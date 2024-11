Doprava na dialnici D2 zo Záhoria kolabuje, zdržanie v kolónach je aj hodinové. Kedy tento stav skončí?

Kolóna dlhá 15 kilometrov – od Stupavy až po bratislavskú Petržalku – a často aj hodinové zdržanie. Takto pre tisíce obyvateľov Záhoria vyzerá každodenná cesta do práce alebo do školy v hlavnom meste. Koľko času nakoniec si vyžiada prejazd z bodu A do bodu B, sa nedá odhadnúť – aj menšia nehoda môže spôsobiť dopravný kolaps. Situáciu v posledných týždňoch zhoršujú práce, ktoré na vyťaženej diaľnici začala začiatkom novembra Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Pravda zisťovala, kedy budú dokončené opravy a kedy sa skončia s nimi súvisiace obmedzenia.

„Každý deň stojím na D2 v kolóne, na polhodinové zdržanie som si už zvykol. Pondelky sú najhoršie, môže sa stať, že 30-kilometrová cesta z Malaciek do Bratislavy trvá aj vyše dvoch hodín. Ani predtým nebola doprava dobrá, ale v posledných týždňoch je to proste neskutočné,“ ozval sa Pravde nahnevaný čitateľ menom Ľuboš.

Naráža totiž na opravné práce na niekoľkokilome­trovom úseku D2 pri bratislavskom Lamači, ktoré NDS spustila začiatkom novembra. Ide o prvú etapu výstavby protihlukovej steny, momentálne sa pracuje na oprave kanalizácie v strednom deliacom pruhu. Pre čistenie odtokov boli zúžené oba jazdné pruhy a znížená maximálna povolená rýchlosť.

Opravy sú podľa diaľničiarov rozvrhnuté tak, aby mali čo najmenší vplyv na dopravu. Cestujúci vodiči však situáciu vidia inak. „Pre práce zúžili pruhy, a tak sa zápchy začínajú už pri Stupave. Keď stojím v tej kolóne, nevidím ani jedného robotníka, ktorý by tam niečo robil,“ opísal Malačan Ľuboš situáciu, ktorú každé ráno zažíva vo svojom aute.

S prácami sa len začalo

Ďalšie plány NDS zrejme motoristov nepotešia. Oprava diaľničnej kanalizácie má podľa harmonogramu trvať niekoľko mesiacov, teda aj počas decembra. Diaľničiari ubezpečili, že na oprave sa pracuje intenzívne a každodenne. „Počas pracovných dní i víkendov, ak to poveternostné podmienky umožňujú, aj počas večerných hodín,“ uviedlo komunikačné oddelenie NDS.

„Oprava odvodňovacieho systému na D2 medzi Bormi a tunelom Sitina úspešne prešla prvou fázou. Úsek, na ktorom sú aktuálne motoristom k dispozícii zúžené jazdné pruhy, sa už skrátil na polovicu, teda približne o 1,5 kilometra. Uvoľnila sa tak križovatka Lamač, ktorá patrí medzi najkomplikovanejšie dopravné body na tomto úseku,“ uviedla NDS v reakcii na otázky Pravdy.

Ide však len o prvú fázu výstavby protihlukovej steny. Po skončení čistenia kanalizácie prídu na rad ďalšie obmedzenia. Kedy sa tak stane a ako dlho bude výstavba trvať, správca diaľnic odhadnúť nevie. „O ďalších etapách vrátane úprav režimu dopravy budeme včas informovať, až budú na stole konkrétne dátumy. V každom prípade sú plánované až na budúcoročnú stavebnú sezónu,“ odpísala NDS na otázky o termíne ukončenia prác.

Kolónam sa nedá vyhnúť

Doprava zo Záhoria do Bratislavy je zlá aj bez akýchkoľvek dopravných obmedzení. Podľa štatistík NDS denne touto diaľnicou prejde až 70-tisíc áut. Aj menšia nehoda či odstavený kamión v ranných špičkách dokážu takmer zastaviť premávku na niekoľko kilometrov dlhom úseku.

Nepomôže ani obchádzanie po vedľajších cestách, tvrdí študentka Kristína, ktorá každý deň cestuje zo Záhoria do Bratislavy autobusom na strednú školu. „Každý deň je to lotéria. Nikdy neviem, či autobus bude stáť v kolóne 15 minút, alebo hodinu. Jediné, čo viem určite, je, že podľa rozvrhu sa nikdy necestuje,“ hovorí o svojich skúsenostiach študentka.

