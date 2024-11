Test vládnej väčšiny. Stratila koalícia kontrolu nad parlamentom? Huliak naberá na sile, so 76 sa dlhodobo vládnuť nedá

Koaličníci priznávajú, že túto schôdzu nejako „dobačujú“, no dlhodobo sa takto fungovať nedá. Vláda by testom koaličnej väčšiny na „výbornú“ neprešla.

Koalícii chýbali poslanci, Fico to zvalil na opozíciu

Počas schôdze je ruch v parlamentných uličkách bežný. Zvyčajne sú však vysmiati koaliční poslanci a na druhom „nespokojnom“ brehu sú tí opoziční. Počas prvého rokovacieho dňa poslednej schôdze v tomto roku však bolo cítiť napätie. Koaličníci sa síce pred kamerami v sále usmievali, vtipkovali a podávali si ruky, na chodbách už nebolo vidieť až takú pohodu. Koaličných poslancov totiž zháňali po chodbách kolegovia či asistenti, aby sa stihli prezentovať alebo dobehli včas na hlasovanie.

Pri otázke, ako si predstavujú fungovanie s bájnou „76-tkou“ mykli plecami a zhodne tvrdili, že nateraz je to síce stabilné, no dlhodobo sa takto fungovať nedá. V pondelok podvečer bol výstup z koaličnej rady jasný. „Vládna koalícia disponuje parlamentnou väčšinou potrebnou na schvaľovanie návrhov zákonov, personálnych návrhov a návrhov uznesení obsiahnutých v návrhu programu zajtrajšej schôdze,“ uviedli lídri v spoločnom stanovisku po koaličnej rade.

Aká je tesná väčšina nestabilná, ukázala hneď v utorok po jednej poobede prezentácia. „Národná rada nie je uznášaniaschopná,“ konštatoval zastupujúci predseda NR SR Peter Žiga. Keďže bol poslanec Smeru Ľubomír Vážny „vovedený do omylu“, koalícia nemala dostatok hlasov. Novinárom povedal, že išlo o ľudský omyl. Deklaroval, že sa ostatným ospravedlnil. Druhýkrát sa krehkosť prejavila počas mimoriadnej schôdze, na ktorej dvakrát neprešiel Žigov procedurálny návrh, aby sa rozprava k odvolávaniu ministra vnútra a lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka skrátila na dvanásť hodín.

Pri prvom pokuse chýbali dvaja poslanci Jaroslav Baška (Smer) a ďalší člen Smeru Dušan Muňko, ktorý aktuálne zastupuje klub SNS. Pri druhom už iba Baška. Schôdzu nakoniec presunuli až na 4. februára 2025, keď by sa mala začať nasledujúca schôdza. Fico však nevidel problém v chýbajúcich poslancoch koalície a znova obviňoval opozíciu. Podľa neho nebolo v záujme koalície, aby im opozícia rozpravou k odvolávaniu zablokovala parlament do konca týždňa.

„Kebyže majú relevantné argumenty, tak ministra zničia za 30 minút,“ vysvetľoval. Podľa Fica aj lídra SNS Andreja Danka mala za skrátenie rozpravy hlasovať opozícia a nie oni. To však doteraz koalícia nespravila ani raz, pretože to rovnako nie je v ich záujme a nie je ani logické, prečo by za takýto návrh opozícia hlasovala. Rozprava sa obmedzovala už niekoľkokrát, napríklad aj pri schvaľovaní novely trestných kódexov, ktorú potom musela koalícia niekoľkokrát opravovať.

Koalícia však hovorí, že k omylu došlo len pri procedurálnych návrhoch, skrátené konania prešli. Opozícia nečakala, že bude problém viditeľný už v prvý deň a túto vládu označila za „zlepenec zlepencov“. Podľa lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku koalícia stratila kontrolu nad parlamentom. „Premiérovi Ficovi sa rozpadá koalícia, ale on namiesto toho hystericky uráža a vyhovára sa na opozíciu – za to, že sa nechcela nechať umlčať,“ uviedol.

Koalícia podľa neho nemá silu riadiť schôdzu. „S takouto tesnou väčšinou nás čaká permanentný chaos. Už by mali konečne sami uznať, že to nezvládajú. Nech radšej idú od toho,“ dodal. „Tento zlepenec zlepencov doslova visí na vlásku jedného poslanca, ktorý možno pôjde na toaletu, niečo bude riešiť alebo sa jednoducho niekde zabudne,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling. „Je možné, že vo februári už bude Matúš Šutaj Eštok predsedom NR SR a celý problém sa stane bezpredmetným,“ podotkol.

