odviezla sanitka, zo strany nadriadeného nedošlo k prevereniu situácie.

Poslankyňa Zuzana Števulová hovorí, že aj vzhľadom na poslanecký prieskum pred dvoma týždňami na obvodnom oddelení Košice-Staré Mesto, sa potvrdzuje, že je nesprávne incident považovať za individuálne zlyhanie. Sú tu systémové problémy v polícii, ktoré podľa nášho názoru ani súčasné vedenie ministerstva vnútra, ani policajného zboru za celý rok, čo sú vo funkcii neriešilo,“ povedala.

Poslankyňa PS Zuzana Števulová kritizovala, že na výbore dostali rovnaké vykreslenie obete, ako dostali v prípade údajne sexuálne zneužitého muža na polícii v Košiciach. „Často dochádza k stereotypizovaniu ľudí, s ktorými policajti prichádzajú opakovane do kontaktu, ako napríklad osôb, ktoré spôsobujú notoricky problémy alebo sú to ľudia bez domova, alebo iné z ich pohľadu problematické osoby, čo následne môže determinovať akým spôsobom vôbec policajti k týmto osobám pristupujú,“ povedala. Rovnaký vzorec správania počuli aj pred dvoma týždňami v Košiciach.

Poslanec Martin Dubéci kritizoval, že v parlamente sa už riešilo „kadečo“, a preto by sa mal ihneď riešiť aj systémový problém v polícii. Premiér Roberta Fica sa pýta (Smer), kde je a vyzval ho, aby sa okamžite začal prípadom zaoberať.

Poslankyňa KDH A. Turčanová: Inšpekcia postupovala zodpovedne, incident je dôsledkom frustrácie policajtov Video Zdroj: ta3

Psychika policajtov sa vyvíja

Poslankyňa Andrea Turčanová po dvojhodinovom výbore skonštatovala, že policajná inšpekcia postupovala zodpovedne a s cieľom detailne objasniť situáciu. Na druhej strane zhodnotila, že tragická udalosť je podľa nej dôsledkom frustrácie policajtov, ktorá vzniká z nedostatku policajtov a s tým súvisiacimi nadčasmi. Keďže podobné prípady nie sú v polícii podľa nej ojedinelé, KDH bude preto žiadať systémové zmeny.

Poslanec František Majerský potvrdil, že obvinený policajt mal na rukách taktickú rukavicu, ktorou bil bezdomovca po tvári. „Čo je pre nás zarážajúce je, že druhý kolega sa na to pozeral, a do dnešného dňa pracuje v Policajnom zbore a voči nemu zatiaľ nebola vyvodená zodpovednosť, čo je podľa mňa obrovskou chybou,“ reagoval Majerský. Podľa toho, čo zaznelo na výbore, Solák nevedel odpovedať na to, prečo je ešte mladší policajt, ktorým bol zároveň svedkom udalosti, stále v zbore.

Soláka aj Šutaja Eštoka KDH vyzvalo, aby vyvodil politickú zodpovednosť. Nejde totiž podľa neho o individuálne zlyhanie, ale je to systémový problém, keďže obdobné prípady narastajú. Podľa Majerského sa rokmi v polícii vyvíja aj psychika policajtov a to aj v dôsledku udalostí, s ktorými sa stretajú v teréne. Preto si myslí, že telové kamery nevyriešia systémové problém, ale pomohli by priebežné psychologické testy. Turčanová hovorí, že policajti sú zaťažovaní nadčasmi a v teréne sa stretávajú s nešťastím, ktoré sa za roky v praxi odzrkadli na ich psychike.

Ako podľa poslancov KDH ukázalo vyšetrovanie inšpekcie, policajt, ktorý útočil, dal do správy klamlivú informáciu, že sa obeť šmykla, sama spadla a tak si spôsobila zranenia. Navyše, obvinený policajt bol ešte deň po incidente v službe a potom mal ešte deň voľna a okrem toho, snažil ovplyvňovať svedkov a dostať sa ku kamerovým záznamom. Ak dôjde na odvolávanie ministra vnútra, tak KDH bude hlasovať za to, aby vo funkcii skončil.

Majerský podotkol, že niekoľko dní sa nič neriešilo preto, lebo policajti do svojho záznamu klamali. „Na základe toho sa nič neriešilo. Až na základe súdnej pitvy, ktorá prišla z nemocnice, sa zistilo, že došlo k násilnému trestného činu a spustili sa kroky,“ povedal poslanec.

Poslanec SaS Juraj Krúpa kritizoval, že koalícia vykresľuje prípad ako individuálne zlyhanie, pretože nejde o ojedinelý prípad. Ide však podľa neho o špičku ľadovca v systémovom zlyhaní. Frustráciu policajtov takisto pripisuje novele trestných kódexov. Vzhľadom na to, že obeť bola pravidelne policajtmi riešená, došlopodľa neho v prípade obvineného k psychickému zlyhaniu a nezvládnutiu situácie. To, že je v polícii problém dokazuje podľa neho to, že sa nikto nepýtal, ako obeť prišla k zraneniam. Je presvedčený, že ak by nedošlo k úmrtiu, nikdy by sa verejnosť nedozvedela o incidente.

Mária Kolíková (SaS) nerozumie konaniu druhého policajta, ktorý mal byť pri skutku prítomný. Podľa Kolíkovej mal byť postavený mimo služby. Poslankyni tiež nie je jasné, prečo bola vylúčená z výboru verejnosť, keďže neskôr prezradili poslanci všetky informácie na tlačovke.

Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko) takisto považuje incident za individuálne zlyhanie policajta, ktoré je ťažko predvídať. „V žiadnom prípade policajt nemal dobiť človek tak, aby na následky zákroku zomrel,“ skonštatoval. Ešte závažnejšie je podľa neho to, že vedľa neho stál kolega, ktorý zostal v službe. „Je to absolútne neprípustné,“ zdôraznil.