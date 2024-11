Vylúčenie Danka z koalície? Huliak navrhuje radikálne zmeny vo vláde, chce úplný rozpad SNS

„Je neprípustné, aby Andrej Danko namiesto riešenia problému ohrozoval vládnu koalíciu svojím vyjadrovaním. Jeho vyjadrenia, že „drbem celého Huliaka“ a že je pre neho dôležité, že koalícia má aj bez „huliakovcov“ 76 hlasov. Danko nie je len svoj problém, ale aj celej koalície," konštatoval Huliak, upozorňujúc na ohrozenie vládnej stability po odchode troch poslancov NR SR (Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka) z Dankovho klubu.

Huliak vyzýva koaličného partnera Hlas, aby sa postavil proti Dankovým praktikám. „Pýtame sa, dokedy sa mieni Hlas prizerať na túto situáciu. Stratili pamäť?“ opýtal sa Huliak. Poslanec pripomenul, že Danko v predprezidentskej kampani podporil iného kandidáta (Štefana Harabina), čím spochybnil svoje záväzky voči Hlasu. „Kto tu teda vydiera koalíciu? My si ctíme dodržiavanie dohôd, preto podporíme na post predsedu NR SR kandidáta Hlasu, k čomu nás zaväzuje aj uznesenie našej strany Národná koalícia,“ povedal Huliak.

Ako riešenie navrhuje Huliak návrat niektorých poslancov do parlamentných lavíc, čím by SNS klub zanikol, a zdôrazňuje, že koalícia by mohla fungovať aj bez Danka. „Ako sme už uviedli, do NR SR sa za SNS dostal len jeden člen, a to Andrej Danko. Ostatní poslanci parlamentu za SNS Milan Garaj, Dagmar Kramplová, Karol Farkašovský a Adam Lučanský sú len náhradníci.

Komfortným riešením pre koalíciu je tak návrat Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu, Filipa Kuffu, Martiny Šimkovičovej do poslaneckých lavíc, tým klub SNS zanikne a môže vzniknúť klub nezávislých poslancov. Zároveň sa poslanec Dušan Muňko za Smer, ktorý hosťuje v klube SNS, môže vrátiť do svojej domovskej strany. Koalícia bude mať bez Andreja Danka 78 hlasov. A ak je Andrej Danko, ako sám o sebe hovorí, dobrý priateľ Roberta Fica, môžu si ho recipročne ‚adoptovať‘ do poslaneckého klubu Smer. A tým pádom koalícia dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb v roku 2027 s počtom hlasov 78 alebo 79, ak vstúpi Andrej Danko do klubu Smer. Na poste podpredsedu NR SR namiesto Andreja Danka si vieme predstaviť Tomáša Tarabu, ktorý by viedol parlament triezvejším spôsobom,“ uzavrel Huliak.