So 76 sa vládnuť nedá

Traja odídenci z SNS sa v utorok na schôdzi takisto neprezentovali. Huliaka ešte predtým vykázali z rokovania poslaneckého grémia. Doteraz mal poverenie od SNS. Keďže však nie je členom, Žiga mu prišiel oznámiť, že musí odísť. Keď odišiel, do miestnosti vošiel Danko. Huliak vraj predtým dostal aj SMS, ktorou ho na grémium pozvali. „Bol tam doteraz ako zástupca SNS, keďže vystúpil z klubu, je to logické,“ komentoval poslanec Roman Michelko zo SNS.

V koalícii čakajú aj na to, ako sa Huliak zachová pri hlasovaní o štátnom rozpočte, ktorý na Telegrame označil za „antisociálny“. Rokovať o ňom začnú poslanci už vo štvrtok. Fico hovoril aj o možnosti, že by sa spojilo hlasovanie o vyslovení dôvery vláde s hlasovaním o štátnom rozpočte. To však zatiaľ podľa koalície nie je na stole. „Bolo by to v hre vtedy, ak by nejakí ďalší poslanci avizovali problém s rozpočtom. Je to jediný násilný nátlakový nastroj na to, aby prešli kľúčové body. Myslím si, že to nebude nevyhnutné, spraviť to,“ reagoval Michelko.

Pre situáciu v koalícii si poslanci počas tejto schôdze upravili aj pravidlá rokovania. Rokovať sa bude aj v pondelok a okrem piatka budú poslanci v laviciach sedieť s hodinovou prestávkou na obed do ôsmej večer. V piatok budú rokovať do štvrtej poobede bez obedňajšej prestávky. Hlasovať sa bude len v utorok, stredu a štvrtok. Pevne stanovené dni na hlasovanie, ako to navrhoval Danko, však podľa niektorých koaličníkov problém nevyriešia. „Máme tesnú väčšinu, sme si toho plne vedomí, ale stojíme si za rozhodnutím na koaličnej rade,“ povedal Fico na margo rokovaní s trojicou poslancov Národnej koalície. Fico tvrdí, že rozhodnutie je „čisté ako Božie oko“.

Prvý rokovací deň 23. schôdze fungovala koalícia s tesnou väčšinou a poslanci jej niekoľkokrát chýbali.

Poslanci koalície si však uvedomujú, že pre chod parlamentu je „len“ 76 poslancov málo a dlhodobo sa takto fungovať nedá. Mimo kamier sa viacerí pousmiali a mykali plecami, že nejako tento rok „dobačujú“ a potom sa uvidí. „V súčasnosti stabilná, dlhodobo nie veľmi stabilná,“ reagoval poslanec Vážny na otázku Pravdy, ako vníma tesnú väčšinu. „Je to veľmi krehká väčšina a dúfam, že sa pán Huliak a jeho kolegovia čoskoro pridajú k 76-ke. Myslím si, že dlho by sa takto asi nedalo fungovať,“ uviedol poslanec Hlasu Radomír Šalitroš. „Skôr či neskôr by nastal nejaký vážnejší problém, či už by niekto ochorel, alebo nemohol prísť.“

„Dlhodobo otvorene hovorím, že to bude problém, 76-ka je veľmi tesná väčšina. Stačí dopravná nehoda na diaľnici a bude s tým problém,“ povedal podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. „Ja som presvedčený o tom, že takto sa nedá fungovať počas ďalších troch rokov vládnutia,“ hovorí poslanec Hlasu Samuel Migaľ. Buď bude podľa neho musieť dôjsť k dohode s huliakovcami, alebo to môže smerovať k predčasným voľbám.

Spočiatku sa však ako problém zdal poslanec Ján Blcháč, ktorý sa v súčasnosti lieči. Novinárom však pred schôdzou povedal, že bude k dispozícii. „Ja som práceschopný, takže predpokladám, že sa budem zúčastňovať rokovania parlamentu tak, ako bude potrebné,“ povedal. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner uviedol, že môže vždy niekto ochorieť, ísť na služobnú cestu alebo mať iný názor, ako napríklad časť poslancov Hlasu. „Už nebudú mať ten komfort slobodného hlasovania a podobne, lebo im bude chýbať každý jeden poslanec,“ uviedol.

Fungovať však podľa Cirnera môže aj menšinová vláda. „Druhá Dzurindova vláda tak vládla cca dva roky a aj Pellegriniho vláda bola formálne menšinová, ide len o tie hlasy z opozície – kto by vládu podporoval, aby mala aspoň kvórum a pri dôležitejších hlasovaniach aj tých 76 hlasov. Teraz to vyzerá tak, že koalícia musí hľadať náhradné alebo záložné hlasy napríklad v KDH, aby neboli v takom strese z tesnej väčšiny,“ myslí si. Šéf KDH Milan Majerský však uviedol, že nebude náhradou za huliakovcov.

