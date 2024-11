Huliak a spol sú súčasťou problému SNS, musí to riešiť Danko, opakujú Raši a Šutaj Eštok

Raši: V hre o post predsedu NR SR je moje meno a Šutaj Eštok Video

„Pokiaľ viem, títo páni chcú jedno z ministerstiev, ktoré má v gescii SNS, preto je to záležitosť Andreja Danka. Strana Hlas-SD nemá záujem o žiadne presuny žiadneho ministerstva,“ upozornil Raši.

Utorkové (19. 11.) stretnutie uvedených poslancov s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer) vníma ako informáciu z médií. „Registrujem vyjadrenie poslancov, že nechcú byť tými, ktorí by vládu povalili, takže verím, že v kľúčových zákonoch koalíciu podporia,“ povedal. Priznal, že ak by mala koalícia v parlamente len 76 hlasov, bolo by to „pomerne problematické“.

Šutaj Eštok naďalej vníma záležitosť i požiadavky trojice zástupcov Národnej koalície ako súčasť problému SNS. „Musí ich preto riešiť predseda SNS Andrej Danko,“ dodal.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) si nemyslí, že by už koalícia jednoznačne nemala 79 hlasov.

Podľa medializovaných informácií sa v utorok stretol premiér s trojicou poslancov na Úrade vlády SR, ale k dohode neprišlo. Fico už predtým registroval požiadavky trojice poslancov, deklaroval, že je jeho úlohou nájsť spôsob spolupráce koalície s týmito poslancami, ktorí predtým vyhlásili, že nechcú spôsobiť pád vlády.