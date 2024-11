Viac ako polovica dohôd na odstrel medveďov je pravdepodobne nezákonná, tvrdia ochranári

Iniciatíva My sme les analyzovala 145 dohôd medzi Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a poľovnými združeniami na odstrel medveďa hnedého.

Výsledky analýzy odhalili, že viac než 90 z nich, čo predstavuje 62 percent, sú pravdepodobne v rozpore so zákonom.

„Zistili sme, že až 90 dohôd, ktoré štátni ochranári uzatvorili v roku 2024, vykazuje závažné nedostatky, ktoré by okrem iného mohli viesť aj k ich neplatnosti. V tejto súvislosti preto upozorňujeme, že prípadný odstrel medveďov vykonaný na základe dohôd uzatvorených v rozpore so zákonom môže mať trestnoprávne následky aj pre vykonávateľov dohody, ktorými sú poľovnícke združenia“, uviedol Marián Hletko z iniciatívy My sme les.

ŠOP SR uzatvorila od začiatku roka 2024 až 145 dohôd s cieľom umožniť lov medveďov poľovným združeniam, čo podľa iniciatívy obchádza zákonný postup povoľovania výnimky z ochrany chránených živočíchov stanovený európskou legislatívou.

Problémy sa tiež týkajú dohôd uzatvorených v kompetenčných územiach Správ národných parkov, kde ŠOP SR nemá právomoc konať. Na základe týchto pochybných dohôd bolo už zastrelených minimálne 10 medveďov.

Nárast dohôd nastal počas pôsobenia ministra Tomáša Tarabu, keď sa ich počet zvýšil z 13 v rokoch 2016 až 2023 na viac ako 145 v roku 2024. Iniciatíva My sme les plánuje podať podnet na prešetrenie a o celej situácii bude informovať aj Európsku komisiu.

Najviac dohôd z priestorového hľadiska bolo napríklad uzavretých v Tatranskom národnom parku (TANAP), kde ich bolo 32. V Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) ich bolo 20 a v Národnom parku Veľká Fatra 18.