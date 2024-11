Trump II. v Bielom dome: Výzva či príležitosť?

O necelé dva mesiace nastúpi do úradu prezidenta USA Donald Trump. Sľubuje zlatý vek Ameriky, čo však budú jeho ďalšie štyri roky znamenať pre nás, pre Slovensko, pre Európu, pre našu bezpečnosť? Zapojte sa do otvorenej digitálnej diskusie o tom, ako môže zvolenie Trumpa ovplyvniť naše životy.

Prečo sa pýtame?

Opätovné volebné víťazstvo Trumpa pre niekoho znamená nádej, pre iného obavy. Prinúti Putina skončiť vojnové ťaženie proti Ukrajine alebo Ukrajinu obetuje? Začne Trump novú, obchodnú vojnu s Čínou? Zavedie clá na európske tovary?

Ako sa na to pripraviť, ak sme sa v jednej z minulých diskusií o tom „akú (ne)chceme EÚ?” zhodli, že „potrebujeme silnejšiu EÚ, ktorá bude schopná konkurovať veľkým mocnostiam ako USA a Čína.” Ako sa má ekonomika EÚ prispôsobiť novým ekonomickým vzťahom vo svete, aby bola konkurencieschopná?

Vyjadrenia nového prezidenta predznamenávajú aj bezpečnostné zmeny, ktoré sa pravdepodobne dotknú aj Európy. Ako by sme na to mali reagovať, ak sme sa zhodli aj na tom, že „EÚ by mala byť nezávislejšia od vojenskej ochrany USA”?

Zapojte sa do diskusie a hľadajme odpovede na tieto otázky spoločne.

Stojí európska bezpečnosť na pevných základoch? Test Trumpom.

Zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ pokladáme v súčasnosti za príliš ťažkopádnu. Rozhýbe ju Trumpov návrat, či bude “klincom” do roztrieštenej EÚ? Alebo sme naň pripravenejší ako predtým?

A čo vojna na Ukrajine? Nateraz nie je jasné, akou cestou sa Donald Trump vydá. Zníži vojenskú podporu Ukrajiny? Budú musieť väčšiu časť tejto podpory na seba vziať európske krajiny? Zariadi mier, alebo ho dobehne realita na bojisku, ktorá ho bude limitovať v jeho rozhodovaní?

Čaká EÚ obchodná vojna?

Zhodli sme sa, že „potrebujeme silnejšiu EÚ, ktorá bude schopná konkurovať veľkým mocnostiam ako USA a Čína”. S Trumpovým návratom do Bieleho domu sa čoraz častejšie začína skloňovať obchodná vojna medzi USA a Európskou úniou.

Donald Trump sa totiž už nechal počuť, že na všetky tovary, ktoré prichádzajú do krajiny zavedie clá – vrátane tých európskych. USA a Európska únia sa pritom ako svojho najväčšieho konkurenta vnímajú rovnako Čínu. Preváži nakoniec potreba spolupracovať proti Číne, či Trumpov protekcionizmus?

Ani pre Európsku únie však Trump nie je nepopísaným listom, a tak sa ukáže, ako sa na jeho ďalšie štyri roky v prezidentskom úrade pripravila. Podarí sa jej byť silnejšou, a teda takou, ktorá bude schopná konkurovať veľkým mocnostiam, alebo ju pohltí prípadná obchodná vojna?

Ostane USA po boku EÚ?

O Trumpovi sa vie, že medzinárodné inštitúcie veľmi neuznáva a uprednostňuje skôr dvojstranné dohody. K Európskej únii mal nielen preto skôr vlažný vzťah. Navyše sa zdá, že USA presmerovávajú svoju pozornosť skôr do Indo-Pacifiku. Je preto otázne, či udržiavanie kvalitných vzťahov s EÚ bude na medzi jeho najvyššími prioritami. A ak aj áno, tak nie je jasné, či sa európske krajiny nebudú v jeho nepredvídateľnom konaní strácať.

Udrží si Európska únia tohto tradičného spojenca na svojej strane, alebo bude záležať od toho s akými “kartami” príde Trump za rokovací stôl? A sú dnes naň európske krajiny pripravenejšie ako boli v roku 2017?

O projekte

OZ DEMDIS inovatívnymi metódami nachádza zhody a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o DEMDIS a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.