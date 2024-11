Prieskum AKO: PS na čele, tesne za ním Smer. Matovič prekročil päť percent

Voľby by v druhej polovici novembra vyhralo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 21,2 percenta hlasov. Tesne za ním je koaličná strana Smer-SD s 20,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý pre televíziu Joj vypracovala agentúra Ako.

Na treťom mieste skončila strana Hlas-SD so 14,7 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj Sloboda a Solidarita (SaS) so 6,9 percenta, Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) so 6,7 percenta, hnutie Slovensko so 6,6 percenta a Republika s 5,9 percenta.

Mimo Národnej rady SR by zostala dnes vládna Slovenská národná strana so 4,7 percenta, ale aj Demokrati so 4,1 percenta, Maďarská aliancia s 3,7 percenta či Sme rodina s 3,6 percenta hlasov.

Menej ako jedno percento hlasov by získali Kotlebovci – ĽSNS, Národná koalícia / Nezávislí kandidáti, Zdravý rozum, Most – Híd 2023 či Kresťanská únia.

PS by v parlamente získalo 39 kresiel, Smer-SD by ich mal 37, Hlas-SD 27, SaS, KDH a hnutie Slovensko po 12. Republika by mala 11 poslancov.

Agentúra Ako zbierala dáta pre prieskum od 12. do 20. novembra.