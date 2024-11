Toľko snehu im môže závidieť celé Slovensko. Ľudia pri malebnej dedinke sa zobudili do rozprávkového rána

Zábery na prvý sneh pod Kráľovou hoľou a nad dedinou Šumiac, na unikátny svetelný park „Story of Lights“ v Komárne, nevšedný pohľad na polárnu žiaru z krajiny ohňa a ľadu, ale aj vianočný anjel, ktorý zavítal do Popradu. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Horehronie - krásne zasnežené ráno, napadlo 24 cm snehu Video Zdroj: mReportér: Ján Margeta

Prvý sneh pod Kráľovou hoľou a nad dedinou Šumiac Video Zdroj: mReportér: Ján Margeta

Kráľova hoľa, s výškou 1 946 metrov, je ikonický vrchol Nízkych Tatier, známy svojimi výhľadmi na slovenské pohoria a ako symbol ľudovej kultúry spomínaný v piesňach a literatúre. Pod vrcholom sa nachádza obec Šumiac, ktorá je tradičnou vstupnou bránou na Kráľovu hoľu a zachováva si svoj ráz v podobe drevených chalúp a regionálneho folklóru. Táto oblasť láka turistov na pešie túry, cykloturistiku a v zime na lyžovačky, pričom cesta na hoľu ponúka jedinečný kontakt s prírodou a slovenskou históriou. Ľudia z regiónu sa zobudili do takto krásne zasneženého rána.

Svetelný park v Komárne Video Zdroj: mReportérka: Natália Dujničová

Od 13. novembra do konca januára 2025 môžete v Komárne navštíviť svetelný park „Story of Lights“. Tento tematicky ladený park s názvom „hrady“ ponúka návštevníkom úžasnú atmosféru vďaka 180-tisícom LED svetiel. Medzi najväčšie atrakcie patrí 6-metrový hrad, 8-metrový svetelný stromček a množstvo ďalších svetelných inštalácií. Pre mnohých je hlavným zážitkom svetelný tunel, ktorý očarí návštevníkov všetkých vekových kategórií. Výstava je otvorená každý deň od 16.00 do 21.00 hod., takže si ju môžete vychutnať v plnej nočnej kráse.

Polárna žiara na Islande Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Polárna žiara na západných fjordoch Islandu patrí medzi najkrajšie prírodné divadlá, ktoré si môžete na ostrove vychutnať. Tento úkaz, známy ako Aurora Borealis, vzniká interakciou slnečného vetra s magnetickým poľom Zeme a je viditeľný najmä počas dlhých zimných nocí. Západné fjordy, so svojou odľahlosťou a minimálnym svetelným znečistením, ponúkajú ideálne podmienky na pozorovanie tohto fenoménu. Na miestach ako Súðavík alebo Grendavík môžu návštevníci vidieť žiaru v rôznych farbách, od zelenej po purpurovú, ako tancuje na tmavej oblohe. Táto skúsenosť spája pokoj severskej prírody s úžasom nad krásou vesmíru, čím robí z polárnej žiary nezabudnuteľný zážitok.

Anjel nad Popradom Video Zdroj: mReportér: Miroslav Janošo

V Poprade sa každoročne počas adventného obdobia stáva dominantou vianočnej výzdoby svietiaci anjel, ktorý je umiestnený na najväčšom kruhovom objazde v blízkosti Domu kultúry. Táto monumentálna socha, vysoká takmer 13 metrov, je privážaná vrtuľníkom, čo samo o sebe priťahuje množstvo divákov. Anjel s elegantným dizajnom symbolizuje príchod Vianoc a osvetľuje okolie svojím ligotavým svetlom, čím vytvára sviatočnú atmosféru. Tento rok sa jeho inštalácia stala neoddeliteľnou súčasťou adventných príprav, ktoré si užívajú miestni obyvatelia aj návštevníci. Výzdoba zostáva na svojom mieste až do sviatku Troch kráľov, prilákajúc každoročne tisíce obdivovateľov.

