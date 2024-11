Poslanci Smeru povedali Šefčovičovi nie, Fico za neho loboval. Korčok: Jeden z najväčších bizárov

Poslanci EP v stredu v Štrasburgu schválili novú Európsku komisiu (EK) predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Za jej schválenie hlasovalo 370 europoslancov, proti bolo 282 a zdržalo sa 36, potrebný bol nadpolovičný počet odovzdaných hlasov. Novú EK je na roky 2024 – 2029 a nastúpiť by mala od 1. decembra.

Eurokomisár Šefčovič: Musíme hľadať rozumný spôsob ako mať vyvážené obchodné vzťahy Video

Za hlasovali aj Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Ľudovít Ódor, Michal Wiezik a Lucia Yar (všetci Obnovme Európu/PS). Podporu novej EK vyjadrili aj Miriam Lexmann (Európska ľudová strana/KDH) a Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas). Proti boli Monika Beňová, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová (všetci nezaradení/Smer), Milan Uhrík (Európa suverénnych národov/Republika) a Milan Mazurek (nezaradený/Re­publika).

Šefčovič o procese vypočúvania vo výboroch Európskeho parlamentu Video

Europoslanci za Smer už v utorok avizovali, že budú hlasovať proti novej eurokomisii. Dôvodom bolo, že „je pokračovaním politiky, ktorá za posledných päť rokov zlyhala na plnej čiare“.

Šefčoviča na významný európsky post nominovala práve vláda Roberta Fica, ktorého súčasťou je okrem Smeru aj Hlas a SNS. Fico ešte v októbri uviedol, že podľa neho je Šefčovič človek s vynikajúcimi skúsenosťami, a preto mu ponúkli jedno z najdôležitejších portfólií, a to portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Fico takisto obvinil poslancov PS, že „chodia po europarlamente a nahovárajú každého jedného vrátane predsedníčky, že vyberieme potom Ivana Korčoka? Urobíme ho komisárom? Alebo ako si to predstavuje opozícia? Bez toho, aby som to komentoval, vyzývam predstaviteľov PS, aby prestali pripravovať Šefčovičovi peklo len preto, lebo je to človek, ktorý dostal vynikajúce portfólio a je to človek, ktorého schválila vláda ako kandidáta do Európskej komisie,“ uzavrel Fico.

Čítajte viac Šefčovič: Európa si musí zvykať na politiku ostrých lakťov

V apríli zase Fico Ševčoviča označil za „absolútne fundovaného a medzinárodne uznávaného človeka“. „Šefčoviča požiadajú o spoluprácu vždy vtedy, keď sú ťažké testy, akým bol napríklad brexit,“ vyhlásil a dodal, že „sa dá predpokladať, že jeho postavenie v Európskej komisii je tak silné, že pokiaľ by pokračoval ďalej, tak dostane pozíciu, ktorú by nezískal nikto iný zo Slovenska," uzavrel Fico.

„To, čo práve predviedli europoslanci za Smer pri hlasovaní o Komisii, je jeden z najväčších politických bizárov, aké som kedy videl,“ uviedol k nulovej podpore pre Šefšoviča od smerákov pri stredajšom hlasovaní Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. „Tak strašne nenávidia EÚ, že sú ochotní ísť proti kandidátovi, ktorého sami navrhli,“ dodal.

Podľa jeho slov Šefčoviča podporili všetci poslanci za PS. „Tí poslanci, ktorí údajne mali slovenskému kandidátovi škodiť, ho nakoniec jednoznačne podporili, lebo si uvedomujú svoju zodpovednosť k EÚ aj k vlastnej krajine,“ uviedol na sociálnej sieti s tým, že staronovému eurokomisárovi želá veľa úspechov.

Europoslankyňa Ľubica Karvašová z PS v reakcii na hlasovanie zdôraznila, že koalícia Roberta Fica klamala o procese výberu novej komisie. “Celé týždne klamali, že niekto z opozície chystá Šefčovičovi peklo, až mu napokon sami bodli dýku do chrbta. A oslabením jeho pozície poškodili slovenské záujmy,” uviedla europoslankyňa, ktorá sa zúčastnila híringu slovenského eurokomisára.