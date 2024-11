Nové pravidlá. Koalícia sa učí žiť už len so „76-tkou“: Hlasovanie vo vybrané dni, Huliaka nepustili na grémium

Koalícia sa dnes dostala do novej situácia. Po odchode troch poslancov okolo Huliaka sa môžu plne spoľahnúť len na tesnú väčšinu – 76 poslancov. Predseda parlamentu Peter Žiga na začiatku schôdze preto predloží procedurálny návrh, ktorým pozmení chod parlamentu. Rokovať sa bude aj v pondelky a hlasovať sa zrejme bude v presne určené dni. Ešte stále nie je dohoda ani na členoch Rady STVR a ani na predsedovi NR SR. Ako bude vyzerať schôdza?

Na programe je aj schvaľovanie štátneho rozpočtu. V utorok je na programe aj mimoriadna schôdza, na ktorej bude odvolávaniu čeliť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Koalícia sa učí žiť so 76

Nezaradený poslanec a predseda Národnej koalície Rudolf Huliak pred schôdzou nechcel komentovať, ako sa zachová. Včera mu koaliční lídri odkázali, že ak chce, aby s ním začali rokovať, musí sa vrátiť do klubu SNS. To huliakovci odmietli. Krátko pred 12 sa však vyjadril na Telegrame a napísal, že „kým nebudú splnené dohody, ktoré nám boli dané, nezúčastníme sa na otvorení najbližšej schôdze parlamentu“.

„Budeme hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, ktoré je zakotvené principiálne v Ústave Slovenskej republiky,“ napísal poslanec. „Raz sme sa dohodli, že nebudeme schôdzu otvárať, tak nebudeme. A do klubu SNS, medzi ľudí, ktorí sa vám nevedia pozdraviť, nemáme najmenší dôvod sa vracať,“ povedal neskôr Huliak. V SNS takisto považujú návrat huliakovcov do klubu za pomerne „nerealistický“. Na začiatku schôdze budú všetci poslanci prítomní „do nohy“. Schôdza sa otvorí a spoločný postup majú dohodnutý aj pri odvolávaní Šutaja Eštoka. Pravidlá rokovania sa však zatiaľ dočasne zmenia.

Bude sa rokovať aj v pondelky, rokovacie dni sa predĺžia do 20:00 a obedňajšia prestávka bude trvať len hodinu. V pondelok a piatok sa hlasovať nebude. Procedurálny návrh podá na začiatku schôdze zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas). „Upraví sa spôsob rokovania tak, aby sa zabezpečila 76. Poverený predseda dá procedurálne návrhy, ktoré predpokladám prejdú a budeme testovať ako bude koalícia fungovať v najtesnejšej možnej väčšine,“ povedal poslanec klubu SNS Roman Michelko.

Podľa Michelka kľúčové zákony, ktoré sa týkajú plánu obnovy a štátneho rozpočtu prejdú. „Tie ostatné nie sú nič zásadné. Keby aj niečo náhodou neprešlo, žiadna katastrofa sa nestane. Určite na tých zásadných rokovaniach bude 76 poslancov,“ povedal. Ako dlho sa takto dá fungovať? Koalícia má pred sebou ešte tri roky vládnutia, podľa Michelka sa všetko uvidí po tejto schôdzi. „Druhá vec je, že sa môže urobiť zmena v rokovacom poriadku, tak ako je to v niektorých parlamentoch, že sú len vyhradené jeden alebo dva dni v týždni, kedy sa hlasuje,“ uviedol.

Nehlasovalo by sa teda dvakrát denne, ale hlasovanie by bolo koncentrovanejšie a vymedzili by sa presné dni aj časy. „Musí však nastať sebareflexia aj u huliakovcov a, samozrejme, koalícia bude musieť chcieť mať nejakú dohodu, aby sme nefungovali v krízovom režime. Teraz vlastne ide o to, že najprv robil Huliak výstražný štrajk. Ukázal, aká je jeho váha, keď bol poslanec Blcháč mimo,“ myslí si Michelko. Teraz to chce podľa neho ukázať tiež. „Koalícia chce ukázať, že je to veľmi ťažké, ale dá sa aj bez neho. Otázka je, ako dlho budú trucovať. Bolo by racionálne, aby nejaký typ dohody bol,“ dodal na margo koaličnej situácie Michelko.

Huliaka nepustili na grémiu, hlasovanie o dôvere sa spájať nebude

Pravidlá sa dohodli na poslaneckom grémiu pred schôdzou. Rudolfa Huliaka však na zasadnutie poslaneckého grémia nepustili. „Bol tam doteraz ako zástupca SNS, keďže vystúpil z klubu, je to logické,“ komentoval Michelko zo SNS. Huliak na margo vyhlásenia koalície uviedol aj to, že vyžadovanie dodržiavania dohôd nie je vydieraním.

V koalícii zatiaľ nie je dohoda ani na šéfovi parlamentu, ktorého však chce mať Šutaj Eštok už do konca roka, ale ani na členoch Rady STVR, ktorá s voľbou predsedu NR SR súvisí. Daniela Krajcera a Igora Galla odmieta SNS, pre predsedu strany Andreja Danka sú tieto mená nepriechodné. V SNS to považujú za „veľmi nešťastné“. Tento bol je zaradený na schôdzi medzi poslednými a podľa Michelka sa o ňom na tejto schôdzi rokovať nebude, no dohodu napriek tomu nevylučuje.

V rámci krehkosti koalície premiér a šéf Smeru Robert Fico (Smer) hovoril aj o tom, že by sa mohlo spojiť hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. Nateraz však o tom v koalícii neuvažujú. „Bolo by to v hre vtedy, ak by nejaký ďalší poslanci avizoval problém s rozpočtom. Je to jediný násilný nátlakový nastroj na to, aby prešli kľúčové body. Myslím si, že to nebude nevyhnutné, spraviť to,“ reagoval Michelko.

Huliak však považuje rozpočet za antisociálny. „Preto budeme k nemu robiť pripomienky a návrhy k zmenám, formou poslaneckých návrhov,“ napísal na Telegrame. Štátny rozpočet príde na rad vo štvrtok. „Budeme sa snažiť prehliadnuť vyhrážky koaličnej rady ústavným činiteľom o trestnoprávnych dopadoch na naše slobodné hlasovanie, pretože skôr toto by malo byť predmetom pre skúmanie OČTK,“ dodal.