Dankov liek na koalíciu bez Huliaka? Hlasovať chce dva dni, tretí mať voľno. Opozícia nadšená nie je, za návrhom vidí krízu

Podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko chce, aby sa systém hlasovania Národnej rady upravil. Navrhuje, aby sa v parlamente hlasovalo len v utorky a štvrtky, a aby poslanci mali v stredy väčšie voľno na prácu v regiónoch. Danko si myslí, že by sa jeho nápad mohol pozdávať aj opozičným poslancom. No zdá sa, že až takí nadšení z jeho nápadu nie sú. Zisťovali sme, čo si zákonodarcovia z druhého brehu myslia.

Líder KDH M. Majerský: Sme svedkami vládnej krízy. Ak SNS vypadne z koalície, KDH náhradníkom nebude Video Zdroj: TV Pravda

Danko naznačil možné zmeny v nedeľnej diskusii na ta3, kde debatoval s lídrom KDH Milanom Majerským. Predseda SNS sa odvolával na to, že aj v iných štátoch hlasujú parlamenty v striktne určené dni. Okrem iného spomenul ako príklad nemecký Bundestag, kde sa zákony prijímajú na výboroch. Slovenský parlament spravidla hlasuje každý deň rokovacej schôdze o 11.00 a 17.00. Zmena rokovacieho poriadku by podľa neho kvôli zmenám potrebná nebola.

Opozičných poslancov, ale aj koaličné strany Smer a Hlas Pravda oslovila s otázkou, či sa im Dankov návrh zdá efektívny. V opozícii sa väčšinou zhodli, že pointa návrhu je celkom inde. Koaličné strany na naše otázky neodpovedali.

Čítajte viac Koalícia: Požiadavky Huliakovcov sú legitímne, ale musia sa vrátiť do SNS. Odmietli to

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si na obdobie ani krajinu, kde by hlasovanie parlamentu fungovalo tak, ako to navrhuje Danko, nespomína. Myslí si, že zákony by sa mali schvaľovať vtedy, keď sa skončí tretie čítanie o návrhu. „Pokiaľ má vládna koalícia problém nájsť dostatok poslancov na to, aby jednotlivé návrhy zákonov prechádzali, tak je tu zrejme takéto možné riešenie, ako sa vysporiadať so situáciou, do ktorej sa dostali svojou vlastnou neschopnosťou,“ uviedol pre Pravdu.

Hromadenie zákonov a chaos

Predseda opozičného poslaneckého klubu Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci hovorí, že zmeny systému hlasovania dokazujú, že koaličný zlepenec má problémy dohodnúť sa na hlasovaní a zúfalo sa snaží zabezpečiť si parlamentnú väčšinu, teda 76 poslancov. Dubéci tým narážal na odchod trojice poslancov okolo Rudolfa Huliaka (Národná koalícia) z klubu SNS, ktorý ohrozil už i tak krehkú väčšinu.

„PS takéto chaotické zmeny v systéme hlasovania nepodporuje a nesúhlasí s nimi. Ak má koalícia dostatočnú podporu, nemá prečo meniť rokmi zaužívané pravidlá,“ uviedol Dubéci pre Pravdu. Zmena môže podľa neho spôsobiť hromadenie zákonov a zbytočný chaos, pretože „už teraz často koaliční poslanci nevedia o čom hlasujú“.

Dubéciho stranícky kolega poslanec Tomáš Valášek reagoval, že už teraz majú poslanci vyhradený deň na prácu v regiónoch. Jediný dôvodom návrhu je podľa neho rozpadanie sa väčšiny v parlamente a záchrana vlády. „Oni totiž nevedia garantovať, že budú mať každý hlasovací deň v parlamente dosť ľudí na to, aby prechádzali návrhy, tak sa snažia sústrediť hlasovanie do menšieho počtu dní. Nič iné za tým nehľadajme,“ uviedol Pravde.

Valášek tiež podotkol, že to, že sa v niektorí dni v Národnej rade nehlasuje ešte neznamená, že sa nevedú diskusie o návrhoch zákonov. „To pána Danka zjavne netrápi, že keď budú poslanci mimo parlamentu tak nebude mať kto vládne návrhy zákonov riadne posudzovať. On už má dopredu jasno v tom, že sú bezchybné. A potom to aj tak vyzerá, keď koalícia po sebe štyri či päťkrát opravuje ten istý zákon, ako tomu bolo s novelou Trestného zákona,“ dodal.

