Fico podáva trestné oznámenie: Podvodníci z parlamentu okradli štát pri výstavbe závodu Volvo o zhruba 50 miliónov eur

Sulík sa pochválil, ako vybavil Volvo Video Archívne video.

„Máme do činenia s podvodníkmi non-plus-ultra. To boli podvodníci, ktorí došli, nasľubovali hory a doly a potom utiekli. Neurobili sa riadne výskumy a prieskumy. To znamená, že niekto klamal Slovenskú republiku a investora,“ povedal predseda vlády Fico, podľa ktorého predchádzajúci manažment zatajil znalecké posudky o vysokej spodnej vody.

Premiér je presvedčený, že ide o spáchanie závažného trestného činu. „Podvodníci minuli o 50 miliónov eur viac, ako bolo pôvodne plánované. Podvodníci sedia v parlamente, vykrikujú. O všetkom vedeli, ale klamali celý štát. My to nebudeme tolerovať,“ zdôraznil Fico s tým, že keby sa písal rok 2020, tak by niektorým politikom dnes prepadové jednotky v ranných hodinách vykopávali dvere.

Tréningové centrum Volva v Košiciach je už otvorené Video Archívne video.

Manažment výstavby priemyselného parku Valaliky dosadený bývalými vládami podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej doslova „bačoval“ na tomto projekte. „Zmluvy, ktoré podpísal štát počas bývalých vlád, boli jednoznačne výhodné len pre budúceho investora. Nebol zvládnutý manažment výstavby tohto priemyselného parku,“ konštatovala Saková, ktorá sa poďakovala budúcemu investorovi, spoločnosti Volvo, za trpezlivosť.