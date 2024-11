Kažimírova partnerka si kúpila za 1,5 milióna eur vilu vo Francúzsku, peniaze prišli cez Cyprus od Brhela. Späť ich nežiadal

Denníku N sa podarilo získať z Cypru obchodné dokumenty, ktoré dokazujú podozrivé prevody peňazí medzi Slovenskom a schránkovou firmou na Cypre. Schránka s väzbami na bývalého ministra financií z čias jednofarebnej vlády Smeru Petra Kažimíra najprv dostala dva milióny eur od oligarchu a podnikateľa blízkeho Smeru Jozefa Brhela, aby následne poslala 1,5 milióna eur Kažimírovej partnerke Kataríne Koreckej. Tá potom kúpila lukratívnu vilu s bazénom na Azúrovom pobreží, pričom podľa dokumentov peniaze nikdy vrátiť nemusela.

Dialo sa to v čase korupčnej kauzy dnes známej ako Mýtnik. Kažimír je dlhoročným známym Brhela. K celej podozrivej transakcii došlo pred viac ako desiatimi rokmi, keď bol Kažimír financmajstrom a Brhel v tomto období profitoval zo štátnych zákaziek. Vďaka vládam Smeru jeho firmy v rokoch 2006 až 2010 a 2012 až 2015 podľa zistení reportérov časopisu týždeň získali štátne zákazky za minimálne 271 miliónov eur.

Za čo presne Brhel v júli 2013 previedol peniaze Koreckej a prečo nežiadal ich vrátanie známe nie je. „Dlh 1,5 milióna eur Koreckej škrtli a dodnes má vilu v malebnom meste Vence na francúzskej Riviére pár kilometrov od Nice,“ uvádza Denník N s tým, že na prípade spolupracuje s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK) a medzinárodnou organizáciou OCCRP.

K celej transakcii došlo cez schránkovú firmu Tyree Trading Limited. Práve od nej pritieklo 1,5 milióna eur do firmy Merey de Taude, v ktorej figuruje Kažimírova partnerka Korecká so svojím otcom. Krátko po transakcii 1,5 milióna eur táto firma nadobudla vilu vo Francúzsku.

„Na začiatku prišli do schémy peniaze z Brhelovej cyperskej firmy Beside Investments Limited. Dva milióny Brhel zaslal ako pôžičku. A to isté urobili aj v prípade 1,5 milióna pre Kažimírovu partnerku. Takisto podpísali zmluvu, že ide o pôžičku, no tentokrát sa rola Tyree Trading vymenila – už nebola tá, čo si požičiava od Brhela, ale tá, ktorá poskytuje peniaze – a to Kažimírovej partnerke. Peniaze jej prišli 11 dní po tom, čo finančná správa uzavrela prvú zmluvu s Allexisom. Kažimírova partnerka po obdržaní 1,5 milióna eur na firemný účet v januári 2014 celú sumu obratom poukázala francúzskemu notárovi s poznámkou, že je to na nákup nehnuteľnosti,“ opísal Denník N celú transakciu.

Informácie o kúpe vily boli medializované už v októbri tohto roka. Guvernér NBS celú transakciu odmietol vysvetliť a zverejnenie informácií označil za „propagandistickú žumpu“. Podozrivú kúpu teraz Kažimír teraz komentoval slovami, že „nebol som a nie som vlastníkom alebo spoluvlastníkom firiem, na ktoré sa pýtate. Nebol som a nie som konečným užívateľom výhod týchto spoločností a nemám ani žiadnu vedomosť o transakciách medzi nimi“.

Séria prevodov medzi Slovenskom a Cyprom sa diala v čase, ku ktorému sa viaže aj korupčná kauza Mýtnik. Proces v celej kauze sa začal v októbri v roku 2022 a obžalobe v ňom čelí šesť osôb, okrem Brhela seniora aj jeho syn, bývalý štátny tajomník ministerstva financií a v súčasnosti šéf predstavenstva štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Radko Kuruc, podnikateľ Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka. V prípade figurujú tiež bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sa priznali a spolupracujú s políciou. Ide o takzvaných kajúcnikov. Kažimír v celej kauze figuruje ako svedok a na súde už aj vypovedal.

Kažimír však čelí obžalobe pre trestný čin podplácania. Bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu na prelome rokov 2017 až 2018 mal ako minister financií poskytnúť úplatok 48-tisíc eur za zabezpečenie prednostného vyplatenia vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše troch miliónov eur.

Kauza predražených tendrov na Finančnej správe mala štátu spôsobiť škodu vyčíslenú na viac ako 45 miliónov eur. Práve Brhela starší podľa obžaloby pomocou úplatkov profitoval z predražených IT zákaziek na finančnej správe. Tú mal na starosti v inkriminovanom čase práve Kažimír ako minister financií za Smer.

Asi najviac pozornosti v procese priťahuje Jozef Brhel starší, ktorého zadržali a obvinili z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a z prijímania úplatku začiatkom februára 2021. Spoločne so Suchobom, ako organizovaná skupina, mal manipulovať tendre na Finančnej správe tak, aby ich zákazky získala firma Allexis či ďalšie dopredu vybraté spoločnosti.