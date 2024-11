Absolútna stratu súdnosti, koalícia si nebude huliakovcov kupovať, povedal Taraba

Vládna koalícia si nebude kupovať lojalitu trojice poslancov okolo Rudolfa Huliaka. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Ako ďalej uviedol, tento postoj zdieľa aj predseda vlády Robert Fico. Postoj Huliakovcov zároveň Taraba označil za „absolútnu stratu súdnosti“.

„Najskôr chcel čiarku, potom chcel zmenu názvu (poslaneckého klubu, pozn. SITA), potom povedal, že bude verný Ficovi až za hrob, potom už Ficovi nebude verný za hrob,“ povedal na margo požiadaviek Huliaka Taraba. Následne podľa neho poslanec tvrdil, že trojica nič nechce, len pokoj na prácu. „Potom chcú Tipos, potom chcú ministerstvo, v tom sa nevyzná nikto,“ skonštatoval minister životného prostredia. Doplnil, že trojici poslancov nevie ponúknuť nič iné, ako je návrat k presadzovaniu toho, čo sľúbili ľuďom.

Huliak a spol sú súčasťou problému SNS, musí to riešiť Danko, opakujú Raši a Šutaj Eštok Video Požiadavky poslancov okolo Rudolfa Huliaka na ministerstvo sú záležitosťou SNS a musí ich riešiť predseda národniarov Andrej Danko. Pred rokovaním vlády to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas). Aj podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka sú "páni poslanci Huliak, Ľupták a Šefčík" súčasťou problému SNS. / Zdroj: TASR

Taraba si je však podľa vlastných slov istý, že napriek konfliktu s Huliakovcami prejde vláde v parlamente rozpočet, aj všetky dôležité zákony. „Každý má politickú zodpovednosť sám za seba, za svoje rozhodnutia,“ do­dal.

Opozičný poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko) v tejto súvislosti skonštatoval, že vládna koalícia „visí na šnúrkach Rudolfa Huliaka“. „Samozrejme, že vládni politici sa to snažia zakrývať a hovoriť, že nič sa nedeje,“ povedal Šipoš, pričom však pripomenul, že parlament už raz pre nedostatok koaličných poslancov nemohol hlasovať. „Toto je situácia, keď my nevieme, či sa ďalšia schôdza otvorí, my nevieme, či sa schvália zákony,“ zdôraznil Šipoš. Ak totiž bude popri trojici Huliakovcov absentovať akýkoľvek ďalší koaličný poslanec, vláda je podľa neho „absolútne nahratá“.