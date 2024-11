Odíde Šutaj Eštok do NR SR? Vo vládnych rošádach by mohli figurovať Migaľ či Saková. Na stole je viac možností

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) čelí po ďalšom prípade policajnej brutality otázkam o jeho zotrvaní vo funkcii. Opozícia má v pláne ho odvolávať, no podľa politológov by jeho odchod nemal byť povýšením. Smer aj SNS totiž môžu mať v rukáve „menšie eso“, aby Šutaja Eštoka presunuli na post predsedu Národnej rady SR (NR SR) a voľný rezort využili na koaličné rokovania a ukončenie niekoľkomesačného sporu. Zmenia sa vyjednávacie pozície? Aké sú aktuálne scenáre?

Ak by Šutaj Eštok rezort opustil, paradoxne by postúpil vyššie – ako predseda parlamentu by bol totiž druhým najsilnejším mužom v krajine. Nahradiť by ho mohla napríklad ministerka hospodárstva Denisa Saková (obaja Hlas) či poslanec NR SR Samuel Migaľ. Odborníci však očakávajú, že všetko ostane po starom.

Líder Hlasu Šutaj Eštok: Nad požiadavkou SNS sa len pousmejem, šéfa NR SR zvolíme do konca roka

Koalícia stojí za svojím ministrom

V prípade brutálneho policajného násilia v Košiciach sa vynorili otázky aj o tom, kto ponesie zodpovednosť. Kým podľa koalície ide o individuálne zlyhanie, opozícia hovorí o systémových chybách, po ktorých by mal minister vnútra odísť. Šutaj Eštok bol na tlačovke po branno-bezpečnostnom výborem ktorý sa konal vo štvrtok, nervózny, no odstúpiť odmietol a pripomenul prípad z marca 2022, kedy syn prešovskej primátorky a policajt zastrelil svojho kolegu. „Nepamätám si takúto mediálnu štvanicu na ministra vnútra Romana Mikulca,“ povedal.

„Odmietam, aby bol vytváraný tlak na to, že za každý jeden prípad je zodpovedný minister,“ hovoril Šutaj Eštok s tým, že takéto prípady sa budú diať aj naďalej. „Je to o tom, čo s tým urobíte, nie o teatrálnych gestách,“ uviedol. „Za niektoré veci nesiete politickú zodpovednosť, za niektoré veci musíte zodpovednosť vyvodiť. V tomto prípade som to povedal jasne. Počkajme si na závery vyšetrovania, ak bude treba voči niekomu zodpovednosť vyvodiť, budem prvý, kto tak urobí,“ dodal.

Zvyšok koalície stojí za ministrom. „Osobne si myslím, že ide o individuálne zlyhanie. V policajnom zbore je 20-tisíc policajtov a to je veľká masa ľudí na to, aby ste vedeli zaručiť, že ani jeden z nich nezlyhá. Ročne je stíhaných okolo 150 policajtov a keby mohol policajný prezident alebo minister za každé jedno z týchto zlyhaní, tak by musel do roka odstupovať niekoľkokrát,“ povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer).

Michelko: SNS je ochotná akceptovať Šutaja Eštoka ako predsedu parlamentu. Máme záujem o rezort vnútra

Poslanec za SNS Roman Michelko súhlasí, že ide o zlyhanie jednotlivca, nie systému a zopakoval príklad exministra vnútra Romana Mikulca. „Keď to vtedy Mikulec v pohode obhájil a nikto to neriešil, tak je pre mňa prekvapivé, že teraz sa toto rieši. Individuálne zlyhanie policajta nie je dôvod na odstúpenie,“ dodal poslanec. Líder SNS Andrej Danko je rovnakého názoru. „V tejto chvíli nemá dôvod odstupovať pre individuálne zlyhanie jednotlivca,“ uviedla SNS.

Podľa poslanca z Hlasu Samuela Migaľa na otázku, či by mal odstúpiť minister, alebo policajný prezident, neexistuje správna odpoveď. „Nemôžeme sa totiž na toto individuálne zlyhanie pozerať ako na niečo, čo by malo zatriasť niekoho stoličkou. Priemerne je ročne stíhaných zhruba 120 policajtov, takouto optikou by sme potrebovali 120 ministrov vnútra ročne,“ povedal pre tvnoviny.sk.

O presune Šutaja Eštoka sa hovorí už dlhšie

Stolička ministra vnútra je však na stole už niekoľko dní. Túto tému otvorila koaličná SNS v rámci stále pretrvávajúceho sporu o post predsedu Národnej rady SR (NR SR). Medzi Hlasom a SNS to vrie už niekoľko mesiacov a Smer ako najsilnejšia koaličná strana sa nestará ani do sporu medzi jej partnermi a ani do vnútorných problémov Dankovej strany, ktorej existenciu v NR SR musel po odchode Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka zachraňovať poslanec Smeru Dušan Muňko.

