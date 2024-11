Kríza a chaos v koalícii: Danko sa obul do Migaľa, ten jeho „nezmysly“ odmieta. Puci: V Hlase sme pripravení na všetko

„Ak chcete písať, že sme nemali poslancov... prosím vás, to nie je žiadny problém. 76 je tu kedykoľvek, je to len otázka techniky,“ povedal líder SNS Andrej Danko. Za tým, že krehká väčšina funguje, si stojí. V stredu však nenastala ani technická chyba, nešlo o omyl a nikoho nezdržala ani dopravná situácia. Hlas aj SNS však majú každý svoju „verziu príbehu“. Faktom však je, že koalícia nemohla hlasovať o vládnom návrhu ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (SNS). Tento raz sa vzbúril poslanec Hlasu Samuel Migaľ. Aj keď mala koalícia o všetkom dopredu vedieť, Danko obvinil Migaľa z porušenia koaličnej zmluvy a z toho, že chcel pozmeňovákmi zabezpečiť výhody svojim blízkym.

Migaľ bude rokovať aj s ministrom Dušanom Keketim. Migaľovi mal dohovárať aj stranícky šéf Matúš Šutaj Eštok. Žiadny mimoriadny klub sa však kvôli poslancovi nekonal, keďže koalícia o jeho postupe vedela vopred.

Ani omyl, ani technická chyba

Migaľ sa v stredu večer počas hlasovania o vládnom návrhu zákona o športe neprezentoval a zablokoval Národnú radu SR (NR SR). Aj v utorok tak parlament nebol uznášaniaschopný. „Mňa to mrzí, že k takejto situácii došlo, ale ja som vopred upozorňoval, aký je môj názor na toto hlasovanie,“ povedal poslanec po hlasovaní, ktoré museli predčasne ukončiť a presunúť na druhý deň. Dôvodom jeho malej vzbury boli jeho odmietnuté pripomienky.

Chcel byť prítomný pri kreovaní zákonov o športe, no SNS to neakceptovala. „Som ochotný rokovať o návrhu, nechcem blokovať parlament. Buď budeme rokovať, alebo sa budeme správať ako malé deti,“ dodal s tým, že SNS od začiatku odmietala zmeny v zákone o športe, ktoré navrhoval. Podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho to bol „s úsmevom na tvári“ len jeden nedoriešený problém. V prvom hlasovaní však okrem Migaľa a trojice poslancov okolo Rudolfa Huliaka neprezentovala Paula Puškárová a nehlasovala ani Zdenka Mačicová (obe Hlas). V prípade dvoch poslankýň však malo ísť len o omyl. Vo štvrtok zastupujúci predseda NR SR Peter Žiga nakoniec oznámil, že koaličné strany sa dohodli, že hlasovanie o dvoch zákonoch ministra Keketiho odsúvajú o týždeň – na 5. decembra.

V kuloároch sa hovorilo o tom, že si mal Hlas na mimoriadnom zasadnutí klubu kvôli hlasovaniu Migaľa predvolať na koberček. Podľa informácií Pravdy sa však nič také nekonalo a išlo o štandardné zasadnutie klubu. „My sme mali klub už pred hlasovaním o piatej. Pán Migaľ nám oznámil, že nie je s návrhom spokojný, keďže chcel byť pri jeho tvorbe. Mal pozmeňovák, ktorý nepodal, lebo sa nedohodol s predkladateľom a hlasovania sa preto nezúčastnil,“ vysvetľoval vo štvrtok Puci. „Vedelo sa o tom, nebolo to prekvapenie ako boli iné prekvapenia,“ hovoril. Teraz je podľa neho všetko o dohode medzi Migaľom a predkladateľom, teda ministrom Keketim, či sa dohodnú, alebo nie. „Momentálne prebiehajú intenzívne rokovania na obidvoch stranách. Uvidíme, ako to všetko dopadne,“ uviedol šéf poslaneckého klubu Hlasu Puci.

