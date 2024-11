Susko pripustil zriadenie špecializácie na súdoch týkajúcej sa tlačovej agendy

Susko vylúčil, že by takéto zriadenie bolo využívané na šikanu médií. „Je to súdne rozhodnutie, takže ako by ste chceli súdnym rozhodnutím niekoho šikanovať,“ pýtal sa. Nesúhlasil ani s tým, že by týmto zriadením boli médiá „zavalené“ žalobami.

Podľa Suska robia všetko pre lepšiu dostupnosť k súdom. „Súdna reforma, ktorá bola urobená za bývalej vlády, neplní tento účel. Sudcovia sa dennodenne sťažujú, že sa sťažila dostupnosť k súdom, že sa predlžujú súdne konania. Žiaľbohu, ten systém je nastavený aj z hľadiska plánu obnovy tak, že s tým len veľmi ťažko vieme momentálne niečo robiť, ale hľadáme alternatívy a spôsoby, akými by sa to dalo zrýchliť,“ deklaroval Susko.