Fico má už len krehkú väčšinu. Huliakovci povedali podpore koalície nie

V utorok pozval Fico trojicu odídencov z SNS na stretnutie na Úrad vlády, ale k dohode neprišlo. „K dohode zatiaľ nedošlo, koaličných poslancov je 76 a Národná koalícia do vyriešenia problému nebude nijako participovať na vládnych, či koaličných záujmoch. Bude pracovať pre ľudí,“ uviedli poslanci.

Vláda sa tak v parlamente môže oprieť už len najtesnejšiu väčšinu 76 poslancov, čo môže v prípade výpadku jedného zákonodarcu priniesť problémy pri schvaľovaní zákonov.

KDH na margo tajnej voľby Glücka: Čo je vás do toho, priateľu? Nedá sa stáť nad každým poslancom Video

Huliak aktuálne vedie rokovania o písomnom záväzku, respektíve o rozšírení koaličnej zmluvy, alebo o uzavretí memoranda o spolupráci, medzi jeho Národnou koalíciou a vládnou koalíciou. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na Republikovom sneme v Očovej v sobotu 9. novembra jednohlasne schválili prítomní delegáti. Tento písomný záväzok, prípadne memorandum, by mali mať za cieľ zadefinovať účasť reprezentanta NK/NEKA vo vláde. Strana má záujem o ministerstvo z portfólia Slovenskej národnej strany (SNS), prioritne o Ministerstvo životného prostredia SR (SNS má aj ministerstvo kultúry a ministerstvo cestovného ruchu a športu – pozn. SITA). Rovnako by sa memorandom, alebo písomným záväzkom, mali zadefinovať pravidlá pre vystupovanie poslancov NK/NEKA v parlamente, čím by sa mal zaistiť plynulý priebeh schôdzí Národnej rady (NR) SR a dodržiavanie koaličnej zmluvy.

Čítajte viac Aké spory pred sebou lídri tlačia? Aj keď Fico krízu odmieta, koalícia k nej smeruje. Teraz má „prevádzkové“ problémy

Rokovania by podľa uznesenia mali byť vedené výlučne s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), nie s predsedom SNS Andrejom Dankom. To delegáti uznesením vylúčili, vzhľadom na to, že poslanci NK/NEKA nepatria do poslaneckého klubu SNS.