Huliakovci trvajú na svojom a majú ďalšie podmienky

Keďže predčasné voľby odmieta celá koalícia a Ficove slová na sneme berú len ako jednu z možných alternatív, bude musieť prísť dohoda medzi vládou a huliakovcami, resp. medzi Dankom a Huliakom, ktorý žiada jedno z ministerstiev SNS – konkrétne životné prostredie. Aj keď Danko hovoril, že nemá o čom s huliakovcami rokovať, po pondelkovej koaličnej rade dostali traja poslanci podmienku – vráťte sa do SNS a môžeme rokovať. To však Huliak odmietol, Danko zatiaľ situáciu nekomentoval.

„Budeme hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, ktoré je zakotvené principiálne v Ústave SR,“ uviedol Huliak. „Raz sme sa dohodli, že nebudeme schôdzu otvárať, tak nebudeme. A do klubu SNS, medzi ľudí, ktorí sa vám nevedia pozdraviť, nemáme najmenší dôvod sa vracať,“ povedal neskôr. Je však pripravený prekresliť pôdorys koalície a znova rokovať. Nové podmienky načrtol aj poslanec Pavel Ľupták. „Navrhujem vrátiť sa rok dozadu, aby si sadli riadne zvolení poslanci a písomne si dať nejakú dohodu. Na tej dohode, ktorá tam bude urobená, sa dohodneme, podľa akého kľúča majú byť posty rozdelené,“ povedal novinárom. „Toto nie je problém pána Huliaka, pána Ševčíka, pána Ľuptáka. Toto je problém jedného egomana pána Danka,“ dodal.

Na návrat k rokovaciemu stolu ho vyzval Huliaka aj Šutaj Eštok. „Ak vládne strany odkazujú Národnú Koalíciu/NEKA na Danka, je to hlboké nepochopenie situácie. NK/NEKA žiada miesto pri koaličnom rokovacom stole nezávisle od Danka. NK/NEKA reprezentuje 100-tisíc voličských hlasov a chce sa podieľať na riešeniach pre občanov,“ uviedla Huliakova strana na sociálnej sieti. Na otázky Pravdy, či sa bude rokovať a či stále trvá na ministerstve, nereagoval.

Poverený predseda NR SR Peter Žiga a líder SNS Andrej Danko

Poslanec klubu SNS Roman Michelko uviedol, že je to na komunikácii Huliaka s Dankom. V SNS takisto návrat huliakovcov do klubu považujú za pomerne „nerealistický“. „Musí nastať sebareflexia aj u huliakovcov a, samozrejme, koalícia bude musieť chcieť mať nejakú dohodu, aby sme nefungovali v krízovom režime. Teraz vlastne ide o to, že najprv robil Huliak výstražný štrajk. Ukázal, aká je jeho váha, keď bol poslanec Blcháč mimo,“ myslí si Michelko. Teraz to chce podľa neho ukázať tiež.

„Koalícia chce ukázať, že je to veľmi ťažké, ale dá sa aj bez neho. Otázka je, ako dlho budú trucovať. Bolo by racionálne, aby nejaký typ dohody bol,“ dodal na margo koaličnej situácie Michelko. Vážny na adresu huliakovcov zavtipkoval, že by „mali dostať tri ministerstvá, keď sú traja“. „Je jedno, ako si to predstavujem ja. Je to ich vnútorný problém. Oni vstupovali do koalície ako SNS, tak si tie problémy musia vyriešiť ako SNS,“ povedal Vážny. Poslanec Šalitroš vníma situáciu len z médií. „Vnímam, že ministerstvo životného prostredia bolo pôvodne sľúbené Huliakovi, pani Čaputová ho potom odmietla menovať. Keď mu raz bolo sľúbené, nevidím v tom problém,“ reagoval.

Svoju predstavu riešenia problému predstavil cez víkend aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorého Huliak ostro kritizuje. So Šutajom Eštokom by sa mohli podľa neho dohodnúť rovnako ako sa v minulosti dohodli s Petrom Pellegrinim. Ten za podporu SNS v prezidentskej kampani vybavil, aby vtedajšia ministerka zdravotníctva za Hlas Zuzana Dolinková zrušila vyhlášku, ktorá umožňovala transrodovým osobám zmeniť si úradne pohlavie bez podstúpenia kastrácie. Aj keď z toho nadšená nebola.

Práve toto použil Taraba ako príklad dobrej dohody medzi SNS a Hlasom. „Ja ten osobný priestor vidím v tom, že poďme sa baviť s Hlasom o nejakom hodnotovom presadení nejakej agendy, ktorá je nám blízka v politike a spojme aj toto ako súčasť nejakej dohody, kde oni uznajú, že nebyť našich voličov, tak Peter Pellegrini by nebol tým prezidentom,“ povedal v relácii O 5 minút 12 Taraba. Hodnotové nastavenie chcel Danko pretlačiť aj novelou školského zákona, do ktorej by zaviedol pojem netradičná sexuálna orientácia a rovnako by zaviedli povinný súhlas rodiča s každou akciou. Zákon nakoniec neprešiel, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) s tým už od začiatku nesúhlasil, za čo si on aj jeho kolegovia na školstve vyslúžili pomenovanie „slniečkari“.

