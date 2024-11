Žilinka by mohol mať po 4 rokoch nárok na výsluhový dôchodok, poslanci novelu zákona o prokurátoroch posunuli do druhého čítania

Podmienky získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov by sa mohli upraviť. Vyplýva to z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň by mohol získať po štyroch rokoch funkčného obdobia.