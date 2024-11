V koalícii nie sú s ministrom vnútra spokojní, tvrdí Gröhling. Šutaj Eštok podľa neho prestúpi do parlamentu

Predseda SaS Gröhling: V koalícii nie sú s ministrom vnútra spokojní Video Zdroj: TV Pravda

Gröhling v rozhovore pre Pravdu uviedol, že SaS rokuje s opozičnými partnermi o podaní návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolaniu Šutaja Eštoka z funkcie. „To, čo sa udialo v Košiciach, ten ohavný čin, kde policajt zbil človeka, až ten človek zomrel, je tá posledná kvapka pri tom, ako minister Šutaj Eštok nezvláda ministerstvo vnútra. Odchádzajú mu policajti, on ich šikanuje, robí predražené nákupy a podobné veci. Toto je komplexné zlyhanie jeho osoby,“ uviedol šéf SaS.

Zatiaľ nevie povedať, kedy by mohla schôdza k takému návrhu byť zvolaná. Nevylúčil, že do konca roka sa to nepodarí. „Kedy to bude zaradené, respektíve kedy bude otvorená schôdza alebo bude uznášaniaschopný parlament a podobné veci, to nevieme. Môže sa stať, že teraz dáme návrh a budeme o ňom rokovať až vo februári,“ uviedol.

Pripomenul totiž, že ešte počas septembrovej schôdze do parlamentu bol predložený návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), avšak NR SR ho doteraz neprerokovala. V prípade Šutaja Eštoka poslanci SaS budú verejnosti naďalej vysvetľovať a poukazovať na každé pochybenie ministra, uviedol Gröhling.

K prípadu policajnej brutality v Košiciach predseda SaS pripomenul, že sa verejnosť o čine dozvedela takmer po týždni. „Najzarážajúcejšie je to, že keď sa udial tento ohavný čin, päť alebo šesť dní bolo ticho, minister vôbec o tom neinformoval, ale venoval sa študentom, ktorí prezentovali karnevalové masky. Tam vedel natočiť video, tam vedel napísať status, tam sa vedel k tomu vyjadrovať, ale aby informoval verejnosť o takomto hroznom čine, aby urobil kroky v rámci vyšetrovania, tak o tom sme nepočuli,“ skritizoval šéf liberálov.

Pripomenul, že v priebehu tohto roka malo v Košiciach dôjsť už k druhému prípadu policajnej brutality. Ministerstvo vnútra a vedenie polície podľa neho zlyhali preto, že včas nezačali so systémovými zmenami a opatreniami. „Očakávali sme, že minister nastaví nejaké systémové zmeny. Teraz sa to zopakovalo a celé sa to deje kvôli tomu, že naozaj sa radikalizuje aj spoločnosť,“ doplnil.

Podľa Gröhlinga nie sú s prácou Šutaja Eštoka na čele rezortu vnútra spokojní ani jeho koaliční partneri. Očakáva preto, že líder Hlasu prestúpi z ministerskej stoličky na post predsedu parlamentu. „Nech sa oni dohodnú, nech si niekoho tam odsúhlasia a nech si ho tam zvolia. Ja si myslím, že to bude pán Eštok. Však povedzme si pravdu, keď to zvládol pán Danko, tak to zvládne aj pán Eštok, ktorý zlyháva aj tak na ministerstve vnútra. Vláda je s ním nespokojná, jednotliví ministri sú s ním nespokojní, nech sa páči, nech to takto vyriešia,“ uviedol s tým, že SaS nebude podporovať žiadneho koaličného kandidáta na predsedu NR SR.

Líder SaS Branislav Gröhling a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) diskutovali v relácii ta3 V Politike, záznam diskusie nájdete na webovej stránke relácie.