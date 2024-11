PS: Kaliňákovým armádnym nákupom chýba hlava a päta

Armádnym nákupom, ktoré chystá minister obrany Robert Kaliňák (Smer), chýba hlava a päta. Skonštatoval to opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS) s tým, že v slovenskej armáde treba modernizovať skoro všetko, no „dobrý gazda“ by najprv riešil najurgentnejší problém, potom ostatné veci.