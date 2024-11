Vernostné karty, modely hradov či pomoc pri záchvatoch paniky. Aj to sú projekty mladých podnikateľov

Podnikanie zaberá síce veľa času, ale dá sa zladiť aj so štúdiom. Potvrdzujú to finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena 2024, ktorú pripravila nezisková organizácia Junior Chamber International (JCI) - Slovakia. Na jej slávnostnom vyhodnotení ocenili v utorok päť mladých finalistov a vybrali absolútneho víťaza, ktorý bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnom podujatí. Mediálnym partnerom projektu je denník Pravda.

„Do súťaže sa môžu prihlásiť vysokoškolskí študenti podnikatelia. Teda takí, čo si už založili firmu. Pri študentoch strednej školy stačí, ak majú podnikateľský nápad alebo vypracovaný projekt, ktorý chcú pretransformovať do firmy. Veková hranica je od 18 do 35 rokov,“ priblížil podmienky výkonný predseda JCI – Slovakia Marián Meško.

Zo 42 prihlásených odborná porota vybrala päť finalistov, medzi ktorými však tohto roku chýbali ženy.

Absolútnym víťazom súťaže sa stal 24-ročný Roman Osadský z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Študent piateho ročníka, ktorý pochádza z obce Dlhá nad Oravou, uspel s projektom Rewardly.

Ide o riešenie, ako zjednodušiť používanie vernostných programov. Nápad vraj dostal, keď navštívil obľúbenú kaviareň, no nemohol sa preukázať vernostnou kartou, lebo si ju zabudol.

„Množstvo podnikov používa vernostné programy vo forme „fyzických pečiatok“. My ich digitalizujeme a dostávame ich do zariadení zákazníkov. Keď potom prídu do prevádzky, iba v mobile ukážu digitálny vernostný program. Zbierajú tam body, ktoré si môžu v danom podniku uplatniť. Na to, aby ste používali tento vernostný program ako zákazník, si netreba sťahovať žiadnu aplikáciu,“ vysvetlil pre Pravdu mladý podnikateľ.

Nie je potrebný nijaký špeciálny hardvér, stačí len mobilný telefón. Jeho firma už pripravila základnú verziu produktu a pracuje na tom, aby ho mohli používať prvé prevádzky.

„Nasledujúce tri mesiace budú pre nás kľúčové. Zistíme, či to bude mať úspech alebo produkt budeme ešte trochu formovať, aby sa priblížil potrebám trhu,“ uviedol Osadský s tým, že plánujú digitalizovať nielen vernostné karty, ale vybudovať aj platformu, ktorá by sa prepojila s pokladničnými systémami.

Umožnilo by to efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a poskytlo by to i pokročilé analytické nástroje. Okrem kaviarní by program chceli rozšíriť aj na ďalšie prevádzky ako kaderníctva či reštaurácie.

Zaujímavé nápady predstavili aj ďalší finalisti súťaže. Tomáš Greguš z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity založil spoločnosť, ktorá sa chce podieľať na železničnej doprave. Najmä na zavedení nových nočných liniek.

Cieľom je stať sa jedným z významných poskytovateľov nočnej dopravy v Európe. Firma funguje už štyri roky. V septembri vypravila do Berlína prvý vlak s 330 cestujúcimi a na budúci rok pripravuje linky počas letnej sezóny.

Matúš Koleják z FIIT STU v Bratislave prišiel so startupom, ktorý má ponúknuť cenovo dostupnú 3D tlačiareň s päťosovým robotickým ramenom, čo by umožnilo tlač pod rôznymi uhlami a rozšírilo možnosti pri tvorbe zložitých objektov.

Tlačiareň je určená pre malé a stredné podniky, ale aj pre výskumné laboratóriá a ďalších záujemcov. Projekt už získal uznanie na podujatiach, kde ho predstavili verejnosti aj odborníkom. „Máme funkčný prototyp, ktorý chceme uviesť na trh,“ prezradil mladý podnikateľ.

Študent prešovskej Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach Filip Malát chce 3D technológiu využiť zase na zachovanie kultúrneho dedičstva. Historické pamiatky, hlavne hrady, s kolegami pretvára do modelov vďaka veľkoformátovej 3D tlači.

Ľudia si tak môžu lepšie predstaviť, ako starobylé hrady kedysi vyzerali, aj keď sa z nich zachovali už len zrúcaniny. Výsledky ich práce si už možno pozrieť v Parku miniatúr hradov v Zlatej Bani.

Stredoškolák Gabriel Legath z Gymnázia Poštová v Košiciach sa spolu s dvoma spolužiačkami rozhodol pomôcť ľuďom, ktorí trpia panickými atakmi.

Na upokojenie sa používa tzv. technika piatich zmyslov – vymenovanie piatich vecí, ktoré vidíte, štyroch, ktoré viete nahmatať, troch, ktoré počujete, dvoch, ktoré cítite, a jednej, ktorú môžete ochutnať.

Aby si ľudia tento postup zapamätali, gymnazisti vymysleli náramok, kde je to graficky znázornené. Túto pomôcku už predávajú v košických pobočkách známeho kníhkupectva.