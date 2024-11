Kaliňák v Ide o pravdu: Chceme vymeniť všetky vojenské dopravné lietadlá, potrebujeme aj ďalšie stíhačky F-16

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Roberta Kaliňáka v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Dopravné lietadlá, ktoré máme, už nestačia. Čelíme novým výzvam. Pamätám si teroristický útok na našich horolezcov, my sme mali všetky lietadlá pokazené a nevedeli sme pre nich ísť, uviedol Kaliňák. Rovnako je aj za to, aby sa prikúpili ďalšie stíhačky F-16. „Ďalšie štyri F-16ky potrebujeme. Je to skôr nevyhnutnosť ako to, či si to môžeme dovoliť,“ hovorí.

Situácia, že Slovensko je bez svojej vlastnej protivzdušnej obrany, by sa mala čoskoro zmeniť. Armáda kupuje šesť izraelských systémov BARAK MX, budú prichádzať počas budúceho roka a podľa Kaliňáka by začiatkom roka 2026 mala byť funkčná protilietadlová batéria.

Eskalácia vo vojne na Ukrajine ja taká vysoká, že môže prísť k nejakej provokácii a už sa nebude dať zatiahnuť ručná brzda.

„Zmeniť situáciu môže to, že sa Donald Trump opäť stal prezidentom. Vyhlásenie Donalda Trumpa o tom, že ukončí vojnu do 24 hodín je politická hyperbola. Je ale možné, že bude vyvíjať snahu hľadať nejaké riešenia. Spojené štáty sú silným hráčom na svetovej politickej scéne, čiže je možné, že v prvom štvrťroku alebo polroku by sme mohli očakávať nejaké prerušenie paľby, prímerie a začiatok rokovaní. Očakávam, že Trumpova administratíva urobí rýchly proces,“ domnieva sa.

Vojna má vplyv aj na Slovensko. „To nebezpečenstvo cítime všetci. Spoliehame sa na to, že frontová línia je viac ako tisíc kilometrov od nás. Je to dôvod na nejaké miernejšie obavy. Slovensko to navyše veľmi zasahuje ekonomicky“.

Momentálne je Slovensko ohrozené iba prípadným zblúdeným dronom, to je jediné riziko, ktoré máme. Nie sú v blízkosti pozemné vojská, nie sú plánované letecké útoky, vraví Kaliňák. Ozbrojené sily aj ďalšie zložky štátu sú pripravené okamžite reagovať, keď sa riziko zvýši, dodal.

Výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove vidí ako príspevok armády aj bežným občanom. „Sme v šprinte. Snažíme sa robiť čo najrýchlejšie. Chceme, aby bol základ postavený v roku 2026 a aby v roku 2027 začala nemocnica fungovať,“ uviedol a povedal, že v tom čase by sa mala začať vybavovať prístrojmi.

