Šimkovičová berie inštitúciám milióny a presúva si ich na ministerstvo, tvrdí PS

Ministerstvo kultúry uberá peniaze na projekty a kultúru a presúva ich na samotný rezort kultúry. Na tlačovej besede to tvrdil predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka. Návrh rozpočtu ministerstva kultúry označil za principiálne zlý.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) podľa jeho slov berie peniaze projektom a inštitúciám a presúva ich na samotné ministerstvo na rôzne koncepcie, kde by o nich mal rozhodovať generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala. Šimečka je tiež toho názoru, že vedenie rezortu kultúry likviduje erbové kultúrne inštitúcie, od Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného divadla, až po Fond na podporu umenia.

„Tento rozpočet (ministerstva kultúry) na rok 2025 patrí k tým najsmutnejším, ktoré som zatiaľ videla,“ skonštatovala poslankyňa za PS Zora Jaurová, ktorá rozpočty rezortu kultúry analyzuje už dlhé roky. Poukázala na to, konsolidačné zmeny začínajú zasahovať aj do činnosti niektorých inštitúcií. „Peniaze určené na fungovanie divadiel, múzeí a galérií, či na obnovu pamiatok, sa drasticky znižujú, zatiaľ čo ministerstvo navyšuje časť rozpočtu, o ktorej priamo rozhoduje jeho aparát. Rozpočet je zároveň plný chýb a nesprávne uvedených položiek, ktoré si následne ministerstvo môže zmeniť rozpočtovým opatrením," uviedla. Príspevky kultúrnym inštitúciám sa podľa jej slov znižujú o približne 17 miliónov eur, v tomto smere spomenula napríklad tretinové zníženie pre program obnovy pamiatok Obnovme si svoj dom. Koncepčná a riadiaca kapitola ministerstva sa ale podľa Jaurovej navýšila prakticky o 100 percent, čo činí približne 19 miliónov eur.

„Napríklad položka “Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí” za neuveriteľných 1,7 milióna eur ročne je podľa tvrdenia predstaviteľov MK SR v skutočnosti výstavba múzea obrodenia, o ktorom nikto nič nevie,“ vraví Jaurová. Podotkla, že v minulosti bývali na takého koncepcie rozpočtované sumy v desaťtisícoch eur, a za touto položkou je projekt výstavby múzea vysťahovalectva, ktorý nie je ani aktuálny, keďže vláda nedávno schválila zmenu zámeru a namiesto múzea vysťahovalectva by malo vzniknúť múzeum obrodenia. Spomenula tiež projekt tradičnej kultúry na školách, ktorý by mal stáť zhruba 1,6 milióna eur. Na rokovaní výboru pre kultúru a médiá podľa nej ale zástupcovia MK SR nevedeli vysvetliť, čo konkrétne bude tento projekt znamenať. Obdobná situácia podľa nej nastala aj pri programe Kultúra na školách, ktorý by mal nahradiť kultúrne poukazy.

Rovnako boli podľa nej na výbore zástupcami ministerstva informovaní, že MK SR má novú metodiku, na základe ktorej by namiesto kultúrnych inštitúcií malo investície spravovať samotné ministerstvo. „Inými slovami, všetky investície, ktoré budú kultúrne inštitúcie robiť, bude manažovať aparát ministerstva na čele s pánom Lukášom Machalom,“ ozrejmila. To podľa nej znamená centralizáciu procesov a kultúrnym inštitúciám uberá autonómiu. Viaceré položky rozpočtu podľa nej nie sú aktuálne, Jaurová spomenula napríklad projekt mediálnej výchovy za 500-tisíc eur, ktorý sa ale podľa ministerstva realizovať nebude, napriek tomu v rozpočte naň peniaze vyčlenené sú.

„Takýto chaotický a nepresný rozpočet, ktorý si následne aparát ministerstva môže upravovať podľa seba, chce ministerka Šimkovičová schváliť v NR SR,“ poznamenala poslankyňa. Jaurová avizovala, že za daný rozpočet hlasovať nebudú, označila ho za škandalózny.

Opozičné KDH zároveň kritizuje štýl pôsobenia SNS na ministerstve kultúry. Považuje to za rozvrat kultúry. Hnutie opakuje, že sa ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nemala stať šéfkou tohto rezortu. Poukazuje na jej nekompetentnosť a pochybné rozhodnutia. V stanovisku KDH upozorňuje, že Rada Slovenského rozhlasu a televízie stále nie je funkčná, takisto, že v Slovenskom národnom divadle sedí iba poverený štatutár a súbor je v štrajkovej pohotovosti. Problémy sú podľa hnutia aj vo Fonde na podporu umenia, kde noví členovia bojkotujú zasadnutia. Pripomína aj problémy na Pamiatkovom úrade SR, kde dochádza k nezmyselnému prepúšťaniu a problémy v slovenskom múzejníctve a Slovenskej národnej galérii.