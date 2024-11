Opozícia znovu podala návrh na odvolanie Šutaja Eštoka: Minister zutekal z boja

„O jeho zlyhaniach sme mali hovoriť už včera, minister však zutekal z boja,“ uviedol predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci v reakcii na to, že mimoriadnu schôdzu parlamentu zameranú na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra preložili poslanci koalície na 4. februára 2025. Návrh z dielne koaličných strán Smer, Hlas a SNS v utorok podporilo 76 prítomných poslancov. O zvolanie mimoriadnej schôdze žiadalo 47 opozičných zákonodarcov. Šutaj Eštok totiž podľa nich nezvláda riadiť a manažovať svoj rezort.

„Nič absurdnejšie ako vyčítanie opozícii, že sme si sami neskrátili rozpravu, som dávno nepočul. Koalícia nedokázala zhromaždiť dosť poslancov. Schôdzu sme síce otvorili, no už sa im nepodarilo skrátiť nám čas (rozpravy na 12 hodín, poz. SITA). Minister Šutaj Eštok mal možnosť zostať a obhájiť sa, no radšej to kolegami nechal odsunúť na február,” zdôraznil Dubéci s tým, že ak schôdzu tentokrát neotvoria vôbec, opozícia bude návrh podávať opakovane. Dôvody podania návrhu sú rovnaké, dokonca sa ešte prehĺbili, zdôraznila poslankyňa Zuzana Števulová (PS). „O jeho zásadných zlyhaniach sme chceli hovoriť pokojne, aj do noci, v rozprave. Namiesto toho, aby minister svoje kroky a nečinnosť vysvetľoval, odišiel. Vie totiž, že systémové problémy v polícii úplne ignoroval a nesie zodpovednosť za to, čo sa stalo v Košiciach,“ uviedla.

Koalícia podľa SaS ukázala, že má strach. SaS súčasne zvažuje aj podanie na Ústavný súd SR. Ako strana vysvetlila, rokovací poriadok hovorí o tom, že schôdza o vyslovení nedôvery sa má konať do siedmich dní. „Odsunutie o dva mesiace porušuje práva opozície a ide o hrubé porušenie demokratických princípov,“ zdôraznili liberáli. Podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) je vládna koalícia v erózii. „Sľubovali vládu pokoja, stability a odborníkov, no vidíme chaos, hádky a nekompetentné riešenia, ktoré ani nevedia obhájiť,“ vyhlásil Krúpa a doplnil, že chceli na schôdzi o odvolávaní ministra vnútra diskutovať o jeho zlyhaniach, ktoré sa naakumulovali v priebehu roka. „No koalícia nebola schopná zabezpečiť ani dostatok poslancov, a keď ich nakoniec zozbierali, radšej hlasovanie odložili – nie o týždeň, ale až na budúci rok. To je absolútne neštandardné,“ myslí si poslanec.