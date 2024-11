Aké prekvapenia prinesú tohtoročne vianočné trhy? Niekde ich predlžili až do Troch kráľov, v iných mestách prekvapia špecialitami

Vianočné trhy v Bratislave otvorili v piatok 22. novembra a pre návštevníkov budú fungovať až do Troch kráľov. Postupne sa pridajú aj ďalšie mestá. V Prešove začínajú na Katarínu, v Trenčíne až deň pred Mikulášom. Mnohé mesta nachystali okrem tradičných jedál a nápojov aj veľa prekvapení. Do Žiliny zavíta vianočný kamión, v Banskej Bystrici po prvý raz zavedú zálohovateľné hrnčeky, Trnava chystá novú výzdobu stromčeka i osvetlenie.

Vianočné trhy v Bratislave vítali návštevníkov ešte pred slávnostným otvorením 22. novembra Video Zdroj: TV Pravda

Tento rok sa ako prvé rozsvietili vianočné trhy v Bratislave. Sromček na Hlavnom námestí v piatok 22. novembra rozsvietil primátor hlavného mesta Matúš Valo. Predaj sa však začal už deň pred slávnostným otvorením. „Na Hlavnom a Primaciálnom námestí vyrastie 75 stánkov, gastronómiu a nápoje ponúkne 37 predajcov,“ uviedla pre Pravdu Zuzana Bleho Francúzová, PR manažérka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré tieto trhy organizuje.

Viaceré stánky ponúknu „klasiky“ ako kapustnica, cigánska pečienka, lokše, pečená klobása alebo štrúdla. Sortiment sa tento rok rozšíri o párance, parené buchty a churros – smažené kúsky cesta typické pre Španielsko a krajiny Latinskej Ameriky, zvyčajne posypané cukrom.

V Bratislave až do Troch kráľov

Na neďalekom Františkánskom námestí zaznejú každý piatok a sobotu spevácke zbory a folklórne súbory. „Nedele budú venované vianočným koncertom,“ uviedla riaditeľka BKIS Katarína Hulíková. „Na dôležité dni adventu spätými s typickými zvykmi a obradmi, ako sviatok svätého Mikuláša a svätej Lucie, je pripravený špeciálny program,“ dodala.

Bratislava sa dôkladne pripravuje zabezpečenie čistoty. „Na odpad budú pripravené tri triediace stanice – dve na hlavnom vianočnom trhu a jedna na Primaciálnom námestí,“ hovorí Bleho Francúzová. Ani tento rok nebude chýbať overený systém vratných pohárov. Návštevník za pohár nechá zálohu dve eurá, ktorú pri jeho vrátení dostane naspäť. K dispozícii budú aj špeciálne triediace nádoby na cigaretové ohorky. Na bezpečnosť dohliadne mestská i štátna polícia a pripravení sú i zdravotníci.

Foto: SITA/AP, Michael Probst Vianočné trhy Ilustračná snímka

Minuloročné jarmoky v Bratislave sa končili na Silvestra, 31. decembra. BKSI sa tento rok rozhodlo predĺžiť hlavný vianočný trh až do sviatku Troch kráľov a to pre vysoký záujem návštevníkov. Zatvorený bude len počas troch sviatočných dní. „Očakávame, že sa to pozitívne prejaví aj na návštevnosti,“ dodala Karmanová.

Košické rozprávkové Vianoce

Vianočné trhy v metropole východného Slovenska Košice odštartujú 29. novembra. O dva dni neskôr sa rozsvietením vianočného stromčeka začne sériu podujatí v rámci Košických rozprávkových Vianoc, ktoré budú konať v okolí Dómu svätej Alžbety a priľahlých uliciach či v Mestskom parku. Trhy budú k dispozícii až do konca roka s výnimkou prestávky počas 24. a 25. decembra.

„Aj tentoraz sa ich návštevníci môžu každý deň už od 9. ráno tešiť na 46 stánkov s bohatou ponukou vianočných špecialít, chutných jedál, pečených alebo grilovaných lahôdok, varenej čokolády, vína a medoviny,“ informuje mesto Košice na svojej webovej stránke. Tento rok pribudne do ponuky aj vianočné pečivo a cukrovinky „sťaby od babičky“ obohatené o špeciálne vianočné darčekové predmety.

Jedlá budú podávané v jednorazových nenávratných obaloch z recyklovaných obalov a pribudnú aj ďalšie koše na separovaný odpad. V jednom zo stánkov načapujú primátorský punč. „Jeho predaj tvorí významnú časť charitatívnych aktivít v rámci Košických rozprávkových Vianoc,“ spresňuje mesto. Výťažok sa rozdelí medzi rôzne občianske združenia a organizácie.

