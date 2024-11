Kaliňák: Kúpili sme náhradu za S-300, nové systémy budú chrániť elektrárne a mestá. Dokážu zničiť aj balistické rakety

Nákup náhrady za darovanú S-300 je takmer uzavretý. Ministerstvo obrany plánuje v najbližších týždňoch finalizovať kúpnu zmluvu na protiraketový systém s izraelským výrobcom. Dohoda sa rozšírila o silnejšie radary a rakety s dlhším doletom. Tie budú účinné nielen proti bojovým vrtuľníkom, dronom či stíhačkám, ale dokážu odhaliť a zničiť aj balistické strely. Pre Pravdu to potvrdil šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer).

Ponuka na výhodnejšiu cenu za systémy protiraketovej a protivzdušnej obrany (PVO) Barak MX platila len do októbra. Izraelský výrobca týchto moderných systémov, spoločnosť Israel Aerospace Industries (IAI), ponúkol Slovensku šesť plne vybavených batérií za cenu 554 miliónov eur bez DPH (665 miliónov eur s DPH). Každý komplet systému Barak tvorí stredisko riadenia streľby a tri odpaľovacie zariadenia schopné niesť po osem rakiet.

Zámer zaobstarať PVO v tomto rozsahu a cene schválila vláda koncom augusta. V septembri zmluvu podpísali Izraelčania a v októbri na dokumente pribudol aj podpis slovenskej strany. Skutočnosť, že obstaranie ochranných systémov je vo finálnej fáze, potvrdil aj minister obrany.

„PVO máme uzavretú, diskusia je ukončená a finalizujeme ešte posledné dodatky k radarovej zmluve, kde dopĺňame niekoľko kusov prehľadových radarov pre stopercentné pokrytie územia,“ uviedol Kaliňák pre denník Pravda. „Budeme mať radary pripravené nielen pre štandardné vzdušné ciele, ale aj pre balistické rakety. To je dôležitá zmena oproti pôvodným plánom pri nákupe tejto protivzdušnej ochrany,“ doplnil. Ministerstvo podľa neho získalo aj strely s najdlhším doletom, až 150 kilometrov, ktoré dokážu zničiť balistické strely.

Izraelský Barak sa tak stane základom ochranného dáždnika nad Slovenskom. Dopĺňať ho bude flotila stíhačiek F-16 a moderné radary. Predtým boli Ozbrojené sily SR vybavené zbraňami a systémami sovietskej výroby. Protiraketovú ochranu zabezpečoval systém S-300 a armádnu letku tvorili ruské stíhačky Mig-29. Lietadlá aj systém S-300 Slovensko pred pár rokmi darovalo susednej Ukrajine, ktorá od februára 2022 čelí ruskej vojenskej invázii.

Náš vzdušný priestor odvtedy strážia partneri zo Severoatlantickej aliancie. Od leta sa do ochrany neba zapájajú dve stíhačky F-16. Do konca tohto roka sa očakáva príchod tretieho bojového lietadla. Tieto kapacity však nie sú dostatočné na úplnú ochranu územia pred útokmi zo vzduchu. Obstaranie šiestich batérií PVO by tento problém mohlo vyriešiť.

Radary meškajú

Systém ochrany neba pozostáva z troch základných prvkov – radarov, ktoré majú odhaliť potenciálnu hrozbu, odpaľovacích zariadení a striel, ktoré majú vzdušný cieľ zničiť. Ministerstvo obrany teda nákupom Barakov dokázalo zabezpečiť rakety a batérie, ktoré ich budú odpaľovať. Tretiu dôležitú časť PVO – radary – Slovensko obstaralo skôr, ešte v roku 2021.

Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) dohodol nákup 17 rádiolokátorov od tej istej izraelskej spoločnosti IAI, ktorá vyrába aj Baraky. V rámci zmluvy sme mali dostať šesť radarov stredného dosahu, schopných odhaľovať hrozby na vzdialenosť do 400 kilometrov, a ešte 11 rádiolokátorov, ktoré by skúmali vzdušný priestor v menšom rozsahu – do 150 kilometrov. Nákup modernej vojenskej techniky vyšiel na 148 miliónov eur s DPH.

Podľa zmluvy mala byť časť radarov už na Slovensku, no izraelský výrobca s dodaním výrazne mešká. Kontrakt totiž predpokladal, že 17 rádiolokátorov bude dodaných priebežne od apríla 2023 do roku 2025. Ani jeden však zatiaľ nebol dovezený. Podobný problém pred pár rokmi zažilo aj susedné Česko, ktoré tie isté radary zaobstaralo ešte v roku 2019 a stále čaká na dodanie všetkých objednaných kusov.

Slovenské ministerstvo podľa Kaliňáka využilo omeškanie s dodávkami radarov na to, aby vyrokovalo výhodnejšie podmienky pri nákupe Barakov. Keďže ide o toho istého výrobcu, podarilo sa spojiť plnenie dvoch vojenských kontraktov – staršieho na rádiolokátory a nového na Baraky. „Namiesto pôvodne plánovaných rakiet s doletom 75 km sme dostali strely s predĺženým dosahom 150 km, čo je veľmi dôležité. Poskytujú adekvátnu ochranu v rámci celého územia Slovenskej republiky,“ uviedol minister obrany pre denník Pravda.

