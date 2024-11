A je to tu opäť. Poslanci Záborská a Vašečka navrhujú skrátiť čas na interrupciu. Mesochoritisová: Návrh je v rozpore so štandardmi ochrany zdravia

Cieľom návrhu je skrátiť obdobie, počas ktorého je možné podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva, a to na prvých osem týždňov. Takto by zmeny podľa predkladateľov zodpovedali prvému dokumentovateľnému prejavu zdravého vývoja plodu, teda tlkotu srdca.

„Vedecké dôkazy jednoznačne potvrdzujú, že srdcový tep plodu možno zvyčajne zistiť v piatom až šiestom týždni gestačného veku, čo je míľnik, ktorý sa často používa ako kľúčový ukazovateľ rannej životaschopnosti plodu," uvádza dôvodová správa.

Poslanci uvádzajú, že dôležitosť ochrany nenarodeného dieťaťa je tiež zdôraznená Deklaráciou práv dieťaťa z roku 1959, ktorá apeluje na potrebu osobitných záruk a starostlivosti. Záborská a Vašečka argumentujú, že prísnejšia legislatíva podporuje ochranu nenarodených detí, čím prispieva k širším zásadám ľudských práv. „Právne predpisy v prospech života sú súladné so zásadami, že žiadny človek nesmie byť zbavený života bez riadneho procesu," tvrdia navrhovatelia. Návrh zákona podľa doložky vybraných vplyvov nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Mesochoritisová: Návrh je v rozpore so zdravotníckymi aj ľudskoprávnymi štandardmi ochrany zdravia

Agentúra SITA oslovila i politologičku Adrianu Mesochoritisovú z občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré sa venuje právam žien. „Pokusy skrátiť lehotu na vykonanie interrupcie tu boli už niekoľkokrát. Patria k častým stratégiám na obmedzenie, respektíve až znemožnenie prístupu k bezpečným interrupciám,“ zhodnotila najnovší návrh z dielne Záborskej a Vašečku. Podotkla, že ide o návrh, ktorý je v rozpore nielen so zdravotníckymi, ale aj ľudskoprávnymi štandardmi ochrany zdravia, a dodala, že nejde o nič iné, ako snahu obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Zdôraznila, že na Slovensku už v súčasnosti existuje množstvo prekážok v prístupe k interrupcii. Ženy, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, čelia nielen nedostatku informácií, ale aj odmietnutiu či ubližujúcemu prístupu. V niektorých regiónoch interrupciu nevykonávajú vôbec. Problémom sú povinné čakacie doby, vysoká cena či nemožnosť podstúpiť tabletkovú formu. „Kvôli týmto prekážkam mnohé ženy už dnes nestihnú zákonom stanovených 12 týždňov v prípade interrupcií na žiadosť, a sú nútené vycestovať do zahraničia,“ vraví Mesochoritisová.

Poukázala aj na to, že na Slovensku sa začiatok tehotenstva počíta od prvého dňa poslednej menštruácie pred otehotnením, čiže prvé týždne žena ešte v skutočnosti tehotná nie je, keďže k uhniezdeniu obvykle dochádza v treťom až štvrtom týždni menštruačného cyklu. „Pokiaľ majú ženy dlhší alebo nepravidelný cyklus, na tehotenstvo môžu prísť ešte neskôr,“ dodala s tým, že tehotné ženy si tiež môžu zameniť menštruáciu s krvácaním, ku ktorému dochádza pri uhniezďovaní vajíčka. Do ôsmeho týždňa tak ženy ani nemusia vedieť, že sú tehotné. „Takéto skrátenie lehoty by tiež mohlo spôsobiť, že mnohé by nestihli všetky zákonom predpísané úkony, napríklad vyšetrenia či poučenia a čakacie doby,“ vysvetľuje Mesochoritisová. Ženy tak podľa nej nebudú mať dostatok času na to, aby sa samostatne a zodpovedne rozhodovali o svojom živote a tele. Poukázala na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá štátom jednoznačne odporúča, aby zrušili zákony a predpisy zakazujúce interrupcie v súvislosti s dĺžkou tehotenstva. Mesochoritisová podotkla, že doterajšie zmapované štúdie ukázali, že obmedzenia lehôt škodia ženám, a obzvlášť sa to dotýka žien s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti, či žien s nižším socioekonomickým statusom.