Muňko zo Smeru ide do klubu SNS, aby ostal zachovaný

Okrem toho musí koalícia riešiť aj požiadavky huliakovcov a zhodu nenašli ani na menách členov Rady STVR. Líder SaS Branislav Gröhling na margo koaličných sporov uviedol, že Hlasu sa rozpadávajú ministerstvá. „Je to zlepenec zlepencov, je tam päť strán – Smer, Hlas, SNS, poslanci okolo Samuela Migaľa a okolo Rudolfa Huliaka. Nech sa dohodnú a nech si niekoho zvolia. Myslím si, že šéfom NR SR bude Šutaj Eštok,“ uviedol. Podľa neho sú s ním nespokojní aj vo vláde a takto situáciu vyriešia.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka by nemal Šutaj Eštok odísť z rezortu vnútra a presunúť sa na stoličku predsedu NR SR. Stal by sa totiž druhým najsilnejším mužom v krajine a paradoxne by formálne povýšil. „Ak má pán Šutaj Eštok vyvodiť zodpovednosť, tak to nemá byť odmena, ale trest,“ uviedol s tým, že vrátiť by sa mal do NR SR ako poslanec. Súhlasí s tým aj politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek. „V civilizovaných krajinách pri podobných príležitostiach dochádza v exekutívach k výmene vedúcich funkcionárov,“ skonštatoval.

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner sa domnieva, že v koalícii a v Hlase dlhšie s možnosťou presunu Šutaja Eštoka operujú. „Byť v exekutíve a viesť politickú stranu v podstate ako politický nováčik nie je jednoduché, vnútro je zložitý a veľký rezort, aj pán Šutaj Eštok by bol pravdepodobne radšej, keby šiel na menej exponovaný post predsedu parlamentu. Je to veľmi reálna možnosť,“ zhodnotil pre Pravdu.

Ako sa zmení situácia v koalícii?

Mohol prípad policajnej brutality zmeniť vyjednávacie pozície koaličných strán? Keďže z hry nateraz vypadla možnosť, aby SNS dostala post predsedu NR SR, otázne je, či sa bude hrať aj o ministerskú stoličku a ako využije Smer či SNS aktuálnu situáciu. Líder Hlasu totiž viackrát zopakoval, že do konca roka chce situáciu v parlamente vyriešiť. Premiér a šéf Smeru Robert Fico nechce, aby sa o niečom takom hlasovalo bez dohody a kým donedávna presadzoval Danka, teraz bude podľa neho šéfom ten, na kom bude dohoda, čo na Dankovi nie je.

„Zdá sa mi absolútne absurdné, aby to Smer a SNS takto zobchodovali. Nemôžeme klesnúť tak hlboko, aby sa zodpovednosť vyvodzovala tým, že niekto dostane vyššiu funkciu. To už mu pokojne môžu navrhnúť doživotnú rentu ako Robertovi Ficovi,“ myslí si Štefančík. Pravda sa pozrela na niekoľko možností a ich pravdepodobnosť.

1. Šutaj Eštok šéfom NR SR. Bude rezort vnútra pod taktovkou SNS?

Pokiaľ by bol kandidátom na predsedu NR SR Šutaj Eštok, SNS by ho podporila. Podľa Michelka by však národniari v tom prípade žiadali rezort vnútra. To Hlas jednoznačne odmietol. O Šutajovi Eštokovi ako možnom predsedovi parlamentu však sú ochotní diskutovať. Podľa informácií Pravdy Smer nebude do koaličných sporov zasahovať a riešenie necháva na svojich partneroch. „Pre nás je hlavná priechodnosť rady STVR v parlamente,“ uviedol pre Pravdu Michelko.

SNS má problém s nomináciami Ivana Galla a Daniela Krajcera, no Hlas ich meniť neplánuje. Podľa Řádeka teraz tlak SNS na výmenu ďalšieho ministra za Hlas po udalostiach s Huliakom získal väčšiu legitimitu. „Ak pri ministerke Dolinkovej existoval na jej výmenu argument, že nedostatočne rieši situáciu v zdravotníctve, potom minister vnútra je v porovnaní so svojou straníckou kolegyňou v kvalitatívne horšej situácii,“ uviedol trenčiansky politológ. No a práve Šutaj Eštok sa zdá byť najpriechodnejším menom na post šéfa NR SR.