Doplnil, že slovenské ministerstvo obrany sa dohodlo aj na výraznej zmene pri radaroch. Rádiolokátory stredného dosahu by po novom mali odhaľovať nielen štandardné ciele, ako sú stíhačky a drony, ale budú posilnené o ďalšiu funkciu – schopnosť zachytiť nepriateľské balistické strely. Rakety Barak s predĺženým dosahom by zároveň dokázali takúto hrozbu zničiť. „Radary a PVO sú spolu prepojené, pretože vzdušná ochrana s nimi manipuluje,“ vysvetlil minister.

Čo budú Baraky chrániť?

Šesť posilnených radarov nebude všetko. Dopĺňať ich budú rádiolokátory s menším dosahom, takzvané prehľadové. Tie sú potrebné pre špecifické podmienky Slovenska, uviedol Kaliňák. „Sme veľmi členitá krajina, musíme mať systémy krátkeho dosahu, ktoré dokážu pokryť úzke rokliny a jednotlivé doliny. Mnohé mestá sa nachádzajú medzi dvoma horskými masívmi, a tam budú tie radary účinnejšie,“ vysvetlil.

Zámerom ministerstva obrany je zabezpečiť ochranný dáždnik nad celým územím krajiny s dôrazom na ochranu strategických objektov, doplnil Kaliňák. Preto ako náhradu za systém S-300 rezort obstaráva až šesť batérií Barakov a moderné radary.

„Tieto systémy sú lacnejšie, ale potrebujete ich viac. Preto budeme postupne pracovať na tom, aby sme boli čo najmasívnejšie chránení. Dôležité bolo, aby sme na ich dodanie nečakali až do roku 2027. Aj preto sme preferovali Baraky pred americkým systémom Patriot. Ten je síce kvalitný, ale výrazne drahší a najskôr by mohol byť dodaný až v roku 2029, čo je pre nás neprijateľné,“ tvrdí minister obrany.

Ak sa podarí doladiť detaily zmluvy do konca roka a Izrael dodá radary a Baraky v dohodnutých termínoch, Kaliňák očakáva, že ku koncu budúceho roku, respektíve začiatkom roku 2026, bude pripravená a oficiálne prevzatá prvá batéria PVO. Minister však pripúšťa, že izraelský výrobca môže naďalej meškať. Výrobu a dodávky môže totiž výrazne skomplikovať napätie na Blízkom východe. „Je to možné, ale momentálne už sú zaviazaní dodať Baraky,“ zdôraznil Kaliňák.

Foto: TASR, Israel Aerospace Industries barak-mx-PVO Systém BARAK

„Pre mňa je veľmi dôležité nastaviť protivzdušné systémy tak, aby chránili strategické ciele, predovšetkým naše atómové elektrárne. Chceme, aby boli strážené civilné objekty a aby sme boli schopní ochrániť životy občanov,“ dodal Kaliňák. Za ďalšiu výhodu izraelských systémov považuje ich mobilnosť. Do operačného režimu môžu byť uvedené v priebehu niekoľkých minút a fungujú aj v náročnom teréne. Minister uviedol, že batérie nebudú mať miesta trvalého umiestnenia: „Musíme neustále tie miesta meniť, pretože sú predmetom veľmi silnej špionáže.“

Stav je takmer kritický

Dodanie aspoň niekoľkých batérií Barak v roku 2026 by mohlo Slovensko ochrániť pred kritickým stavom. Ak by však Izraelčania meškali aj s dodávkami protivzdušnej obrany, v roku 2027 by krajina mohla stratiť zostávajúce schopnosti na svoju ochranu.

Hoci sa očakáva postupné dodanie stíhačiek F-16, ani tieto dodávky sa neplnia podľa dohodnutých termínov. Prvé dve lietadlá už sa zapájajú do ochrany neba, tretia stíhačka mala priletieť do konca októbra, no nestalo sa tak. Kedy bude dodaných všetkých 14 bojových lietadiel, tiež nie je známe.

Ozbrojené sily SR momentálne disponujú v oblasti PVO protilietadlovým raketovým kompletom 2K12 KUB, ktorý bol zavedený do výzbroje ešte v rokoch 1978 až 1983. Táto technika je už na konci svojej životnosti. Rezort obrany upozorňuje, že systém je morálne a technicky zastaraný a nepostačuje na plnenie úloh spojených so súčasnými hrozbami.

„Nie je možné zabezpečiť dodávku náhradných dielcov z Ruskej federácie. Opravárenské kapacity na Slovensku nedisponujú odborným personálom na vykonanie vyšších druhov opráv podvozkov a špeciálnych nadstavieb,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že rakety pre tento systém sú po skončení životnosti, ktorá bola prekročená už viac ako štvornásobne.

Aktuálne je ochrana slovenského vzdušného priestoru zabezpečená dvoma systémami Mantis s krátkym dosahom, ktoré Slovensku natrvalo a bezodplatne poskytlo Nemecko. S ochranou vzdušného priestoru pomáhajú aj susedné krajiny. Stíhačky z flotíl ozbrojených síl Českej republiky, Poľska a Maďarska strážia naše územie v rámci takzvaného air policingu.