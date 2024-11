Pellegrini: Sklamanie a frustrácia sú živnou pôdou pre znovuzrodenie totality

Sklamanie ľudí, frustrácia a polarizovaná spoločnosť, sužovaná konfliktmi a nenávisťou, to je ideálna živná pôda pre znovuzrodenie totalitných režimov v akejkoľvek podobe a kdekoľvek na svete. Počas pietneho aktu pri príležitosti 80. výročia Tokajíckej tragédie v obci Tokajík v okrese Stropkov to v piatok povedal prezident SR Peter Pellegrini.

Nacisti počas oslobodzovania Slovenska podľa jeho slov za sebou zanechávali ruiny, spáleniská a tisícky mŕtvych. Vypálili či vyhladili viac ako sto obcí. „Hoci fašizmus utrpel porážku, neznamená to, že by sa pominula hrozba jeho návratu,“ zdôraznil prezident.

Pellegrini: Slovensko musí byť pripravené na jadrový incident Video

„Tohto roku si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania a na budúci rok si pripomenieme 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Verím, že si ho pripomenieme dôstojne a s náležitou úctou k desiatkam miliónov obetí vojnového zabíjania. Najviac chcem veriť tomu, že v tom čase už nebudeme konfrontovaní s vojnou v našom bezprostrednom susedstve,“ povedal Pellegrini.

Podľa slov prezidenta je skutočnou tragédiou, že v 21. storočí sú ľudia v Európe opäť svedkami vojnových hrôz, krutostí a útokov na nevinné civilné obyvateľstvo. „Žiaľ, a musím to povedať veľmi otvorene, posledné kroky všetkých strán, zúčastnených na vojne na Ukrajine, nesvedčia o tom, že by si čím skôr chceli sadnúť za rokovací stôl. Naopak, konflikt na bojisku i v politických vyjadreniach eskaluje, a to ma veľmi mrzí,“ skonštatoval.

Čítajte viac Pellegrini nula, Pavel 60. Prezidenti ukázali rozdielny postoj k vojne na Ukrajine

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) pripomenul, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou. „Zvlášť v tomto čase hroziacich či prebiehajúcich konfliktov a najmä tých u našich východných susedov. Vidíme, že pokoj a mier sú aj pre nás veľmi vzácnou a krehkou hodnotou,“ povedal v príhovore.

Starostka obce Tokajík Jana Medvecová podčiarkla dôležitosť pripomínať si historické udalosti. „Našťastie, je tu ľudská pamäť, svedectvá tých, ktorí prežili, svedectvá ich blízkych, príbuzných a priateľov. To je záruka toho, že odkrývanie pravdy o minulosti nebude pokrivené,“ uviedla v príhovore.

Súsošie Návrat do vyvraždenej obce od Františka Gibalu pri ktorom sa spomienková slávnosť konala, prešlo rekonštrukciou. „Bola to ťažká a náročná úloha, pretože súsošie utrpelo značné škody minulý rok pri zemetrasení. Museli sa jednotlivé dielce spájať, nazval by som to ako také puzzle. Travertínové súsošie v tomto priestore sme zistili, že nie je až tak vhodné, ale podarilo sa to Petrovi Meszárošovi urobiť a dúfam, že to vydrží a bude to tu nastálo,“ povedal Miloslav Čaplovič, riaditeľ Vojenského historického ústavu, ktorý má v správe areál pamätníka i miesto tragédie.

Dňa 19. novembra 1944 nemecké vojská v obci Tokajík zastrelili 32 miestnych mužov, dvaja masaker prežili. Všetky domy v obci vypálili, až na jeden na okraji obce a kostol.