Michelko o voľbe členov Rady STVR: Krajcer ako najproblematickejšia persóna tam už nebude

SNS v reakcii pre Pravdu uviedla, že Šutaj Eštok v tejto chvíli nemá dôvod odstupovať a na rezort prekvapivo názor zmenila. „SNS nikdy nemala požiadavku na ministra vnútra, tak ako to prezentoval minister vnútra,“ uviedla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. O tejto ožiadavke pritom hovoril Michelko z klubu SNS. Počiatočný záujem o silový rezort mohol byť len taktikou či pokusom o to, aby mali z čoho „zjednávať“. „SNS skúša presne to, čo skúsila pri predsedovi parlamentu. Sila SNS je však dnes mizivá a ako poslanecký klub existujú len vďaka draftu zo Smeru,“ myslí si Štefančík s tým, že SNS by mala byť spokojná s tým, čo má. „S jedlom však rastie chuť a vyzerá to tak, že SNS ešte nepovedala posledné slovo,“ povedal.

„Požiadavky SNS sú zjavne nadnesené preto, aby sa neskôr mohli uspokojiť s inou ,korisťou‘ a je len na vzájomných koaličných vyjednávaniach, čo ňou bude,“ konštatuje Řádek. SNS vo svojich radoch nemá ani nikoho vhodného, kto by mohol post šéfa vnútra zastávať. „Neviem si predstaviť žiadneho z politikov SNS zvládajúceho riadenie ktoréhokoľvek ministerstva, preto si nemyslím, že SNS reálne tento rezort získa,“ hovorí Řádek.

„Pri nomináciách ako Tomáš Taraba alebo Martina Šimkovičová, predtým aj Rudolf Huliak sa mi zahmlieva pred očami. Ale zo SNS by som si vedel predstaviť Andreja Danka. Je možné, že by sa mu rozpadol poslanecký klub v parlamente, ale konečne by mal nejakú dôležitú funkciu a cítil by sa aspoň na čas spokojný,“ uviedol Štefančík s tým, že nominantkou Hlasu na tento post by mohla byť súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá už rezort vnútra viedla po rekonštrukcii vlády v roku 2018.

2. Rošády na rezortoch u Tarabu, Sakovej aj Šutaja Eštoka?

Ak by sa Hlas rozhodol pre výmenu Šutaja Eštoka, ktorý by šéfoval parlamentu, a do čela vnútra by sa rozhodol nominovať Sakovú, voľné by ostalo ministerstvo hospodárstva. Tu by do hry mohli vstúpiť aj vyjednávania s odídencom zo SNS Huliakom. Ako predseda Národnej koalície požaduje jedno z ministerstiev SNS a záujem má o životné prostredie – teda o ministerstvo, do ktorého čela ho Danko pôvodne nominoval, no prezidentka Zuzana Čaputová ho odmietla vymenovať.

„Huliakom ,ohlodávaná‘ SNS má ako najmenšia koaličná strana stále najväčší tzv. vydieračský potenciál,“ myslí si Řádek. Ak by Huliak alebo niekto z jeho strany dostal envirorezort, Taraba by sa mohol posunúť na ministerstvo hospodárstva, o ktoré mal záujem pri skladaní vlády. „Koza by takto mohla ostať celá a aj vlk sýty,“ potvrdil Štefančík. Podľa Cirnera určite existuje viacero alternatív a v koalícii hľadajú riešenie, ktoré budú akceptovať všetci. „Personálne rošády sú možné a asi aj potrebné, aby sa hašterenie v koalícii ukončilo,“ uviedol.

Nie tak dávno hovorili o rekonštrukcii vlády ako o jednej z možností aj v samotnom Hlase. Bol koniec septembra a strana bránila svoju vtedajšiu ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú. Dôvodom na takéto úvahy boli ostré vyjadrenia Andreja Danka. Hlas žiadal, aby spor vyriešil Fico, no ten opakoval to, čo teraz – je to ich problém, nech si ho vyriešia. Dolinková sa nakoniec rozhodla odísť sama.

Řádek si však nemyslí, že sú v súčasnej vláde možné širšie presuny ministrov z jedného rezortu na druhý. „Predpokladám, že súčasná vláda potrebuje mať na ministerstvách personálnu kontinuitu, aby zabezpečila nielen ich plynulý chod, ale aj praktické a politické výsledky. Presúvaním ministrov by ani mocensky nikto veľmi nič navyše nezískal,“ hodnotí politológ.

