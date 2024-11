Rúti sa na Slovensko prvá kalamita? Čakajte poriadne ochladenie aj snehovú nádielku

Slovensko čaká v najbližších dňoch a možno už hodinách sneženie. V tomto čase to nie je nič nezvyčajné, no numerické modely upozorňujú, že naše územie môže zasiahnuť prvá kalamita.

Počasie na týždeň: Jeden front za druhým, prinesú sneženie Video

Už o pár hodín čaká Slovensko veľmi dynamické počasie, ktoré so sebou prinesie množstvo zrážok, silný vietor a dokonca aj sneženie. Naozaj zaujímavo to však bude vyzerať v závere budúceho týždňa, upozorňuje portál imeteo.sk.

Prvá polovica týždňa prinesie na Slovensko silný vietor. Cez naše územie začína postupovať studený front, za ktorým prenikne chladnejší vzduch od severu. V dôsledku neho poklesne hranica sneženia na 600 až 700 metrov. V utorok meteorológovia očakávajú nad našim územím opäť teplejší vzduch a hranica sneženia stúpne až nad výšku 1 800 metrov. Oteplenie však bude len krátke. Už v stredu cez naše územie postúpi studený front a od severozápadu by k nám mohol preniknúť taký studený vzduch, že hranica sneženia môže poklesnúť až do nížin. Snehové prehánky možno očakávať aj počas stredy a štvrtka.

Meteorologické modely upozorňujú na piatok. Tlaková níž by z Atlantického oceánu mala postupovať cez Francúzsko a Alpy nad Rakúsko, pričom sa stočí nad Slovinsko, kde by mala splynúť s ďalšou tlakovou nížou, ktorá sa prehĺbi nad severným Jadranom. Táto tlaková níž by následne mala postúpiť nad Slovensko.

„Kto meteorológiu sleduje dlhšie tak vie, že práve jadranská tlaková níž dokáže v zimnom období priniesť na Slovensko kalamitné sneženie. Vždy je to však na hrane a inak tomu nebude ani v tomto prípade," píše imeteo.sk.

Čítajte viac Na Slovensko smeruje beštiálne počasie, ešte predtým však teploty výrazne stúpnu

Aktuálne to vyzerá tak, že sa teplý vzduch zastaví nad Maďarskom a naše územie sa bude nachádzať v chladnom vzduchu.

Meteorológovia zároveň upozorňujú, že zo sneženia môže byť napokon aj dážď. Ak sa však potvrdia predpovede, v piatok by mohlo snežiť aj v nižších polohách a napadnúť by mohlo aj v nižších polohách okolo 10 cm snehu.