SNS o tom podľa neho vedela od začiatku. „Aj Andrej Danko prišiel za nami s tým, že eviduje takúto požiadavku, ale nechcel ju odsúhlasiť,“ povedal Puci. Líder SNS však vo štvrtok podvečer na tlačovke povedal, že bol šokovaný. „Nečakali sme, že to urobí,“ hovoril. „Možno mu ušiel legislatívny proces, lebo v tom čase sa dial futbal, keď sa rokovalo o tomto zákone. Spôsobil si to aj sám, pretože keby sa postavil počas druhého čítania v utorok večer, tak by možno aj tá debata bola iná,“ hovoril Danko a odvolal sa na dohodu z koaličnej rady, na to, že ide o vládny návrh, ktorý prešiel celým legislatívnym procesom. Migaľ otázku Pravdy, prečo konal inak napriek dohode z koaličnej rady, nekomentoval.

Ostatné hlasovania prebiehali podľa Puciho bez problémov. Poslanci dnes schválili napríklad výnimky z transakčnej dane, ale aj stavebný zákon, zákon o kybernetickej bezpečnosti a do druhého čítania prešiel aj Migaľov návrh o príspevku 50-tisíc pre rodiny policajtov, vojakov či hasičov, ktorí zomrel počas služby.

Danko verzus Migaľ

Migaľove pozmeňujúce návrhy fyzicky nikto nevidel, keďže ich nepodal. Poslanec však načrtol, o čom boli. K dvojici športových zákonov mal viacero výhrad. Prekáža mu, ako je v zákone o športe vyriešené kreovanie rozhodcovských orgánov v rámci olympijského výboru. „Pripravil som aj so svojím asistentom, ktorého považujem za experta na športové právo, pozmeňujúci návrh na kreovanie orgánov, ktoré budú rozhodovať spory v športe. Štát by tak mohol odbremeniť súdy,“ vysvetľoval poslanec Hlasu.

V zákone o Fonde na podporu športu zasa navrhuje, aby peniaze išli aj profesionálnym športovcom jednotlivcom, nielen zväzom. Líder SNS sa pred kamery postavil spolu s ministrom cestovného ruchu a športu vo štvrtok poobede a opísal vlastnú verziu toho, čo sa vlastne stalo. Migaľove kroky, ktorými zablokoval športové zákony označil za „veľkú odvahu“. Podľa Danka boli zákony v procese pripomienkované všetkými športovými hnutiami, zväzmi aj výbormi a nezachytil žiadnu námietku. Ohrozených je podľa neho kvôli Migaľovi 60 miliónov eur. „Ak pán Migaľ chce, aby starostovia a primátori, a to aj za Hlas, budúci rok nedostali tieto peniaze, je na najlepšej ceste,“ povedal.

„Bude osobne zodpovedný za to, že sa nedostanú peniaze do infraštruktúrnych projektov,“ hovoril na tlačovke. „Migaľ zablokoval schôdzu a hrubo porušil koaličnú zmluvu,“ uviedol Danko a vyjadril sa aj k pozmeňujúcim návrhom poslanca Hlasu. Podľa neho bola jednou z pripomienok aj podpora neregistrovaných športov vrátane Hobby Horsingu, ktorému sa venuje aj Migaľova dcéra. Druhou pripomienkou má byť to, aby sa prostredníctvom Fondu na podporu športu podporili aj niektoré občianske združenia, ktoré podľa Danka „zrátate na rukách“ a vo všetkých figuruje Migaľov poslanecký asistent.

„Oficiálne nepodal pán Migaľ nič. Neoficiálne poslal nášmu právnikovi návrh, ktorý je spoločensky nebezpečný v tom, že tam boli obsiahnuté požiadavky na financovanie z fondu v objemoch na určité občianske združenia a upozornili sme ho na to,“ povedal Danko. Okrem toho Dankovi prekážalo aj to, že Migaľ upozornil aj opozíciu, ktorá vytiahla kartičky a rovnako ako huliakovci sa neprezentovala. Danko vyzval Migaľa na seriózny dialóg a na to, aby doručil svoje pozmeňujúce návrhy aj na ministerstvo cestovného ruchu a športu. Budúci týždeň majú medzi Migaľom, Keketim a športovými zväzmi prebehnúť rokovania, aby im poslanec vysvetlil svoje pripomienky. „Predstavitelia športových zväzov sú zhrození,“ tvrdí Danko.

Migaľ k odloženiu športových zákonov od SNS dodal, že „na nezmysly pána Danka reagovať nebudem“. „Ak si pán Danko nevšimol semafor, tak nie je prekvapenie, že si nevšimol ani moje pripomienky k zákonu,“ dodal poslanec s tým, že jeho cieľom je, aby peniaze na šport „neskončili v betóne“, ale mohli z nich ťažiť aj športovci.

Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku je možné konštatovať, že NR SR je paralyzovaná spormi, konfliktami a chaosom. „Je potrebné spriechodniť NR SR. Ak to vládna väčšina nevie a nedokáže, budeme za to, aby sme o tom mali širšiu diskusiu,“ povedal. „Vládna koalícia to absolútne nezvláda. Učitelia štrajkujú, policajti odchádzajú, je tu absolútny chaos,“ hovorí predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš. „Možno sa to bude opakovať častejšie, ale táto vláda nevládze,“ dodal líder KDH Milan Majerský.

Bude veľká koaličná rada?

Aj toto hlasovanie odzrkadľuje, aké je fungovanie krehkej väčšiny zložité. V koalícii ostávajú nevyriešené aj mnohé ďalšie témy. Neexistuje dohoda na obsadení postu šéfa NR SR, čo je dôvodom, prečo koaličný Hlas blokuje aj ďalšie personálne voľby, ktoré koalícia automaticky zaradila až na záver aktuálnej schôdze. STVR tak ostane bez vedenia, ale aj bez Rady STVR viac ako pol roka.

Hlas by tak mohol využívať krehkú 76-ku aj na to, aby presadil svoje napríklad pri voľbe šéfa NR SR a urýchlili ju. Šutaj Eštok chcel mať tento problém vyriešený do konca roka. „To je niečo iné, lebo personálne voľby sa podmienili voľbou predsedu NR SR,“ hovorí Puci. „Všetko je o rokovaniach, ktoré momentálne intenzívne prebiehajú. Pán predseda sa má stretnúť aj s pánom Dankom. Myslím si, že bude zvolaná aj veľká koaličná rada kvôli tomu, aby si tieto veci prešli tam a uvidíme, čo sa dohodne do budúceho týždňa,“ uviedol Puci.

Danka síce Migaľov spôsob šokoval, no ocenil prístup Šutaja Eštoka, vzťahy medzi Hlasom a SNS sa podľa neho nezhoršia. „Urobil pre to všetko,“ uviedol s tým, že líder Hlasu mal Migaľovi dohovárať. „Úprimne som videl, že je zúfalý z Migaľa,“ komentoval predseda SNS a verí, že v prípade poslanca Hlasu nešlo o zlý zámer, ale o chýbajúce politické skúsenosti. „Toto poslanec pri rozbehnutom vlaku hlasovania urobiť nemôže. Užil si slávu, že je rozhodujúci poslanec. V podstate soituáciu hrubo využil a verím, že to koalícia už nezažije,“ dodal Danko.

Fico niekoľkokrát zopakoval, že pokiaľ prechádzajú vládne zákony, koalícia funguje. Prvýkrát sa však stalo, že koalíciou neprešiel vlády návrh, ktorý je jednou z vlajkových lodí lídra SNS. „Pokiaľ budú prechádzať vládne zákony, tak vláda má šancu na prežitie. Ak neprechádzajú návrhy zákonov, s ktorými prichádzajú poslanci bez predchádzajúcej dohody v poslaneckých kluboch, tam ešte problém nevidím. O páde vlády však môže rozhodnúť jednoduchá ľudská ješitnosť. Ak zvíťazí, môže vláda padnúť, hoci na to z pohľadu vládnych poslancov nemusí byť racionálny dôvod,“ myslí si politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Po Migaľovom štrajku to podľa politológa vyzerá tak, že koaličné divadlo vstupuje do ďalšej fázy. „Začínajú sa ozývať aj iní poslanci, veď nebudú predsa len ticho sedieť na stoličkách a poslušne stláčať hlasovacieho gombíky. Predpokladá, že nie je druhý ani posledný poslanec, ktorý dal alebo ešte len dá o sebe vedieť,“ hovorí Štefančík.