Koaličná rada za zišla na Úrade vlády. Danko a Šutaj Eštok prišli s kyticami Video Zdroj: TV Pravda

Rebélia huliakovcov

Predseda SaS Branislav Gröhling hovorí, že v súčasnosti nastavený systém s hlasovaním každý deň o 11. a 17. hodine je roky zaužívaný a v SaS ho považujú za dobrý. „Vládna koalícia a tento zlepenec zlepencov je však v absolútnom rozklade a aj do Národnej rady vnáša ďalší chaos,“ uviedol pre Pravdu. Za hlasovaním len v niektoré dni v blokoch vidí snahu koalície zakryť, aké „škodlivé návrhy“ predkladá. „Ak je argumentom koalície, že musí naháňať svojich poslancov na hlasovanie, tak to svedčí len o tom, že nechcú chodiť do roboty a robiť nič pre ľudí,“ dodal.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) označil Dankov návrh o hlasovaní v utorok a štvrtky za nezmysel. Ide podľa neho o reakciu na krízu vo vládnej koalícii. „Vládna koalícia sa rozpadá, nemá dostatok hlasov, keďže huliakovci rebelujú, tak si chcú zjednodušiť život v koalícii,“ uviedol pre Pravdu Dostál. Poslanci majú podľa neho na prácu v regiónoch dostatok času mimo schôdzí národnej rady. Čas majú napríklad aj v pondelok, keď parlament nerokuje. „Je úplná hlúposť, aby sa tvrdilo, že poslanci práve v stredu počas schôdzí NR SR nemôžu byť prítomní na rokovaniach, lebo potrebujú pracovať v regiónoch,“ vyjadril sa.

Na menenie nastaveného systému dôvod nevidí. „V minulosti poslanci hlasovali po každom prerokovanom bode. Aj v niektorých iných parlamentoch je to tak, že sa prerokuje bod a hneď sa po ňom hlasuje. V slovenskom parlamente sa hlasuje dvakrát denne, o jedenástej a o sedemnástej, a myslím si, že to je to minimum, čo poslanci môžu urobiť v rámci svojej poslaneckej činnosti a nie je žiadny dôvod tie hlasovania ešte odsúvať,“ dodal Dostál.

Predseda SNS A. Danko ušiel novinárom, ktorí ho čakali po relácii v ta3 Video Zdroj: TV Pravda

Bol by za priebežné hlasovanie

Dankov oponent v nedeľnej diskusii predseda KDH Majerský rovnako podotkol, že koalícia nie je vždy pripravená mať v parlamente 76 poslancov. Navyše poslanci sa v prípade veľkého hlasovania podľa neho často strácajú v tom o čom rozhodujú. Myslí si, že hlasovania by malo byť priebežne počas toho, ako sa zákony prerokúvajú a nie na konci.

„Pamätám si na dni, keď sa hlasovalo aj viac ako jednu hodinu a bola to hlasovacia mašinéria. Toto určite nie je dobrý spôsob. Ideálne je, keď sa o zákonoch hlasuje vtedy, keď sú prerokované v ten alebo najbližší deň. Ak sa to odsúva na ďalšie dni, už je to aj taká dehonestácia,“ myslí si Majerský.

Holečkovej by zmena neprekážala

Poslankyňa Martina Bajo Holečková (nezaradená, predtým KDH) podotkla, že koaliční poslanci chodia aj v súčasnosti len na hlasovania, podľa nej to teda „veľká zmena nebude“. „Pre mňa je dôležité, aby chod parlamentu bol plynulý, aby sa zákony plynule prerokovávali. Ak takáto zmena k tomu pomôže, že budeme rokovať dlhšie a vo väčšom bloku sa odhlasujú zákony a bude to efektívnejšie, ja s tým zásadný problém nemám,“ uviedla pre Pravdu.

Momentálne neustále presúvanie rokovacích bodov podľa nej vytvára chaos a niekedy nie je jasné, kedy sa o ktorom bode ide rokovať a o ktorom hlasovať. „Ja by som uvítala to, aby zmizol chaos z toho rokovania. To je pre mňa to najdôležitejšie,“ dodala.

Foto: Úrad vlády SR Koaličná rada Zasadnutie koaličnej rady na Úrade vlády v Bratislave 25. novembra 2024

Rozvrat parlamentarizmu?

