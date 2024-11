Világi: Slová Fica o alternatívach politického vývoja sú zámerne nejednoznačné

Fico: Pripravme sa aj na iné možnosti politického vývoja ako voľby v riadnom termíne Video

„Alternatívny vývoj môže naznačovať predčasné voľby, čo by nebol zásadný problém, ale môže naznačovať aj iné riešenia než štandardné demokratické voľby, čo by problém bol,“ uviedla politologička pre TASR s tým, že Ficove vyjadrenie z víkendu možno čítať aj ako signály smerované k voličom i k zahraničným partnerom. „Vnímam to ako snahu pripraviť si pôdu na najhoršie. Z pohľadu predvolebných sľubov o pokojnom politickom vývoji či stabilnej vláde by boli predčasné voľby jednoznačným zlyhaním. Postupnou prípravou, scitlivením vlastných voličov sa zrejme predseda strany snaží vopred pripraviť pôdu, aby znížil negatívne dopady na stranu a jej podporu,“ skonštatovala.

Világi poukázala na to, že Smer aj Hlas začali pracovať s verejnosťou na téme zmeny volebných pravidiel, čo môže podľa nej tiež súvisieť s výrokom Fica. Vníma aj signály pre zahraničie. „Tento výrok môže byť za určitých okolností interpretovaný aj ako varovanie, že liberálna demokracia na Slovensku nie je jedinou a ani nemennou možnosťou pre politický vývoj na Slovensku,“ myslí si.

Vzhľadom na tesnú väčšinu 79 poslancov v parlamente, vrátane poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený), si vláda podľa politologičky nemôže byť istá ani tým, že jej budú prechádzať obyčajné legislatívne návrhy. „To vytvára zároveň určitú poistku práve voči zmenám volebných pravidiel,“ doplnila.

Interné, najmä personálne spory koaličných partnerov, sú najväčším ohrozením jej ďalšieho fungovania, obzvlášť v kritickom období spôsobenom potrebou finančne konsolidovať, myslí si Világi. Situácia tak podľa nej veľmi pripomína predchádzajúce volebné obdobie, keď popri objektívnych ťažkých podmienkach vládnutia v dôsledku pandémie bol život koalície komplikovaný personálnymi animozitami.

Slová premiéra o neakceptovaní politiky vydierania prišli podľa Világi až po tom, čo poslanci okolo Huliaka zablokovali hlasovanie o zákonoch. Myslí si, že takýmto možnostiam obštrukcie zrejme pripisuje premiér vydieračský potenciál.

Fico cez víkend na sneme Smeru-SD vyhlásil, že je potrebné pripravovať sa aj na iné alternatívy politického vývoja, ako sú parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027. Zároveň odmieta udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Odkázal to každému, kto má na koalíciu nereálne požiadavky.