Spomína napríklad, že trasa autobusu, ktorým cestuje z Malaciek, vedie cez diaľnicu, no niekoľkokrát sa stalo, že šofér sa snažil dlhé kolóny obísť. Z D2 odbočoval na tzv. starú cestu, ktorá vedie cez Stupavu a Záhorskú Bystricu. „Neviem, či sa tým naozaj šetril čas, lebo aj na tejto ceste sme okolo 10 minút stáli bez pohybu a bolo to preplnené autami. Nebol to jediný vodič, ktorý sa rozhodol obísť zápchy takto,“ hovorí študentka.

Riešením sú vlaky či tunel

Analytik Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo pripomína, že v prípade bratislavského úseku D2 ide o jednu z najviac vyťažených ciest v rámci celej krajiny. Dôvodov na to je viacero – môže za to aj čiastočný tranzit nákladnej dopravy z Čiech do Maďarska a Rakúska či zdrojová doprava zo Záhoria do Bratislavy. K tomu sa v posledných rokoch pridáva oveľa intenzívnejšia doprava zo satelitov Bratislavy, ktorá každým rokom narastá, pripomína dopravný analytik Jozef Drahovský.

Horšia je však situácia s príchodom do Bratislavy smerom od Trnavy po diaľnici D1, ktorá je ešte viac vyťažená, zhodujú sa experti. „Dôvodom je kompletný tranzit cez Bratislavu z východu vrátane nákladnej dopravy z automobilky v Nitre, zdrojová doprava do Bratislavy z celého juhovýchodu do Trnavy, Senca a priľahlých satelitov,“ hovorí odborník. Podľa neho sa situácia na tejto ceste zlepší po dobudovaní križovatky D1/D4, sprejazdnenie ktorej je naplánované na tento víkend. O tom, že by štát chystal projekt na odľahčenie dopravy aj na diaľnici zo Záhoria, expert nepočul.

Jediným efektívnym riešením zlej automobilovej dopravy by podľa neho bolo spustenie funkčného vlakového spojenia záhorských obcí s hlavným mestom. Poukazuje pritom na tretiu príjazdovú cestu do Bratislavy smerom z Dunajskej Stredy. Tá je z pohľadu intenzity premávky najmenej vyťažená. Pomohlo aj dobudovanie rýchlostnej cesty R7. „Okrem toho je tu funkčné vlakové spojenie Bratislava – Komárno a ľudia pochopili, že riešením je verejná doprava,“ hovorí analytik.

K zlepšeniu dopravnej situácie zo Záhoria po D2 by preto podľa neho prispelo vybudovanie prestupného vlakového terminálu pri Boroch. „Všetky veľké mestá v Európskej únii pochopili, že jediným riešením je kombinácia kvalitnej verejnej dopravy s pasívnym riadením dopravy v centrách, zákaz vjazdu osobných áut do centra, zníženie počtu parkovacích miest a výrazné spoplatnenie parkovania. Bez takýchto opatrení žiadna investícia do cestnej infraštruktúry nevyrieši dopravnú situáciu v Bratislave a jej okolí,“ zhrnul Matej.

Na záver dodáva, že analytici predpovedajú v budúcnosti pokles intenzity automobilovej dopravy, a to z dôvodu vojny na Ukrajine, klesajúcej konkurencieschop­nosti aj očakávanej recesie v Európe. „Zároveň podpora EÚ do ciest bude od ďalšieho programového obdobia nulová, rozvíjať sa bude vlaková doprava, a hlavne verejná osobná doprava,“ zdôraznil odborník.

Podľa Drahovského riešením by bolo aj dobudovanie diaľnice D4 vrátane tunela cez Karpaty, ktorá by pre prichádzajúce vozidlá otvorila alternatívnu trasu. „Potom môžeme uvažovať aj o rozšírení počtu jazdných pruhov pred križovatkou D2/D4 pri Stupave smere od Brna. Rozšírenie počtu jazdných pruhov od križovatky D2/D4 do mesta je nepriechodné, pre limit mostov a tunela Sitina,“ vysvetlil Drahovský.

Počet vozidiel bude narastať, zdôrazňuje ďalej odborník. „Z časti to budú vozidlá od Brna, ale výrazne viac to bude z obcí okolo Bratislavy na začiatku a konci pracovnej doby. Ak sa podarí spraviť tunel pod Karpatami, tak doje k zlepšeniu situácie. Pomohla by aj investícia na Rakúskej strane, aby bol možný prestup do Rakúska na oboch koncoch diaľnice D4,“ podotkol.