Tomáša S., ktorý zaútočil nožom na školáčku, odsúdili na 15-ročné väzenie

Hlavné pojednávanie s Tomášom S. sa začalo v marci tohto roka. V piatok pokračovalo výsluchmi znalcov, ktorí vypovedali k jeho zdravotnému stavu. V tejto časti dokazovania verejnosť vylúčili z pojednávania. V záverečnej reči už za účasti verejnosti prokurátor navrhoval 20-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Obhajoba zdôraznila, že ani znalci z odboru psychológie a psychiatrie jednoznačne neustálili, čo mohlo byť motívom konania a doteraz to nevie ani on sám. Ide o študenta vysokej školy, nemá kriminálnu minulosť a doteraz viedol bezúhonný život. Je pripravený znášať následky svojho konania. Polícii sa prihlásil sám a k činu sa priznal. Obhajoba apelovala na senát súdu, aby zobral do úvahy tieto poľahčujúce okolnosti a navrhovala mimoriadne zníženie trestu.

Tomáš S. na záver procesu svoj skutok oľutoval a všetkým, ktorým ublížil, sa niekoľkokrát ospravedlnil. Ako dodal, „každý deň ďakuje Pánu Bohu za to, že poškodenú zachránili“.

Mladík si vyhliadol dve dievčatá, keď jazdili na skejtborde. Vôbec sa nepoznali. Maloletú Alenu prudko bodol nožom do oblasti brucha a spôsobil jej závažné poranenia brušnej aorty a pečene. V detskej nemocnici bojovala o život. Jej kamarátka Lucia stačila ujsť. Podľa rodičov obe dievčatá majú doživotnú traumu a potrebujú pomoc psychológov.

„Tento pán našim rodinám zmenil život. Čo bude ďalej, nevieme, naše deti budú niesť následky celý život,“ uviedli matky dievčat ešte počas procesu.