Detaily policajnej brutality: Podlaha vyutieraná od krvi aj odstránené záznamy z auta. Ako sa Marek snažil kryť svoj zločin?

Za posledný týždeň sa Slovensko dozvedelo o troch úmrtiach pod dohľadom policajtov. No len jedno z nich otriaslo verejnosťou. Dlhoročný košický policajt Marek A. (45) ubil k smrti o tri roky staršieho bezdomovca Ľubomíra, ktorého príslušníci SBS zadržali potom, čo v obchodnom centre kradol. Uznesenie, ktoré má Pravda k dispozícii detailne opisuje brutálne zranenia, ktoré mu policajt spôsobil. Okrem toho sudca skonštatoval, že na zásah nebol dôvod a policajt Marek sa snažil poutierať krv, zrejme vzal kamerové záznamy z auta a ovplyvniť sa snažil aj pracovníkov SBS.

Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti zo strany vedenia polície a odvolávať sa chystá aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas).

Bezdomovec nemal šancu

Podľa sudcu pre prípravné konanie Mestského súdu v Košiciach Ľuboša Vereša niet pochýb o tom, že skutok bol spáchaný a má znaky trestného činu. Dokazuje to doterajšie vyšetrovanie, no najmä výpoveď kolegu obvineného policajta, ktorý je zatiaľ podozrivý. Medzi dôkazmi je aj záznam spísaný členom výjazdovej skupiny Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), obrazové záznamy, správa košickej nemocnice, predbežná správa z pitvy bezdomovca a úradný záznam o jeho zaistení, ale aj výpovede minimálne piatich ďalších svedkov.

V deň incidentu nastúpil Marek ako starší referent na obvodnom oddelení policajného zboru Košice Nad Jazerom o siedmej ráno do dvanásťhodinovej služby. Udalosti, po ktorých vyhasol ľudský život, mu však navždy zmenia život. Sudca v uznesení opísal rozsah zranení, ktoré bezdomovcovi spôsobil okolo pol piatej poobede v sanitárnej miestnosti obchodného centra, kam muža priviedli SBS-kári.

„Voči osobe realizoval oprávnenie policajta zaistiť osobu podľa zákona o Policajnom zbore bez toho, aby to bolo potrebné na odvrátenie útoku alebo prekonaniu odporu, v úmysle spôsobiť mu ťažkú ujmu na zdraví,“ uviedol sudca. Policajt človeka bez domova udieral opakovane rukami do hlavy a do oblasti tváre, pričom mal rukavice s vystuženou hánkou. „Čím mu spôsobil podliatiny na tvári, ložiskové prekrvácanie mäkkých lebečných pokrývok, zvyšky krvného výronu nad a pod tvrdou plenou mozgu vpravo, ložiskový krvný výron medzi mäkkými plenami a drobnoložiskové pomliaždenie mozgu,“ píše sa v uznesení.

Bezdomovca potom spolu s kolegom, ktorý je aktuálne v pozícii podozrivého a celému incidentu prihliadal, odviezli služobným autom na obvodné oddelenie. Keďže sa jeho zdravotný stav zhoršil, odviezli ho do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde sa podrobil chirurgickému ošetreniu vnútrolebečného poranenia. Napriek lekárskej pomoci však ubitý muž deň po zásahu 6. novembra krátko pred pol štvrtou v nemocnici zomrel v dôsledku poúrazového opuchu mozgu ťažkého stupňa.

Obvinený Marek pri výsluchu 13. novembra uviedol, že chce byť stíhaný na slobode. „Zároveň uviedol, že svedkyňa nehovorí pravdu, pokiaľ ide o to, že jej mal údajne uvádzať ako prišiel poškodený k zraneniam a pokiaľ aj bol dňa 7. novembra v obchodnom centre, resp. za riaditeľom obvodného oddelenia, nebolo to z jeho podnetu,“ uvádza sa v uznesení s tým, že tak konal na podnet niekoho iného.

Ako sa policajt snažil kryť svoj čin

Podľa prokurátora je dôvodom na kolúznu väzbu opakovaná snaha o marenie vyšetrovania. Obhajca spochybnil materiálne aj formálne dôvody väzby, dôvodnosť trestného stíhania a právnu kvalifikáciu skutku. Sudca pre prípravné konanie po preskúmaní návrhu prokurátora a spisového materiálu dospel k záveru, že sú splnené formálne aj materiálne podmienky pre vzatie obvineného do väzby.

