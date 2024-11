Toto nie je vaša hymna, Oskar Rózsa rozdeľuje Slovákov. Hymna patrí všetkým, reaguje Šimečka

„Ja tu hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí,“ povedal vo videu z Londýna Oskar Rózsa, čím mieril na jeho kritikov. „A verte, že ich je podstatne, niekoľkonásobne viac ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti,“ odkázal na Telegrame.

Ešte prednedávnom sa však vyjadroval celkom odlišne. „To je naša hymna, nás všetkých, ja som sa len podujal to urobiť, pre náš všetkých, “ odpovedal dávnejšie na otázku novinárov a dodal, že mu nezáleží na finančnej odmene, ktorú za ňu dostane.

Nové znenie štátnej hymny bude stáť 46 500 eur, vyplýva to zo zmluvy medzi ministerstvom kultúry a spoločnosťou Orchestral s.r.o. Podľa nej tvorí 20-tisíc eur autorská odmena za vytvorenie diela pre Oskara Rózsu a ďalších 26 500 eur je odmena za vyhotovenie zvukového záznamu.

Do Londýna vyrazil so šéfom služobného úradu rezortu kultúry Lukášom Machalom. Podľa zverejnených fotografií sa tam spoločne stretli s extrémistom Danielom Bombicom.

Foto: Telegram Oskara Rózsu Oskar Rózsa, Machala, Bombic, Danny Kollár Oskar Rózsa spoločne s Lukášom Machalom s extrémistom Danielom Bombicom v Londýne.

Znevažovanie štátneho symbolu, hymna patrí všetkým, reaguje Šimečka

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka skritizoval dirigentove slová. „Doteraz som nemal potrebu komentovať, kto a ako má alebo nemá upravovať slovenskú hymnu. Ale dnešné slová pána Rózsu považujem za neprijateľné znevažovanie štátneho symbolu,“ napísal na Facebooku.

„Odkazuje, že nová hymna „nie je pre vás“ – teda že nepatrí Slovákom a Slovenkám, ktorí ho kritizujú alebo majú iný názor. Tým dokázal, že bol úplne nevhodným kandidátom na úpravy hymny – bez ohľadu na jeho umelecké kvality. Lebo podstatou štátnej hymny je práve to, že patrí nám všetkým,“ dodal predseda PS.