Koalícia má aj iné problémy

V koalícii zatiaľ nie je dohoda ani na šéfovi parlamentu, ktorého však chce mať Šutaj Eštok zvoleného do konca roka, ale ani na členoch Rady STVR, ktorá s voľbou predsedu NR SR súvisí. Daniela Krajcera a Igora Galla odmieta SNS, pre predsedu strany Danka sú tieto mená nepriechodné. V SNS to považujú za „veľmi nešťastné“. Tento bod je zaradený na schôdzi medzi poslednými a podľa Michelka sa o ňom na tejto schôdzi rokovať nebude, no dohodu napriek tomu nevylučuje.

Pre Krajcera je napätie aj v Hlase, keďže ho presadzuje minister práce Erik Tomáš. Krajcer je vraj v súčasnosti jeho poradcom. Čo sa týka šéfa NR SR, dohoda musí padnúť medzi Matúšom Šutajom Eštokom a Andrejom Dankom. Podľa informácií Pravdy je nominantom Hlasu stále minister investícií Richard Raši, keďže líder Hlasu chce ostať v rezorte vnútra. Situácia sa však môže o niekoľko týždňov zmeniť.

Šutaj Eštok chcel mať pozíciu šéfa parlamentu vyriešenú do konca roka, to sa zatiaľ nezdá byť veľmi reálne. Kým však nebude dohoda na šéfovi NR SR, cez Hlas neprejde nič – žiadna personálna voľba a nebudú sa na nich ani zúčastňovať, ak by prišli na pretras v pléne. „Aj po včerajšom rokovaní vládnej koalície a koaličnej rady, ale aj po rokovaní predsedníctva Hlasu, sme sa dohodli, že Hlas a 27 poslancov Hlasu sa nebude zúčastňovať na personálnych voľbách, ktoré NR SR odkladá už nejaký ten týždeň, pokiaľ nebude vysporiadaná a nebude uzavretá dohoda na voľbe predsedu NR SR,“ skonštatoval Šutaj Eštok v utorok na tlačovke.

Premiér Fico podľa neho na koaličnej rade deklaroval, že podporí takú dohodu na predsedovi parlamentu, ktorú uzavrú Hlas a SNS. „Budem o tom, aby sme našli dohodu na voľbe predsedu Národnej rady, komunikovať v najbližších dňoch s predsedom SNS Andrejom Dankom,“ skonštatoval predseda Hlasu.

Kľúčová je dohoda s huliakovcami

Huliak tak naberá na dôležitosti. Politológ Cirner uviedol, že situácia v koalícii je aktuálne o naťahovaní sa medzi koalíciou a huliakovcami. „Trochu je to skúška nervov a trochu je to aj politické a možno aj iné vydieranie z jednej aj druhej strany, vymedzovanie si priestoru na politickom ihrisku, ale bez dohody s huliakovcami naozaj už prichádzajú do úvahy aj iné alternatívy. Nájsť hlasy v opozícii alebo to riešiť predčasnými voľbami, rekonštrukciou vlády a podobne, možností je niekoľko,“ hovorí Cirner.

Presne stanovené časy a dni hlasovania by podľa neho pomohli koalícii skonsolidovať sa a sústrediť sa. „Bude pre nich menej namáhavé deklarovať potrebný počet hlasov napríklad dvakrát v týždni v presne vymedzených časoch ako priebežne či dokonca náhodne,“ myslí si. Tri roky sa však takto fungovať nedá. „Pochybujem, preto základným záujmom koalície musí byť dohoda s huliakovcami, teraz sa len hrá, kto čo získa a kto čo stratí,“ hovorí.

Politici však podľa neho dokážu pre uchovanie moci vymyslieť hocičo. „Dokonca aj nové ministerstvo, kde by odpratali z parlamentu všetkých huliakovcov, fantázii sa medze nekladú. Môžu dať huliakovi ministerstvo bez kresla alebo podpredsedu vlády s nejakými kompetenciami alebo mu vytvoria nový úrad. Je x možností. Ale tie menej reálne a pôsobiace teraz ako sci-fi, na ne dôjde, až keď sa to vážne zasekne a k dohode bude cesta zarúbaná, domnievam sa, že vymyslia nejaké kulantnejšie riešenie. Pokiaľ sa to nepodarí, v hre môže byť všetko možné – spomenuté aj nespomenuté,“ do­dal.