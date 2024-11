Fiktívna babka v Británii bojuje s podvodnými telefonátmi. Vznikne jej klon aj na Slovensku?

Dokáže umelá inteligencia (AI) oklamať nielen bežných občanov, ale aj podvodníkov? Kyberzločinci často svoje obete oslovujú telefonicky pod zámienkou prieskumov, ankiet či nevinných hovorov, v ktorých volajúci v skutočnosti prahnú po vašich osobných údajoch. Operátori s takýmito praktikami bojujú rôznymi spôsobmi, no v Británii na boj proti podvodným telefonátom už používajú aj postavičku, vytvorenú umelou inteligenciou. Chystajú podobné nástroje aj slovenskí mobilní operátori?

„Ahojte, scammeri, som vaša najhoršia nočná mora,“ prihovorí sa z obrazovky sympatická babička v okuliaroch. Volá sa Daisy a celý svoj čas venuje telefonátom s podvodníkmi. Háčik je, že táto dôchodkyňa je fiktívnou postavou a vytvorila ju umelá inteligencia. Babku Daisy vymyslel a „zamestnal“ na pozíciu bojovníčky proti šarlatánom britský mobilný operátor O2. Spoločnosť o novinke informovala v propagačnom videu, v ktorom bližšie opísala, ako Daisy funguje.

Hlavnou úlohou falošnej dôchodkyne je obrať internetových podvodníkov o čo najviac času. Čím dlhšie ich udrží na linke, tým menej času budú mať na obťažovanie zákazníkov telefonátmi. „Daisy je na nerozoznanie od skutočnej osoby. Scammerov oklame a tí si myslia, že našli dokonalý cieľ,“ propaguje O2 svoj nový nástroj. Spoločnosť tvrdí, že Daisy dokáže vtiahnuť podvodníkov do vlastnej hry. Rozpráva o svojej rodine, záľube v pletení a poskytuje im falošné osobné údaje vrátane vymyslených bankových detailov. Hovor dokáže v niektorých prípadoch „natiahnuť“ až na 40 minút. Daisy má totiž k dispozícii „všetok čas“.

Britský mobilný operátor pridal babičkino telefónne číslo do on-line zoznamu, ktorý využívajú podvodníci, uvádza časopis Touchit. „Tí, samozrejme, netušia, že ide o podvrh, a na takéto číslo pokojne volajú,“ píše portál.

Podvodné telefonáty netrápia len Veľkú Britániu; tento problém je veľmi rozšírený aj u nás. Podľa prieskumu agentúry Stem/Mark až 21 % ľudí na Slovensku má osobnú skúsenosť s podvodníkmi, ktorí sa od nich pokúsili vylákať osobné údaje prostredníctvom telefonického hovoru. Obeťami sú najmä starší občania, od ktorých sa útočníci snažia získať peniaze či citlivé údaje.

AI zneužívajú aj podvodníci

Vo väčšine prípadov prebiehajú podvody tak, že kyberzločinec zavolá potenciálnej obeti a vydáva sa za legitímnu inštitúciu, spravidla banku, políciu alebo inú vládnu inštitúciu. Od obete následne žiada osobné informácie. Keď ich získa, môže ich zneužiť na vybielenie účtu alebo na krádež identity. „Útočníci si obete vyberajú na základe toho, koľko informácií sa dá zistiť o ich blízkych,“ vysvetľuje v rozhovore pre Pravdu odborník na IT Ondrej Macko.

Podvodníci sa snažia získať najmä čísla platobných kariet a obete presvedčiť, aby niekam poslali peniaze na vyriešenie problémov svojich blízkych. Najčastejšie ide o dva typy podvodov: lákanie osobných údajov (tzv. phishing) a platby prostredníctvom falošných faktúr, pripomína manažér oddelenia externej komunikácie spoločnosti O2 Slovakia Ján Kalafut. Zdôrazňuje tiež, že podvodníci sa naučili využívať aj umelú inteligenciu (AI) pre svoje nezákonné aktivity a počet takýchto telefonátov sa v poslednom čase zvyšuje.

Americkí bezpečnostní analytici pred mesiacom zverejnili štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť, či súčasná umelá inteligencia a jej hlasové nástroje dokážu vykonávať najbežnejšie telefonické podvody. Výsledky ukazujú, že hlasový AI model dokáže prejsť krokmi telefonického podvodu s úspešnosťou od 20 do 60 %.

„AI modely a najmä hlasové funkcie sa budú v budúcnosti ešte viac zlepšovať. Veríme, že práve preto budú telefonické podvody ešte nebezpečnejšie. Lepšie modely a presnejšie pokyny zo strany podvodníkov môžu viesť k tomu, že AI podvody budú ešte presvedčivejšie,“ upozornil jeden z autorov štúdie Daniel Kang. Použitie umelej inteligencie umožňuje hackerom útočiť vo väčšom rozsahu, keďže už nemusia byť osobne na linke s obeťou, dodáva bezpečnostný analytik.

