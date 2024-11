Predčasné voľby nebudú, verím, že tie tri horúce hlavy vytriezvejú, tvrdí Danko

Podpredseda parlamentu Národnej rady (NR) SR a predseda SNS Andrej Danko je presvedčený, že vláda nepadne a predčasné voľby nebudú. S premiérom Robertom Ficom (Smer) sa podľa jeho slov dohodli, že urobia všetko pre to, aby aktuálnu schôdzu parlamentu zvládli. Poslanec za opozičné hnutie PS Michal Truban by bol najradšej, keby k predčasným voľbám došlo. Myslí si však, že koaličné strany stále spája veľa vecí, ktoré chcú robiť spoločne. Uviedli to v relácii STVR Sobotné dialógy.

„Predčasné voľby vylučujem. Myslím si, že sme dosť skúsení na to, aby sme sa dohodli a verím, že aj tie horúce tri hlavy (poslanci okolo Rudolfa Huliaka, pozn. TASR) vytriezvejú,“ povedal Danko. Aktuálnu situáciu v koalícii vníma ako neštandardnú. Podotkol, že síce poslanci okolo Huliaka podporujú pozíciu Hlasu, zatiaľ nevstupujú do žiadnej inej strany. Danko je zároveň presvedčený, že za postojom poslancov je prezident Peter Pellegrini.

Hlasy 76 poslancov dokážu podľa šéfa národniarov zabezpečiť fungovanie parlamentu a vlády. „Hlasovanie nebude problém, bude to rozdelené na hodiny a zabezpečí sa tak chod vlády. Aj premiér Robert Fico pochopil, že s poslancom Huliakom sa nedá rokovať. Viete, ako keby si pýtali odplatu za hlasovanie, ale to už tu bolo s kupovaním poslancov,“ povedal Danko.

Truban podotkol, že ak by došlo k hlasovaniu o predčasných voľbách, PS by hlasovalo za. „Nepamätám si takú zlú vládu, ako je toto obdobie,“ skonštatoval. Kabinet skritizoval najmä v súvislosti s konsolidáciou a štátnym rozpočtom, tvrdí tiež, že sa zaujíma len o seba a nerieši problémy ľudí.

Podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Truban dodal, že politická kríza sa tu zo strany koalície deje. „Oni robia ešte väčší chaos ako predchádzajúca vláda, ktorú za to kritizovali. Nás čaká najvyššia inflácia a zdražovanie potravín už budúci rok. Predseda Danko to tu pekne ukázal, ako sa v koalícii nerozprávajú o témach, ale naopak, či tu bude predseda parlamentu,“ povedal Truban a dodal, že Huliak je Dankova zodpovednosť. O chystanom schválení rozpočtu dodal, že budú hlasovať proti jeho prijatiu, „My by sme šetrili na sebe, nie na občanovi,“ uviedol Truban.

V súvislosti s avizovanou potrebou zmien v politickom systéme Danko uviedol, že SNS je proti zdvihnutiu kvóra na vstup do NR SR na sedem percent. Súhlasí však s tým, že by sa mala zvýšiť volebná kaucia. Truban považuje otváranie tejto témy za zastierací manéver pred problémami, ktorým krajina čelí. „Nepodporili by sme to v parlamente ani by sme sa o tom nebavili s touto vládou. Robili by to preto, aby sa tam Fico zabetónoval na ďalšie obdobie,“ poznamenal poslanec.

Predseda SNS v debate naznačil, že pripravovaná energopomoc by mala byť „sčasti plošná a sčasti adresná“. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) si podľa jeho slov splnila úlohu zodpovedne a pomoc nastavila veľmi dobre. Predstaviť ju má na pondelkovej (25. 11.) koaličnej rade. Truban zopakoval, že podľa PS by mala byť pomoc adresná.

V diskusii sa dotkli aj prípadu košického policajta obvineného zo zabitia muža. Podľa Danka minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) nenesie zodpovednosť za osobné zlyhanie policajta. Snahu o jeho odvolanie vníma ako útok na ministra. Truban si myslí, že Šutaj Eštok by v tejto súvislosti mal vyvodiť politickú zodpovednosť. Tvrdí, že nejde o ojedinelý prípad. Opozícia je podľa jeho slov pri snahe odvolať Šutaja Eštoka jednotná.