Predsedníčka Za ľudí a poslankyňa z klubu hnutia Slovensko Veronika Remišová považuje za dôvod zmeny strach vládnych poslancov, že pri rebélii odídencov z klubu SNS okolo Huliaka nebudú mať dosť poslancov na to, aby vôbec mohli hlasovať.

„Pri súčasnom stave, kedy má koalícia najtesnejšiu možnú väčšinu stačí keď jeden poslanec ochorie, opije sa alebo nepríde do roboty a koalícia nie je schopná nič odhlasovať, ako sa to stalo minule,“ uviedla v reakcii Pravde. Danko týmto krokom podľa nej rečami o výjazdoch do regiónov zakrýva chaos a rozvrat v koalícii. Remišová si myslí, že do regiónov majú poslanci chodiť v čase, keď nie je parlamentná schôdza, keď je na to dosť času.

„Toto je už úplný rozvrat parlamentarizmu – nie sú schopní zvoliť si predsedu Národnej rady kvôli hádkam, a už pomaly nebudú schopní ani prijímať zákony. Mali by skončiť čo najskôr!“ dodala poslankyňa.

Hnutie Slovensko na naše otázky odpovedalo len stručne. „Ak vládna koalícia nevie a nedokáže zabezpečiť parlamentnú väčšinu, nech vláda podá demisiu a zabezpečí vypísanie predčasných volieb,“ uviedlo v odpovedi Pravde.

Tichá domácnosť Danka a Huliaka

Danko ešte v nedeľu deklaroval, že vládny trojlístok je pripravený na schôdzi schváliť návrh štátneho rozpočtu aj so 76 poslancami, teda aj bez trojice odídencov z klubu SNS – Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták.

Od kedy Huliak a spol. opustili Dankov klub cez médiá si povymieňali viacero štipľavých odkazov, vrátane požiadaviek na ministerstvá či slová o tom, ako sa navzájom nepotrebujú. V pondelok po koaličnej rade padlo od Smeru, Hlasu a SNS striktné stanovisko. Ak sa chce Huliak podieľať na vládnej moc, musí sa vrátiť do klubu. Akýkoľvek iný postup ako v rámci existujúcej politickej štruktúry môže podľa koalície vyvolávať „podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť“.

Návrat do klubu SNS obratom Huliak odmietol a Danka nazval neserióznym človek, čo nenapĺňa dohody a neveria mu. „Kým nebudú splnené dohody, ktoré nám boli dané, nezúčastníme sa na otvorení najbližšej schôdze PARLAMENTU. Pán Taraba a pán Danko sa vyjadrili, že nás nepotrebujú a tvrdia, že majú dostatočný počet poslancov,“ reagoval v pondelok večer predseda Národnej koalície.

Ak by huliakovci predsa len na návrat pristúpili výmenou za to, že sa dotknú moci, Štefančík si vie predstaviť, že napätie sa môže skončiť. „Aj keď zároveň nemožno vylúčiť, že sa to bude ťahať až do konca riadne volebné obdobia,“ komentoval.

Ak Dankov návrh o zmene hlasovania prejde, koalícii to podľa Štefančíka môže vyriešiť prekérnu situáciu, v ktorej sa ocitla. „Na druhej strane, pokiaľ sa huliakovci vrátia do poslaneckého klubu SNS, tak nebudú mať dôvod, aby sa organizovali takýmto spôsobom,“ podotkol politológ.

Štefančík hovorí, že chaos v hlasovaní po presúvaní bodov, o ktorom hovorí časť opozície, zrejme naznačuje, že ani aktuálne nastavený systém nie je celkom v poriadku. „Ak sa rokuje o nejakom zákone a skončí sa rozprava, malo by sa o návrhu hlasovať ešte v ten deň a nemalo by sa to presúvať. Tak dobre, ako sa pripraví koalícia, je to výzva aj pre opozíciu, aby si zorganizovala svoju prácu tak, aby mali opoziční poslanci prehľad,“ myslí si.

Na druhej strane treba podľa politológa povedať, že pokiaľ aj opozícia bude vedieť, kedy sa bude o konkrétnych bodoch hlasovať, môže sa zmobilizovať a prísť do parlamentu „do nohy“. „Už aj v minulosti sa stalo, že opozičné strany chceli niekoho odvolať a všetci neprišli. Je to výzva aj pre opozíciu,“ dodal.