Minister školstva rokuje so školskými odborármi. Veríme, že dospejeme k dohode, tvrdí

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) intenzívne rokuje so školskými odborármi. „Budú pokračovať aj po nedávnom stretnutí s prezidentom SR. Veríme, že dospejeme k dohode, ktorá bude akceptovateľná pre všetky strany," uviedlo pre agentúru SITA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, v reakcii na otázky týkajúce sa vývoja rokovaní s predstaviteľmi školských odborov.

Školskí odborári sa minulý týždeň stretli s prezidentom Petrom Pellegrinim, no ako vtedy uviedol predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ školstva) Pavel Ondek, konkrétny výsledok to zatiaľ neprinieslo. Priblížil tiež, že cieľom stretnutia bolo informovať hlavu štátu o tom, čo sa aktuálne deje v slovenskom školstve, a tiež apelovať na to, aby zo svojej pozície hovoril s politikmi, ktorí majú školstvo na starosti. Prijatie prezidentom školskí odborári vnímali veľmi pozitívne. Ondek s Pellegrinim diskutoval o viacerých problémoch. Témou bolo napríklad postavenie pedagogických odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škol a vedcov v náväznosti na ich odmeňovanie, ale i problematika platového automatu a ďalšie témy.

Pred niekoľkými dňami OZ školstva ohlásilo protestnú akciu, nazvanú „Školstvo v smútku“. Školskí odborári vyzvali všetkých zamestnancov školstva, aby v stredu 27. novembra prišli do práce v čiernom odeve a fotografie z protestu zdieľali na sociálnych sieťach. Má ísť o prejav nespokojnosti i smútku nad smerovaním slovenského školstva. OZ tiež avizoval, že ak nebudú splnené ich požiadavky, sú pripravení pokračovať v protestných aktivitách, ktoré by mohli skončiť aj štrajkom. Medzi požiadavkami je napríklad zvýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov v školstve o 10 percent v budúcom roku, zjednotenie odmeňovania všetkých zamestnancov v regionálnom i vysokom školstve do jedného zákona, ale aj akceptovanie ich pripomienok ku kurikulárnej reforme.