Budeme mať vlastnú Daisy?

Podľa expertov sa počet podvodných telefonátov bude len zvyšovať, a preto je načase nasadzovať moderné protiopatrenia. Pravda oslovila najväčších mobilných operátorov na Slovensku s otázkou, či by sa u nás neosvedčilo zavedenie AI nástrojov podobných fiktívnej dôchodkyni na boj proti kyberzločincom.

Spoločnosť O2 Slovakia uviedla, že umelú inteligenciu už využíva na identifikáciu a zamedzenie nežiaducej aktivity na sieti. Riešenie podobné babičke Daisy však nemožno využiť plošne na likvidáciu všetkých hrozieb. Vyžaduje si totiž priame hovory s podvodníkmi. „My v rámci prevencie chceme, aby takýto hovor ani nenastal,“ uviedol hovorca spoločnosti Kalafut. Operátor však budúci vývoj Daisy pozorne sleduje a nasadenie podobných riešení nevylučuje.

Slovak Telekom reagoval, že s nástrojmi AI postupne pracuje, hoci zatiaľ skôr v internom prostredí na uľahčenie práce agentov v kontakte so zákazníkmi. Zavedenie riešenia podobného Daisy zatiaľ nezvažuje, hoci myšlienku zo zahraničia chváli. „Je to pozitívny príklad využitia AI proti útočníkom, ktorí využívajú stále nové spôsoby podvodov,“ uviedol hovorca spoločnosti Michal Korec.

Nasadenie fiktívnej babičky v prípade jej osvedčenia nevylučuje ani Orange SK. „Je to pekný úmysel, otázna je však efektivita,“ uviedla hovorkyňa operátora Alexandra Piskunová. Vysvetlila, že Daisy musia najprv podvodníci kontaktovať, čo môže byť málo pravdepodobné. Kyberzločinci totiž často menia telefónne čísla alebo používajú regulárne čísla z celého sveta. „Operátor musí mať informáciu o podvodných číslach, resp. ich databázu, pokiaľ chce takéto čísla presmerovať na babičku,“ zdôraznila Piskunová.

Útočník môže použiť aj číslo reálneho zákazníka v rámci spoofingu. Ten predstavuje hovory realizované s falošnou identitou, pričom príjemcovi sa zobrazujú ako štandardné hovory zo slovenského čísla. „Ak by sa takéto číslo dostalo na zoznam operátora, všetky odchádzajúce hovory zákazníka by skončili u babičky, čo je nežiaduca situácia,“ upozornila.

Zodpovednosť je na zákazníkovi

Slovensko podľa Ondreja Macka len pomaly reaguje na takéto praktiky. „Malo by dôjsť k nasadeniu umelej inteligencie, ktorá by dokázala rozpoznať, že ide o podvodný telefonát, ale cesta k masovému nasadeniu je ešte ďaleká,“ povedal. Pripomenul, že banky majú technológie, ktoré strážia vyprázdnenie účtov alebo presun veľkých súm peňazí. „Viac sa však spoliehajú na to, že podvod odhalí človek,“ dodal. „Ak dôjde k prezradeniu údajov o karte, treba ju zablokovať,“ radí Macko. „Rovnako ak boli odoslané peniaze, treba zistiť, či sa dá proces zastaviť,“ doplnil.

Kalafut z O2 Slovakia zdôrazňuje úlohu zákazníka, ktorý musí zodpovedne vyhodnocovať riziká. „Všetkým odporúčame nedvíhať podozrivé telefonáty, neklikať na nevyžiadané linky v správach alebo e-mailoch a neposkytovať osobné ani bankové údaje,“ uviedol. Mobilní operátori majú tiež nástroje na obranu proti podvodom. „Máme databázy čísel z neštandardných krajín, napríklad afrických, ktoré blokujeme alebo filtrujeme,“ vysvetlil Kalafut.

„Proti spoofingu sme nasadili riešenia, ktoré minimalizujú úspešnosť takýchto hovorov – k zákazníkovi sa ani nedostanú,“ uviedol Korec zo Slovak Telekom. Spoločnosti sa takto darí zachytiť niekoľko stoviek až tisíc hovorov denne. „Počas veľkých útokov či kampaní to môže byť aj niekoľko desiatok tisíc za 24 hodín,“ dodal.

Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) zaviedla systém overovania volaní. Testujú ho O2 a Telekom. „Do budúcnosti by sa mohli pridať aj ostatní operátori,“ uviedol Korec.