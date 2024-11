Nový prieskum Focusu potvrdil klesajúcu popularitu Smeru a mierny rast progresívcov

Popularita Smeru premiéra Roberta Fica klesla, najvyšším preferenciám sa teší najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Vyplýva to z výsledkov najnovšej sondáže agentúry Focus, ktorú zadala nová internetová spravodajská televízia 360tka bývalého moderátora televíznej stanice Markíza Michala Kovačiča. Súčasná vládna koalícia by už nemala väčšinu v parlamente, a to najmä pre prepad popularity najmenšej vládnej strany SNS. Slabnúcu podporu Smeru ukázali aj iné skoršie prieskumy verejnej mienky.

Fico: Pripravme sa aj na iné možnosti politického vývoja ako voľby v riadnom termíne Video

Preferencie Ficovej strany v prieskume Focusu v novembri klesli na 21,9 percenta z 23,3 percenta v septembri. Popularita PS naopak mierne stúpla na 22,6 percenta. Smer vlani v septembri vyhral predčasné parlamentné voľby so ziskom takmer 23 percent hlasov pred druhým PS, ktoré podporilo takmer 18 percent voličov.

Do parlamentu by sa podľa Focusu dostalo celkovo šesť strán a hnutí. Bolo by medzi nimi aj neparlamentné hnutie Republika s podporou 8,6 percenta respondentov. K hlavným tváram tejto formácie, ktorá v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu získala dve kreslá, patria bývalí členovia krajne pravicovej strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko a terajší europoslanci Milan Uhrík a Milan Mazurek.

Protestné opozičné zhromaždenie v Bratislave, 17. 11. 2024 Video

Naopak, z Národnej rady SR by vypadla SNS a hnutie Slovensko expremiéra Igora Matoviča s preferenciami zhodne 3,6 percenta. Tesne pod päťpercentnou hranicou, ktorej zdolanie vo voľbách je podmienkou pre zisk kresiel v parlamente, skončili v sondáži Focusu Maďarská aliancia a strana Demokrati.

Prieskum agentúra uskutočnila od 6. do 13. novembra medzi 1 018 respondentmi. Sondáž tak len okrajovo zachytila oznámený vstup neúspešného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka do PS.

