Solák končí ako šéf polície a smeruje do civilu, tvrdí Holečková. Vystrieda ho šéf inšpekcie?

Tvrdí to nezaradená poslankyňa Martina Holečková. „Podľa mojich informácií by mal policajný prezident Solák skončiť na svojom poste a podať si žiadosť na odchod do civilu. Novým policajným prezidentom by sa mal stať Branislav Zurian, terajší šéf policajnej inšpekcie a priamy účastník vojny v polícii, ktorý sa pred svojim zadržaním ukrýval napríklad aj v Bielorusku,“ tvrdí.

Šéf polície Solák o incident pred Pellegriniho domom: Šesťročného chlapca nemožno trestne stíhať Video

Solák čelil kritike najmä zo strany opozície po novembrových prípadoch policjanej brutality, pri ktorých zomreli traja ľudia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a aj Solák v reakcii na medializované prípady ohlásili pilotný projekt telových kamier pre policajtov v Bratislave a Košiciach. Začať sa má v decembri.

„Našou snahou je aj v rámci pilotu dostať čo najväčší počet kamier do ulíc na telá policajtov," priblížil policajný prezident. V tejto súvislosti avizoval aj úpravu interných predpisov, ktoré vyšpecifikujú ako a za akých okolností budú policajti tieto kamery používať.

„Kamera v prvom rade dokumentuje správanie a postup policajta pri riešení policajného zákroku. Zároveň slúži policajtovi aj na jeho ochranu, aby jeho tvrdenie mohlo byť doložené zvukovým a obrazovým záznamom,“ doplnil Solák.

Policajný šéf Solák o kauze policajnej brutality Video

Ide o jedno z opatrení po medializovanom incidente v Košiciach, keď mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol.

Polícia podľa Soláka zároveň pristupuje k analýze všetkých prípadov za posledné roky, keď prišlo k úmrtiu alebo ublíženiu na zdraví. „Chceli by sme sa dopracovať k analýze toho, čo týmto konaniam u policajtov predchádzalo,“ do­dal.

Rodinkárstvo u Soláka?

Mimoparlamentná strana Demokrati obvinila minulý týždeň Soláka z rodinkárstva. Na riadiace funkcie v Policajnom zbore mali byť menovaní jeho rodinní príslušníci. Solákova manželka podľa predstaviteľov strany zároveň pracuje na Ministerstve vnútra SR. Polícia uviedla, že vyjadrenia o Solákovej manželke sa nezakladajú na pravde a nominácie na riadiace pozície v zbore sú v súlade so zákonom.

„Na Zemplíne mala službu vyšetrovateľka – manželka riaditeľa poriadkovej polície. Istý muž sa v tom čase zabarikádoval v sklade so zbraňou a namiesto pokynu na rýchly zásah prišiel pokyn, aby policajti počkali, kým skončí služba pani manželke. Hodiny a hodiny bol muž na mieste a policajti strážili celú noc objekt len preto, aby sa ráno služby vymenili a prišli iní policajti. Padol výstrel, našťastie sa nikomu nič nestalo, no týmto priamym pokynom ‚čakať‘ sa situácia extrémne vyhrotila,“ vyhlásil podpredseda strany Juraj Šeliga.

Polícia tvrdí, že v súvislosti s prípadom z augusta tohto roka nariadilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach kontrolu, na základe ktorej zistilo pochybenia a vyvodilo dôsledky.

Čítajte viac Soláka by mal podľa Šeligu nahradiť Zurian. Policajný zbor to označil za hoax

Šeliga zároveň upozornil, že policajným funkcionárom v Humennom je švagor policajného prezidenta Soláka. Jeho druhý švagor má podľa neho zároveň pracovať na „vysokej pozícii“ v Národnej protidrogovej jednotke.

Policajné prezídium sa bráni, že zákon zakazuje iba pôsobenie blízkych osôb na pozíciách, ktoré sú v hierarchii priamo pod sebou. „Okresných riaditeľov do funkcie ustanovuje krajský riaditeľ Policajného zboru,“ argumentuje prezídium.