V Prešove v dvoch termínoch

Vianočné trhy v Prešove sa konajú v dvoch termínoch: od Kataríny (25. novembra) do 23. decembra a následne od Štefana (26. decembra) do Silvestra. Na Hlavnej ulici pred Konkatedrálou sv. Mikuláša bude takmer 70 stánkov i hlavné pódium, prepojené s gastronomickou zónou. „Návštevníci si tak môžu vychutnať vianočné dobroty s výhľadom na program na pódiu, na ktorom vystúpi množstvo umelcov,“ uviedol hovorca mesta Michal Hudák. Predajcovia ponúkajú kožené a drevené výrobky, šperky, oblečenie, aj vianočné stromčeky a dekorácie.

„V srdci Šariša zároveň nikto nezostane hladný ani smädný. Návštevníci trhov si budú môcť pochutiť na langošoch, šiškách, grilovaných špecialitách, trdelníkoch, donutoch, výrobkoch z mäsa, grilovaných syroch, cukrovej vate, popcorne či zákuskoch,“ vymenoval Hudák. V ponuke bude aj punč, medovina, varené víno a iné tradičné nápoje – alkoholické i nealkoholické. Stánky s občerstvením budú otvorené od 10. do 22. hodiny, počas nedieľ budú návštevníkom k dispozícii od 12. hodiny.

Foto: Robert Huttner vianocne trhy bratislava Vianočné trhy. Ilustračná snímka

Jeden gastro stánok s nápojmi a občerstvením bude umiestnený aj na Floriánovej ulici a v Južnom parku. „Vznikne tam vianočné zákutie mimo rušnej pešej zóny, kde si budú môcť návštevníci oddýchnuť," doplnil hovorca. Svoje miesto na vianočných trhoch v Prešove bude mať už tradične aj charita a primátorský punč. „Zisk z predaja tohto punču je každoročne venovaný podpore tých, ktorí to najviac potrebujú,“ spresnil Hudák. „Príchod nového roka v Prešove oslávime so skvelou hudbou a zábavou, bez ohňostroja či ďalších alternatívnych produkcií,“ uzavrel Hudák.

V Žiline vianočný kamión, v Nitre mestečko

Návštevníci i obyvatelia Žiliny si môžu vianočnú atmosféru v centre mesta vychutnať od 29. novembra do Nového roka. „Hlavné trhy budú umiestnené na Mariánskom námestí a menší trh bude aj na Námestí Andreja Hlinku,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová. Predstaví sa na nich viac než 30 predajcov i neziskové organizácie.

V utorky, štvrtky a nedele bude sprievodný program. „Pre najmenších bude pripravený aj kolotoč na Mariánskom námestí, na Námestí Andreja Hlinku zase vyhliadkové koleso,“ dodala hovorkyňa. V sobotu 14. decembra navštívi Žilinu vianočný kamión. Jeho príchod budú sprevádzať viaceré aktivity. „Čaká vás moderovaná zábava, skvelá hudba či možnosť zakúpiť si darčekové predmety alebo lákavé občerstvenie a prispieť tak na dobročinné účely,“ uvádza organizátor akcie. Výťažok z predaja darčekových predmetov a občerstvenia pošle vybraným desiatkam pobočiek Slovenského Červeného kríža.

Foto: Robert Huttner vianocne trhy bratislava Vianočné trhy. Ilustračná snímka

V Nitre na Svätoplukovom námestí sprístupnia 29. novembra tradičné vianočné mestečko, slávnostné otvorenie je naplánované na 1. decembra. „Čaká vás bohatá ponuka vianočných dobrôt, nápojov a darčekov, ktorú doplní vianočný kultúrny program. Novinkou bude vianočné vyhliadkové kolo,“ uviedlo mesto na svojej webovej stránke. Mestečko bude otvorené do 31. decembra s prestávkou počas vianočných sviatkov.

Stánky v Nitre sa tento rok vracajú k svojmu pôvodnému usporiadaniu okolo fontány na Svätoplukovom námestí. „Navrhli sme ich preto, aby bolo námestie prístupné zo všetkých strán a aby sa námestie otvorilo do všetkých smerov,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti. Pripravený je aj program vrátane vystúpení folklórnych súborov, detí z miestnych škôl, či rockových skupín. Motívom tohtoročnej vianočnej kampane sú štyri legendárne nitrianske postavy, dodáva mesto.

