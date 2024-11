Debata o zmene volebného či politického systému by mala ísť zatiaľ bokom. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Myslí si, že Slovensko v súčasnosti čelí iným výzvam a problémom. Odmieta zámer premiéra Roberta Fica (Smer) o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu. Súhlasil by však s debatou o zámere na zmenu volebných obvodov, no nevie, či v súčasnosti.

Fico o koalícii, pohrozil každému, kto by chcel kupovať poslancov Video

Čítajte viac Kartel strán či paródia na demokraciu: Zmenou systému by Fico zabetónoval Smer pri moci. Ako by vyzeral parlament?

Správu aktualizujeme…