Danko v rozhovore pre HN na Huliakove požiadavky reagoval jasne. „Žiadna Národná koalícia nie je v koaličnej zmluve a ani vo voľbách nekandidovala. Takže pre nás je to uzavretá vec,“ povedal. Na to, či s huliakovcami rokuje niekto iný, uviedol, že nie je dôvod s trojicou poslancov vyjednávať. „Nie sme kšeftári. Nebudeme s Huliakom komunikovať a vyjednávať,“ povedal Danko. Jeho požiadavky považuje za neprimerané. Fico sa od problému verejne dištancoval a riešenie problému nechal na SNS. „Jedna vec je mediálny odkaz, druhá je realita. Myslím si, že Hlas, Smer a SNS vedia fungovať bez ohľadu na to, čo si niekto zmyslí v Očovej,“ dodal.

3. Nič sa nezmení – v napätí až do konca

Jednoduchšou možnosťou by však bolo nájsť niekoho, než preskupovať ministrov. Politológovia sa preto zhodujú ešte na jednom mene. Ide o poslanca Hlasu Samuela Migaľa, ktorý spolu s Radomírom Šalitrošom a Romanom Malatincom dával jasne najavo svoj nesúhlas s niektorými krokmi koalície. Ak by koalícia nominovala na post ministra vnútra, mohla by sa zbaviť vzdorovitého poslanca. V kuloároch sa už dlhšie skloňovala možnosť, aby traja poslanci dostali iné funkcie a neohrozovali chod parlamentu. Hovorilo sa aj o odchode Šalitroša na post štátneho tajomníka rezortu hospodárstva, no táto informácia sa nepotvrdila.

Traja poslanci z Hlasu nevedia ako zahlasujú za odvolávanie Šimkovičovej

„Hlas má viacero skúsených politikov aj medzi poslancami NR SR a k bezpečnostnému portfóliu má blízko napríklad Samuel Migaľ,“ súhlasí Řádek. „Poslanec Migaľ má k tejto agende blízko a zbavili by sa tak kritika v parlamente,“ uviedol Cirner, aj keď to nepovažuje za veľmi pravdepodobné. „Tretia možnosť je nájsť nejakého ,externistu‘, ktorého by si Hlas osvojil, čo nie je veľmi prezieravé, pretože minister vnútra by mal byť určite ťažkou politickou váhou aj v rámci koalície,“ dodáva.

Aktuálne sa teda najpravdepodob­nejšou zdá byť situácia, že všetko ostane tak, ako doteraz, dôjde k minimálnym zmenám (k zmene na poste šéfa NR SR, prípadne ministra vnútra – obe pozície ostanú Hlasu, pozn. red.) a napätie v koalícii bude pretrvávať až do konca volebného obdobia. „Povedal by som, že všetko ostane tak, ako doteraz. V tejto vláde sa vyvodenie zodpovednosti nenosí. Minister vnútra natočí nejaké videjko, po ňom možno aj premiér a celé to neskôr zakryje nejaká nová kauza či škandál,“ dodal Štefančík.

Podľa Řádeka sa bude vládna koalícia medzi sebou sporiť o rôzne pozície až do svojho konca. „Či už riadneho, alebo predčasného, pričom ten druhý sa už nezdá byť až tak úplne nereálny,“ hovorí. Prešovský politológ dodáva, že začať by sa v rámci vyjednávaní malo tým, že sa Šutaj Eštok presunie na post predsedu NR SR a niekto z Hlasu by obsadil rezort vnútra. „To by mala byť priorita. Ďalšie zmeny by mal koordinovať Fico s Dankom, aby v neprospech SNS niečo dostali huliakovci. Pokiaľ Danka presvedčia, aby niekde pustili nominanta Rudolfa Huliaka, tak by mohol nastať načas v koalícii pokoj,“ dodal Cirner.

Danko, ako bolo už spomenuté, však s Huliakom vyjednávať odmieta. V prípade, že by SNS nechcela žiadne ministerstvo a nedostal by ho ani Huliak, s ktorým by mohla koalícia podpísať nejakú formu spolupráce, čo je tiež jednou z požiadaviek Národnej koalície, by mohol napríklad Hlas ustúpiť pri členoch rady STVR a stiahnuť nomináciu Galla aj Krajcera.

Danka zaskočila práve nominácia Krajcera (bývalého ministra za SaS) a to, že koalícia nebola schopná o členoch hlasovať dokonca označil na porušenie koaličnej dohody, ktorá existuje medzi ním, Ficom a Šutajom Eštokom. „Za zvolenie Šutaja Eštoka alebo niekoho iného z Hlasu si určite niečo vypýtajú, to je jasné. Sú to politickí obchodníci,“ povedal na margo SNS politológ Cirner. Otázne je, ako by reagoval Danko na prípadný podpis memoranda s Huliakom. Vylúčený by nebol ďalší spor, keďže líder SNS s nimi vyjednávať odmieta. Huliak na otázky Pravdy nereagoval.