Pellegrini: Hlavnou črtou Novembra '89 nebolo volanie po pomste, ale pozitívna emócia

„Hlavnou črtou Novembra '89 nebolo nenávistné volanie po pomste, ale pozitívna emócia vzájomného porozumenia, solidarity a rešpektu. Som presvedčený, že kľúčom k nášmu spoločnému úspechu ako národa je, aby sme sa dokázali k týmto hodnotám vrátiť. Aby sme na ne nespomínali iba ako na symbol Novembra '89, ale aby formovali naše každodenné životy,“ povedala hlava štátu v príhovore pri Bráne slobody. Vyzvala na odmietnutie násilia.

Pellegrini a Žiga si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie pri Bráne slobody Video Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga (Hlas) pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie vyhlásil, že nesmieme pripustiť plazivý návrat totality a musíme zastaviť šírenie nenávisti a extrému v akejkoľvek podobe. To, do akej miery sa to podarí, určí podľa slov Žigu kvalitu našej demokracie.

Foto: TASR, Pavol Zachar Peter Žiga Podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga vystupuje s príhovorom počas pietnej spomienky Konfederácie politických väzňov Slovenska na obete komunistického režimu, ktorá sa konala pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne 17. novembra 2024

„Minulý režim si vynucoval poslušnosť silou. Ľudia preto žiadali slobodu slova a tlače. Chceli toleranciu, slobodnú diskusiu, výmenu názorov bez postihov a trestov za vyjadrenie iného než povoleného názoru. Lenže skutočne si dnes môžeme povedať to, čo chceme aj bez následkov a postihov za slobodný názor? Nevraciame sa tak trochu pred rok 1989 k obdobiu pokrytectva a dvojtvárnosti, keď existoval jeden názor na verejnosti a druhý doma? Teraz čelíme novým výzvam. Prehnaná politická korektnosť a neznášanlivosť nedovoľujú zdravú diskusiu a nenávistné prejavy otravujú spoločnosť,“ skonštatoval.

Vyzdvihol preto odkaz a hodnoty novembrových udalostí. Nežná revolúcia podľa neho priniesla slobodné voľby a nové možnosti a nádeje. „Ale zároveň zmizli sociálne istoty, zanikali podniky, v ktorých ľudia prežili celý život. Prišli nové výrazy ako privatizácia, reštitúcie, tunelovanie či nezamestnanosť,“ podotkol. Poukázal tiež na to, že bez 17. novembra 1989 by Slováci nemali vlastný štát.

Foto: TASR, Pavol Zachar Politickí väzni / KPVS / Bývalí politickí väzni počas pietnej spomienky Konfederácie politických väzňov Slovenska na obete komunistického režimu, ktorá sa konala pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne 17. novembra 2024

Násilný zásah poriadkových síl proti povolenej demonštrácii 17. novembra 1989 v Prahe odštartoval udalosti, ktoré viedli k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československu. Označujú sa tiež ako Nežná revolúcia. Na Slovensku sa od roku 2001 slávi 17. november aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu.

Výročie Nežnej revolúcie pripomenie aj slávnostne osvetlený Bratislavský hrad. „Od 19.00 h do polnoci budú premietnuté projekcie pri príležitosti 35. výročia protestného pochodu slovenských študentov a Nežnej revolúcie,“ priblížil komunikačný odbor Kancelárie Národnej rady.