V Banskej Bystrici zálohovateľné poháre

Vianočná atmosféra v meste zavládne od 29. novembra aj v meste pod Urpínom. V Banskej Bystrici v tento deň otvoria vianočné trhy, ktoré potrvajú až do 1. januára. „Stánky s občerstvením na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa ponúknu tradičné vianočné špeciality, pečené klobásy, poplamúchy (podpecník), langoše, zemiakové špirály, cukrovinky či teplé nápoje,“ uviedla hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková. Otvorené budú denne od 11. až do 23. hodiny.

Tohtoročné trhy prinášajú pre predajcov jednu zásadnú novinku – systém zálohovateľných pohárov. Nápoje budú môcť nalievať výhradne do hrnčekov mesta s vianočnou grafikou navrhnutou lokálnymi umelcami. „Tony odpadu z klasických papierových pohárikov by tak mali byť minulosťou, vďaka čomu budú banskobystrické vianočné trhy ekologické,“ uviedla Marhefková. Návštevníci za takýto hrnček zaplatia dve eurá, ktoré dostanú naspäť po ich vrátení.

Foto: TASR, Pavol Zachar SR Bratislava Staré Mesto vianočné trhy začiatok BAX Na snímke stánok s jedlom na vianočných trhoch

Hrnček si však môžu zobrať aj domov. V takom prípade dve eurá poputujú pre občianske združenie IPčko. „Ide o mladých psychológov, sociálnych pracovníkov a študentov, ktorí poskytujú krízovú psychologickú pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v náročných životných situáciách,“ dopĺňa primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Na tento účel poputuje aj výťažok z tradičného primátorského punču, ktorý sa koná 13. decembra.

V Trnave nová výzdoba

V posledný novembrový piatok (29. novembra) otvoria aj adventné trhy v Trnave, ktoré potrvajú do 22. decembra. „Odštartujeme ich čarovným sprievodom o 17.00 na pešej zóne,“ uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Viac než 40 stánkov bude umiestnených na Trojičnom námestí i Námestí svätého Mikuláša. Tu sa od 13. do 15. decembra uskutočnia aj Stredoveké adventné trhy. Ich súčasťou bude Betlehem zo slamy, sedliacky dvor, ukážky zo stredovekého života či tradičné dobroty. K dispozícii budú aj špeciality ako vianočné oblátky, šalviové víno, či zvláštne korenený punč, uviedlo mesto na svojej webovej stránke.

Vianočný stromček dostane tento rok úplne novú výzdobu – 170 ozdôb v modro-zlatej kombinácii. „Pribudnú aj nové girlandy na Hlavnej ulici a spolu s viac ako 14 000 LED svetielkami rozžiaria centrum mesta,“ uviedla Majtánová. Hudobný program prinesie pestrý mix žánrov a milovníkov kvalitnej hudby podľa hovorkyne určite potešia štyri adventné koncerty v Kostole sv. Jakuba.

Foto: TASR, Pavol Zachar SR Bratislava Staré Mesto vianočné trhy začiatok BAX Na snímke jablká v karameli ponúkajú na Staromestských vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vo štvrtok 21. novembra 2024.

„Kultúrny program sme obohatili o detské minidiskotéky každý štvrtok a obľúbené detské divadielka sa presúvajú do väčších priestorov Synagógy, kde sa zmestí viac divákov,“ dodala. Každý utorok počas adventu môžu návštevníci mesta zažiť tematickú prehliadku mestskej veže s lampášom. „Sprievodca v historickom kostýme ich prevedie až na vrchol, odkiaľ uvidia celú rozžiarenú adventnú Trnavu,“ opísala.

V Trenčíne do Vianoc a s možným predĺžením

V Trenčíne sa vianočné remeselné trhy začnú 5. decembra príchodom Mikuláša na Mierovom námestí. Sú súčasťou podujatia Čaro Vianoc pod hradom. „Potrvajú do 23. decembra, v prípade záujmu zo strany predajcov občerstvenia, do 31. decembra,“ priblížila hovorkyňa mesta Erika Ságová. Návštevníkov čaká 44 remeselníckych stánkov a ďalších 11 s občerstvením.

Organizátori pripravujú aj sprievodný program. „Neobvyklou atrakciou tohto roka bude účasť nórskej hudobnej skupiny, ktorej členovia patria k etniku Sámov, žijúcich na úplnom severe Nórska,“ uviedla Ságová. Silvester bude v meste pod hradom Matúša Čáka už siedmy rok bez ohňostroja, na Mierovom námestí však bude program vrátane dídžeja.