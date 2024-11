Majerský v Ide o pravdu: KDH chce mať 10 %, nech nás nemožno obísť. S dnešnou koalíciou nechceme vládnuť

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Milana Majerského v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Sme svedkami prebiehajúcej vládnej krízy. Podľa mňa bude pribúdať ľudí, ktorí si budú chcieť presadiť svoje. Vláda nemôže čakať, že budeme zaskakovať za nich, povedal šéf KDH.

KDH podľa Majerského chce dať dohromady konzervatívne hlasy. Bola by škoda, keby hlasy konzervatívcov prepadli, bolo by treba osloviť menšie zoskupenia, ktoré sa chcú podieľať na moci. Podľa neho sa to netýka súčasnej koalície, odmietol „naskakovať na ponuky“ či hlasy, ktoré šíria, že by mohlo KDH v súčasnej koalícii nahradiť SNS. Povedali sme to už po voľbách, že sú tam červené čiary, ktoré túto spoluprácu vylučujú, uviedol Majerský.

Chcel by doviesť stranu k méte aspoň 10 percent, aby nebolo možné KDH po ďalších voľbách vynechať pri tvorbe akejkoľvek koalície.

