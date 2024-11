V Bratislave otvorili vianočné trhy. Pozrite si ceny punču, cigánskej pečienky a iných dobrôt

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Vianočné trhy v Bratislave Video Zdroj: mReportér: František Ferenčák

Vianočné trhy v Bratislave začali 21. novembra a potrvajú až do 6. januára 2025. Nachádzajú sa na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí. Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo stánkov s tradičnými jedlami, remeselnými výrobkami a vianočnými pochúťkami, ktoré dotvárajú jedinečnú adventnú atmosféru. Tradičná cigánska pečienka sa napríklad predáva v závislosti od stánku za približne osem eur, varený punč stojí tento rok od 3,50 eura a viac. Lokša, ktorá na vianočných trhoch nesmie chýbať, sa predávala zhruba za štyri eurá v závislosti od náplne. Ceny ďalších dobrôt sú zachytené na videu.

Vysoké Tatry Video Zdroj: mReportérka: Ľubomíra Šeroňová

Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím na Slovensku a v celom Karpatskom oblúku, pričom ich najvyšší vrchol, Gerlachovský štít, dosahuje výšku 2 655 metrov. Táto oblasť je známa krásnou alpskou prírodou, hlbokými dolinami, horskými plesami a unikátnou flórou a faunou, vrátane svišťov a kamzíkov. Vysoké Tatry sú obľúbenou destináciou pre turistov. Mnohí sem prichádzajú na pešiu turistiku, lyžovanie či horolezectvo. Krásne zábery z túry nám poslala naša mReportérka Ľubka. Na nej prechádzala týmito miestami :Tatranské Matliare – chata pri Zelenom plese – Veľká Svišťovka – Skalnaté pleso – Tatranské Matliare. Na jednej strane ľad a mráz , zľadovatelé chodníky a na druhej strane krásne slnečno.

Festival indických chutí na Liptove Video Zdroj: mReportér: Marián Hrnčiar

Festival indických chutí, ktorý sa koná na Liptove od 15. novembra do 1. decembra 2024 v reštaurácii Safran v Demänovej, ponúka nezabudnuteľný zážitok plný exotických jedál a farieb. Tento rok je festival tematicky ladený v štýle Bollywoodu a návštevníci si môžu vychutnať až 72 rôznych jedál, vrátane polievok, predjedál, hlavných chodov a dezertov. Súčasťou podujatia sú aj špeciálne akcie, ako „Happy Hour“ a možnosť využitia vstupenky „All you can eat“. Festival vás vtiahne do atmosféry Indie s autentickými koreninami, vegetariánskymi možnosťami a rôznorodým pečivom. Je to jedinečné spojenie chutí, kultúry a zážitkov, ktoré sa zapíše do pamäti všetkým milovníkom exotiky a dobrého jedla.