„Prokurátor zotrval na písomne podanom návrhu v celom rozsahu a doplnil návrh o úradný záznam, z ktorého vyplýva, že otec obvineného je príslušníkom ZVJS zaradený do služby v Košiciach a navrhol, aby bol v prípade vzatia do väzby umiestnený do iného ústavu,“ konštatuje sa uznesení. Marek A. je preto v súčasnosti vo výkone väzby v Prešove.

Dôvodom kolúznej väzby je podľa súdu najmä skutočnosť, že sa Marek snažil po spáchaní skutku opakovane mariť „objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie“, čo podľa sudcu Vereša jednoznačne vyplýva z výpovede jeho kolegu v procesnom postavení podozrivého. „Ale aj z úradného záznamu z operatívneho zisťovania informácií v rámci výjazdovej skupiny, z ktorých je zrejmé, že obvinený sa 7. novembra okolo 22.12 hod., v čase služobného voľna snažil s XXX dostať do tzv. kamerovej miestnosti obchodného centra pod legendou akejsi krádeže, teda nájsť niečo, „čo by mohlo prípadu pomôcť“,“ píše sa v uznesení.

V tom čase sa však v miestnosti už nachádzal príslušník inšpekcie, ktorý zaisťoval obrazové záznamy súvisiace so spáchaním skutku. „Vrátane obrazového záznamu, na ktorom je zachytený priebeh skutkového deja,“ uviedol sudca. „Ďalšou konkrétnou skutočnosťou je, že obvinený v čase služobného voľna vo večerných hodinách 9. novembra, bol spolu s XXX vysvetľovať riaditeľovi obvodného oddelenia ako v skutočnosti ich zákrok voči poškodenému 5. novembra prebiehal,“ konštatuje sudca.

Vypovedal o tom jeho kolega, ktorý bol svedkom celého incidentu, no nezasiahol a ani ho ihneď nenahlásil. Policajný prezident Ľubomír Solák uviedol, že bude z policajného zboru prepustený, zatiaľ však obvinený nie je. „Z jeho výpovede vyplynulo, že obvinený mal 5. novembra tesne po privezení nebohého poškodeného na obvodné oddelenie kontakt so služobným motorovým vozidlom, pričom obrazový záznam z času prevážania tejto osoby v služobnom motorovom vozidle chýba a teda je daný dôvodný predpoklad, že uvedený záznam mohol byť odstránený, resp. inak vymazaný práve obvineným,“ konštatuje sudca.

„Z predloženého obrazového záznamu je nad akúkoľvek pochybnosť zjavné, že osoba, ktorá bola výpoveďami viacerých svedkov, najmä podozrivým, stotožnená ako obvinený, bezprostredne po fyzickom útoku na poškodeného opakovane papierovými utierkami utieral podlahu, čím sa zjavne snažil odstrániť dôkazy vo forme biologických stôp,“ povedal sudca. Kolúzne správanie policajta podľa sudcu Vereša dokumentuje aj úradný záznam a ďalšie listiny, v ktorých hliadka uviedla, že na bezdomovcovi „neboli použité donucovacie prostriedky a ani k zraneniu osoby nedošlo, hoci to zjavne nezodpovedalo skutočnosti“.

Policajt podal sťažnosť

Z výpovede jednej zo svedkýň okrem iného vyplýva, že obvinený policajt viackrát klamal a uviedol, že zranenia si bezdomovec spôsobil sám pri páde v obchode. „Preverenie týchto skutočností, ktoré obvinený pri svojom výsluchu namietal, najmä pokiaľ ide o svedeckú výpoveď tejto svedkyne, bude predmetom ďalšieho dokazovania,“ skonštatoval sudca.

Čo je kolúzna väzba? V prípade kolúznej väzby je dôvodom vzatia obvineného do väzby obava, že bude pôsobiť svojím vplyvom na spoluobvinených alebo svedkov, alebo prípadne mariť dôkazy a samotné vyšetrovanie.

Samotný spôsob spáchania skutku, jeho následky, ale najmä správanie sa obvineného má podľa sudcu jednoznačne kolúzny charakter, keďže sa policajt Marek snažil zahladiť dôležité dôkazy. „To vylučuje nahradenie väzby takýmto spôsobom (náhrada probačným a mediačným úradníkom, pozn. red.) už aj s prihliadnutím na doterajšiu dĺžku prax obvineného a z toho vyplývajúce možné kontakty, známosti,“ dodal súd.

Sudca pre prípravné konanie Vereš preto 13. novembra rozhodol, že Mareka, obvineného z obzvlášť závažného zločinu zabitia, berie do väzby a nevyhovel tak ani návrhu, aby bola väzba nahradená dohľadom mediačného a probačného úradníka. Policajt, ktorý si po príchode na súd zakrýval tvár papiermi, podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Rozhodovať o nej bude krajský súd.