Pri dobrej komunikácii a disciplíne sa podľa Štefančík so 76 poslancami fungovať dá. „Ale poslanci by sa nemali naháňať, kto si kúpi voliča, ale zaoberať sa len vecami, ktoré si spoločne dali do programového vyhlásenia vlády a za ktoré poslanci vládnej koalície hlasovali. Ak budú presadzovať svoje ideologické alebo partikulárne záujmy, tam spravidla narazia na odpor ak nie celej koaličnej strany, tak aspoň jedného dvoch poslancov,“ hovorí Štefančík. „Vládna koalícia musí nájsť mechanizmus, ako sa budú jednotlivé návrhy zákonov schvaľovať, aby sa poslanci koalície nepredbiehali v tom, ako návrhy zákonov vylepšiť, a to aj napriek tomu, že si to predkladateľ neželá,“ uviedol.

Reči o predčasných voľbách neutáchajú

Nad koalíciou však visí aj osud trojice huliakovcov a čoraz častejšie sa skloňujú aj predčasné voľby. Danko sa neplánuje rozprávať s poslancami okolo Huliaka o tom, ako by sa mohli vrátiť k vládnej koalícii. „Máme naozaj veľa práce, neriešime týchto troch poslancov, 76 poslancov dokáže hlasovať, keď sa neobjaví niečo špekulatívne ako včera,“ povedal. Huliak žiada pre svoju stranu Národná koalícia jeden rezort a je pripravený rokovať aj o ďalších podmienkach, no do SNS sa odmieta vrátiť, čo je jedinou podmienkou koalície na rokovania s trojicou poslancov.

Poslanec Smeru Tibor Gašpar skonštatoval, že to nie je dobrá situácia a ani „dobrá vizitka pre vládnu koalíciu“. „Toto sa musí v nejakom okamihu skončiť, lebo podobne, ako sa dnes zachoval pán Migaľ, by mohli prísť aj ďalší jednotlivci a využívať situáciu,“ poznamenal Gašpar reagujúc aj na to, že od utorka už stroskotalo päť hlasovaní.

„Smer chce pôsobiť ako stabilná súčasť koalície. Vedieme rokovnia aj na úrovni pána Huliaka a jeho dvoch kolegov. Je to problém, ktorý buď vyriešime, alebo prídeme k predčasným voľbám,“ uviedol. Predseda klubu strany Hlas Puci na margo predčasných volieb uviedol, že premiér a šéf Smeru Robert Fico spomenul predčasné voľby ako možnosť, no v Hlase o nich neuvažujú.

„Je predsedom vlády a najsilnejšej koaličnej strany. On si tú vládu vyskladal, ak uzná za vhodné, že je potrebné ísť do predčasných volieb tak asi tie predčasné voľby bude vyvolávať on. My o predčasných voľbách v strane nehovorím,“ hovorí poslanec. Podľa Puciho je však možné so 76 poslancami pokojne aj tri roky. „Keď nebudú ďalšie problémy,“ povedal s úsmevom. Pokiaľ ich v sále nebude 76, hlasovať sa nebude. Podobnú nečakanú situáciu zažili, keď bol práceneschopný Ján Blcháč (Hlas). „Keď nás bude len 75, tak sa nebude hlasovať. Je to logické, tam nevidím problém. Stále prebieha komunikácia aj s pánom Huliakom a jeho dvoma kolegami. Uvidíme ako to dopadne a keď sa veci dohodnú, tak budeme 79 ako sme boli na začiatku,“ dodal Puci.

Podľa politológa Štefančíka je šanca na predčasné voľby 50 na 50. „Na predčasné voľby je potrebná ústavná väčšina, ani tá sa však nemusí nájsť. Predstavitelia malých strán, dokonca ani tých opozičných, sa do nových volieb hrnúť nemusia, niektorým môžu chýbať peniaze na volebnú kampaň, iné si ešte vychutnajú postupný úpadok popularity Smer, iné sa budú obávať opätovného zvolenia do parlamentu. A stále je tu možnosť, že tu budeme svedkami dlhodobého trápenia sa, ako to bolo za vlády Eduarda Hegera,“ skonštatoval na margo predčasných volieb.