„Tieto obmedzenia sú tiež spojené s vyššou mierou úmrtnosti žien a negatívnymi zdravotnými dopadmi, ale aj sociálnymi, ako je napríklad prehlbovanie chudoby žien,“ vysvetľuje ďalej a dodáva, že obmedzenia k zníženiu počtu interrupcií nevedú. Mesochoritisová podotkla, že ženy bez prístupu k bezpečným interrupciám majú tendenciu siahať po nebezpečných riešeniach, napríklad po rôznych „domácich“ receptoch, prípadne vyhľadávajú na internete interrupčné tabletky. Zúfalé ženy však môžu užiť nesprávne množstvo, alebo užiť tabletku vo vysokom štádiu tehotenstva alebo im môžu dodať sfalšované lieky a ich zdravie môže byť vážne poškodené. Je presvedčená, že jediným výsledkom tohto návrhu by bolo, že ženy a ďalší ľudia, ktorí môžu otehotnieť, by sa nedostali k bezpečnej interrupcii. Poznamenala, že od roku 2018, keď začali návrhy na obmedzenie interrupcií pribúdať, sa ich objavili viac ako tri desiatky. Podobné snahy sú podľa Mesochoritisovej veľmi nebezpečné. Opakovanými snahami o obmedzovanie reprodukčných práv sa vyvoláva dojem, že ženy u nás majú bezproblémový prístup k bezpečným interrupciám, čo je úplne v rozpore s realitou. „V súčasnosti patrí Slovensko ku krajinám s najhoršou interrupčnou starostlivosťou. V európskom rebríčku dostupnosti interrupcie (European Abortion Atlas) sa Slovensko umiestnilo na nelichotivom 43. mieste z 52 krajín Európy,“ dodala Mesochoritisová s tým, že namiesto diskusie o zlepšení interrupčnej starostlivosti kráčame úplne opačným smerom.

Súčasná situácia podľa Mesochoritisovej najviac zasahuje chudobnejšie ženy, keďže tie lepšie situované už dnes za interrupciami cestujú do zahraničia. „Podľa nášho výskumu 15 percent žien podstupujúcich interrupciu odchádza do Rakúska, a to aj preto, lebo tam je dostupná medikamentózna forma,“ dodala. Akcentovala tiež potrebu prijímať opatrenia, ktoré reálne znižujú počty interrupcií, ako sú silné prorodinné politiky, dostupné jasle a škôlky pre deti, kvalitná vzťahová sexuálna výchova či dostupnosť moderných foriem antikoncepcie. Poznamenala tiež, že Slovensko v európskom porovnaní nedopadlo dobre ani z hľadiska dostupnosti antikoncepcie. Tá je kľúčová pri predchádzaní neželaných tehotenstiev. Podľa aktuálneho Atlasu antikoncepčnej politiky sme sa umiestnili na nelichotivom 37. mieste, čo nás radí medzi desať najhorších krajín Európy. Za zlým skóre Slovenska je najmä fakt, že nehradí antikoncepciu z verejného poistenia.

„Je smutné, že neustále prichádzajú návrhy siahajúce na práva žien, namiesto takých, ktoré by podporovali solidaritu a posilňovali dôveru v rozhodnutia žien,“ dodala Mesochoritisová. „Odkaz ľudí, ktorí stoja za ochranou ľudských práv týmto politikom a političkám je jasný – postarajte sa, aby prístup k moderným formám antikoncepcie nebol luxusom pre bohatých, a aby ľudia mali prístup k vedecky overeným informáciám o reprodukčnom zdraví a plánovanom rodičovstve. Potrebujeme komplexnú sexuálnu výchovu na školách, a vo všetkých oblastiach podporovať rodovú rovnosť. Potrebujeme silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou. A v neposlednom rade musíme začať odstraňovať prekážky, ktorým už dnes ženy čelia v prístupe k interrupciám,“ zdôraznila. Dodala, že dúfa, že tento návrh v parlamente neprejde, a že väčšina poslancov a poslankýň rozumie, aký desivý dopad by mal na zdravie a životy žien.