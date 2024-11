Šéf TANAP-u ide proti Tarabovi a zakázal odstrel vlkov. Ochranári žiadajú stiahnutie novely

Vlka dravého bude opäť možné loviť na základe stanovených kvót. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia, ktorým sa má vlk dravý preradiť zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov.

„Cieľom návrhu vyhlášky je zavedenie racionálneho manažmentu populácie vlka dravého,“ vysvetľuje MŽP s tým, že za prísne stanovených podmienok územnej a časovej ochrany bude možné loviť vlka dravého, a to na základe stanovovaných kvót, obdobne ako tomu bolo pred rokom 2021. Kvóty bude určovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vyhláška je od začiatku novembra v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Stopovanie vlka dravého v Poloninách Video

Návrh počíta s tým, že vlka bude možné strieľať od 1. septembra do 15. januára nasledujúceho roka. „Časová ochrana vlka dravého je stanovená od 16. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka, čím je zabezpečená dostatočná doba, počas ktorej môže prebiehať jeho manažment, a to bez negatívneho ovplyvnenia reprodukčného cyklu druhu. Zároveň je celoročne zabezpečená ochrana jeho obydlí,“ približujú predkladatelia návrhu.

Envirorezort návrh vysvetľuje trendom zvyšovania počtu vlkov a ich rozširovaním do nových areálov, čo s postupnou stratou plachosti vedie k rastúcim škodám na hospodárskych zvieratách.

Čítajte viac Taraba zatiaľ neprijal rezignáciu riaditeľa TANAP-u

Denník N v piatok informoval, že riaditeľ Tatranského národného parku Peter Olexa nečaká na (ne)schválenie novely a vydal takzvaný príkazný list, v ktorom zakázal lov vlka na území Vysokých Tatier. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vlk reguluje jeleniu, srnčiu a diviačiu zver, čím prispieva k znižovaniu početnosti zveri poškodzujúcej poľnohospodárske kultúry a lesné porasty.

Taraba reaguje na pytliactvo šéfa TANAP-u Olexu Video

Návrh vyhlášky je neodborný, nesystémový a z pohľadu ochrany prírody absolútne neprijateľný. Upozorňuje na to iniciatíva My sme les i Nadácia Aevis, ktoré ministerstvo v gescii Tomáša Tarabu (SNS) vyzývajú, aby stiahlo návrh vyhlášky z legislatívneho procesu.

„Vyhláška okrem oslabenia ochrany vlka výrazne zníži aj jeho spoločenskú hodnotu, čo môže mať za následok zvýhodnenie pytliactva a zvýšenie rizika jeho úmyselného usmrcovania,“ zdôrazňujú ochranárski aktivisti vo vyhlásení, v ktorom poukazujú aj na nezastupiteľnú úlohu vlka v prírode, napríklad jeho podiel na redukcii premnoženej populácie srnčej a jelenej zveri, ktorá spôsobuje hospodárske škody. Varujú i pred hrozbou finančných sankcií pri rozpore s medzinárodnými záväzkami SR.