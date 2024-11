Na Ministerstve zdravotníctva po prvý raz zasadla pracovná skupina k situácii v sektore

Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR v pondelok poobede prvýkrát zasadla pracovná skupina, ktorá má riešiť aktuálnu situáciu v sektore. Na prvom stretnutí sa má zaoberať zmluvami medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami. Pred rokovaním to novinárom uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

„Dnes máme mať pracovnú skupinu k prvému bodu memoranda, kde sme žiadali, aby zmluvy medzi poisťovňami a hlavne tými štátnymi nemocnicami boli transparentné, verejné, ľahko kontrolovateľné,“ povedal. Vládne inštitúcie aj občania by podľa LOZ mali vedieť zmluvy kontrolovať. „Idú tam takmer tri miliardy eur, tak je potrebné, aby sme do toho ako občania videli, aby sa dala hodnotiť efektivita nemocníc, ktorá nemocnica koľko odoperovala, koľko pacientov vyliečila a s akou efektivitou. Dnes sa to porovnávať nedá,“ ozrejmil.

Na stretnutí majú byť podľa neho prítomní zástupcovia ministerstva zdravotníctva, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič, riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková a zástupcovia Asociácie zdravotných poisťovní SR.

Visolajský po rokovaní na ministerstve zdravotníctva: Trváme na plnení sľubov ministra, vyzývame vládu na stretnutie Video Video je zo 14. novembra 2024.

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň začínajú zvažovať aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet.