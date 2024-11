V noci na piatok i v piatok dopoludnia sa očakáva sneženie na väčšine Slovenska

V noci zo štvrtka na piatok, ako aj počas piatkového dopoludnia sa očakáva sneženie na väčšine územia Slovenska. Pršať má zrejme len na juhozápade, aj to len prechodne, no dážď môže byť ojedinele mrznúci. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že by mohlo spadnúť desať až 20 milimetrov zrážok, miestami aj viac. Informoval o tom na webe.